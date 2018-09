Bakterier angrep penis - mann får millionerstatning

En britisk mann får flere hundre tusen britiske pund i erstatning etter at kjøttetetende bakterier førte til at han mistet store deler av sin penis.

Publisert: 03.09.18 20:54

Briten Andrew Lane ble smittet med bakteriene i 2013, under en operasjon for å fjerne prostataen, skriver Sky News . Bakteriene angrep også deler av magen, og han måtte fjerne hud og muskler også herfra.

Nå har sykehuset Southend University Hospital i Essex i England erkjent skyld i hva 63-åringen har måttet gjennomgå, og betalt mannen erstatning. Beløpet er hemmelig, men ifølge mannens advokat er beløpet flere hundre tusen britiske pund.

Oppfordrer til å si fra

Lane sier til Sky News at han ønsker å advare andre om hvor farlig kjøtt-etende bakterier er.

– Det er vanskelig for meg å akseptere at en enkel scan noen dager tidligere hadde forhindret at dette skulle skje meg, sier han til Sky News, og legger til:

– Hvis du føler at du ikke får riktig behandling, må du si fra.

Andrew Lane arbeider i dag som pleier. Han lever ennå sammen med sin kone Sue, som har holdt sammen i 18 år.

– Det har vært en vanskelig tid for oss begge. Jeg vet at Sue ennå elsker meg, men jeg føler meg mindre som mann, sier han.

Sykehuset bekrefter overfor Sky News at de har blitt enige om en erstatningssum med Lane.