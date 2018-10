FØRSTE RUNDE: Den høyreorienterte presidentkandidaten Jair Bolsonaro vant første valgrunde i Brasil med 46,7 prosent av stemmene. Foto: Leo Correa / AP / NTB scanpix

Bolsonaro med overlegen seier i første valgrunde i Brasil

UTENRIKS 2018-10-08T02:03:52Z

Den sterkt høyreorienterte presidentkandidaten Jair Bolsonaro vant første valgrunde i Brasil med overlegne 46,7 prosent, mot Fernando Haddads 28,5 prosent.

NTB

Publisert: 08.10.18 04:03

Det er et mye sterkere resultat enn ventet på forhånd for Bolsonaro. Om han hadde fått over 50 prosent av stemmene, hadde han vunnet direkte, men nå blir det ny valgrunde 28. oktober.

63-åringen var på forhånd ventet å ta førsterundeseieren, men meningsmålingene anslo at han ikke ville få over 36 prosent av stemmene. Den høyreorienterte politikeren var imidlertid selvsikker da han avla sin stemme søndag, og uttalte til pressen at det ikke ville bli en andre valgrunde fordi han ville ta over halvparten av stemmene.

Motstanderen, 55 år gamle Fernando Haddad, er tidligere borgermester i São Paulo, og overtok for fire uker siden stafettpinnen fra Luiz Inacio Lula da Silva. Brasilianere flest ønsket ifølge meningsmålingene Lula som president, men ettersom han soner en dom for korrupsjon ble han forbudt til å stille som kandidat.

Ytre høyre

Den tidligere offiseren Jair Bolsonaro, som av flere har blitt kalt Brasils versjon av Donald Trump, har lovet å slå hardt ned på kriminalitet og korrupsjon. Han er også klimaskeptiker.

Bolsonaro har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1991. Underveis har han kommet med nedsettende kommentarer om kvinner, abort, likekjønnet ekteskap og svarte. Han er blitt kalt rasist, kvinnehater og homofob av sine motstandere.

6. september ble han alvorlig skadet i et knivattentat under valgkampen. Sønnene overtok da valgkampen mens faren var til behandling på sykehus.

Ny og vanskeligere runde

Forsker Einar Braathen ved Oslo Met antok også at Bolsonaro ville vinne første valgrunde, men mener han vil få problemer i neste.

– Etter min mening er han en dårlig politiker som er i liten stand til å få oppslutning rundt politikken sin. Det blir spennende å se i andre valgrunde av presidentvalget, hvor det blir mer fokus på politikk og programmene til partiene, sier Braathen til NTB.

Han kaller søndagens valg «fryktens valg», hvor velgerne stemte ut fra det de er imot heller enn hva de er for.

– Jeg tror at i andre valgrunde vil man gå mer inn i programmene og hvilke løsninger kandidatene har på forskjellige problemer i Brasil. Det blir tid til å komme ut av skyttergravene. Da vil det også bli mer nyansert hvordan velgerne plasserer seg, sier Braathen.

Kan bli likt

Brasil har i flere år kjempet med en katastrofal økonomi, høy arbeidsledighet og svak valuta. Der Bolsonaro taler til næringslivet, er det de fattige som er Haddads kjernemarked. Hans næringslivspolitikk blir kjølig mottatt av investorer.

De siste ukene før valget har Bolsonaro dratt fra på meningsmålingene for første valgrunde. Men på en annen måling før helgen lå Bolsonaro og Haddad begge an til å oppnå rundt 42 prosent i en andre valgomgang. Utfallet er dermed åpent.

I forrige uke provoserte Bolsonaro da han sa at han ikke ville akseptere noe annet resultat av valget enn en seier for ham selv.