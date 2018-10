NYE MISSILER: Russiske soldater klargjør et missil av typen Iskander, som USA og NATO mener er utviklet i strid med forbudet mot mellomdistanseraketter i Europa, IMF-avtalen. Foto: SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

USAs NATO-ambassadør til VG: Kan bli aktuelt å «ta ut» nye russiske raketter

BRUSSEL (VG) Om kort tid vil USA legge fram bevis for at Russland utvikler og utplasserer nye mellomdistanseraketter i Europa. USAs ambassadør til NATO sier at USA i siste instans vil «ta ut» disse rakettene.

NATO har over en lang periode protestert mot Russlands nye såkalte Iskander-missiler som Russland har demonstrert ved en rekke anledninger. Dette skal imidlertid være en enda nyere missil som har fått betegnelsen 9M729.

– INF-avtalen er i fare på grunn av Russlands handlinger, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg tirsdag.

– All vår oppmerksomhet handler nå om å berge denne avtalen, sier Stoltenberg til VGs medarbeider i Brussel.

Norsk e-tjeneste dokumenterte sist vinter at russerne hadde transportert fram Iskander-missiler helt til grensen mot Norge i nord.

De har også vært utplassert blant annet i Kaliningrad som ligger noen få hundre kilometer fra Sverige i Østersjøen.

– Vi krever at Russland kommer ut og erkjenner at de bryter INF-avtalen, og deretter at de retter seg etter den, sa USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison, på en pressebriefing i NATO tirsdag.

På VGs spørsmål om hva slags nye bevis USA vil legge fram, og hva slags mottiltak USA kan vurdere, svarte hun at NATO-landene må legge et enda hardere diplomatisk press på russerne:

Aktuelt å «ta ut»

– Ytterst kan det bli aktuelt å ta ut missilene, sa Hutchison.

– Vi har prøvd å sende en klar melding til Russland. Vi har betydelige bevis som vi har delt med dem, og som vi har delt med våre allierte. Vi ber Russland stoppe utviklingen av disse missilene og erkjenne at de er i brudd med avtalen.

På spørsmål om hva slags mottiltak som kommer, sa Trump-administrasjonens ambassadør til NATO at USA nå utvikler systemer for å «avskrekke» disse missilene.

– Har nye bevis

– Hvis Russland fortsetter sin utplassering, må vi styrke våre diplomatiske anstrengelser ytterligere, eller vi må finne andre måter å tvinge Russland til forhandlingsbordet, sa Hutchison.

Hun la til at USA om kort tid vil legge fram mer bevis. Det vil trolig skje når USAs forsvarsminister James Mattis kommer til NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag.

Protest

Overfor VG bekrefter Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, at Russland er i brudd, og viser til informasjon fra amerikansk etterretning:

– Vi er fortsatt bekymret for Russlands mangel på respekt for INF-avtalen, sa Stoltenberg, som flere ganger tidligere har kritisert Russland for å senke terskelen for bruk av atomvåpen.

Stoltenberg bekrefter overfor VG at han også har tatt opp temaet om disse nye våpnene med Russland.

Men han vil ikke svare på om dette var tema i samtalene med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i New York i forrige uke.

– Dette blir tatt opp, av oss og av amerikanerne. Men de gir ikke troverdige svar, sier Stoltenberg.

På grensen mot Norge

I mars i år sa Morten Haga Lunde, sjef for den norske etterretningstjenesten, til VG at russiske Iskander-missiler med evne til å bære atomstridshoder, i fjor høst ble flyttet helt fram til den norske grensen i Petsjenga-dalen, bare noen titalls kilometer fra Kirkenes.

– Russland viser her evne til å true viktige mål over store avstander og på kort tid, sa E-sjefen.

