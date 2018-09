«Putin bringer krig, død, ruin, fattigdom, sult, arbeidsledighet og lovløshet» står det på en av plakatene til demonstrantene i St. Petersburg. Foto: Dmitrj Lovetskij / AP / NTB scanpix Foto: mitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Russere demonstrerer mot økt pensjonsalder

I Moskva og flere andre russiske byer var det søndag demonstrasjoner mot planen om å heve pensjonsalderen for offentlig ansatte.

NTB

Publisert: 02.09.18 21:36

Flere tusen mennesker samlet seg i sentrum av Moskva for å si nei til at pensjonsalderen økes fra 60 til 65 år for menn og fra 55 til 60 år for kvinner. En annen demonstrasjon i hovedstaden, organisert av partiet Et rettferdig Russland, tiltrakk seg 1.500 mennesker.

Det er også meldt om demonstrasjoner i andre russiske byer, inkludert Vladivostok øst i landet og Omsk, Barnaul og Novosibirsk i Sibir. De fleste av dem var arrangert av Kommunistpartiet.

Pensjonsreformen ble offentliggjort midt under sommerens fotballfeber da Russland arrangerte VM. Mange av Putins kritikere mener dette var et forsøk på å introdusere et kontroversielt tiltak mens russere var distrahert.

Forslaget har allerede gått gjennom en første behandling i nasjonalforsamlingens underhus.

Sjelden Putin-opposisjon

Demonstrasjonene er et sjeldent uttrykk for åpen opposisjon mot president Vladimir Putin, som i en uvanlig TV-tale forrige uke varslet at pensjonsalderen for offentlig ansatte kvinner kun skal heves til 60 år, ikke til 63 slik planen opprinnelig var.

Men den kraftige motstanden mot forslaget vedvarer, og populariteten til president Vladimir Putin har falt markant på meningsmålingene de siste månedene. Anti-korrupsjonsaktivisten Alexej Navalnyj som har bygget bevegelsen sin på unge, velutdannede og urbane russere, har bedt dem demonstrere også neste søndag.

Mens unge russere frykter at pensjonsforslaget vil innskrenke deres jobbmuligheter ved at eldre ansatte vil være i arbeid lenger, frykter de eldre at de ikke vil leve lenge nok til å få nyte pensjonen sin.

– Reformforslaget fratar våre kvinner en normal pensjon. Det gir heller ikke de unge en mulighet til å jobbe, sa Kommunistpartiets leder Gennadij Ziuganov under demonstrasjonen i Moskva. Kommunistene krever folkeavstemning i pensjonskonflikten.

Russeres forventede levealder var lav på 1990-tallet, men har de siste årene økt og ligger nå på 67 år for menn og 78 år for kvinner. Tilhengere av pensjonsreformen sier derfor at dagens pensjonssystem vil bli overbelastet dersom aldersgrensene ikke blir justert.