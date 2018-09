PLANER: Illustrasjoner av romfartøyet Elon Musks SpaxeX viste fram planer for i september i fjor. Foto: SpaceX via AP

SpaceX sier de skal fly turist rundt månen

Elon Musks selskap SpaceX kunngjør ny plan om å fly en turist rundt månen.

Selskapet tvitret natt til fredag norsk tid at reisen på fartøyet Big Falcon Rocket ville være «et viktig skritt mot å gi vanlige folk som drømmer om romreiser tilgang.»

De varsler også at de mandag 17. september vil røpe hvem som er den første kunden og hvorfor vedkommende stiller. Ifølge SpaceX har kun 24 mennesker vært på månen, og ingen har vært der siden Apollo-ekspedisjonen i 1972.









Det er ikke første gang selskapet snakker om å frakte turister til verdensrommer. I februar uttalte SpaceX at dette ville skje i 2018, men i juni skrev Wall Street Journal at planene var lagt på is til neste år.

I fjor uttalte Musk at to privatpersoner allerede hadde betalt et betydelig depositum for å være med på den første reisen.