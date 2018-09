BYTTES UT: Eva Landahl, sjef for SVTs valgsendinger. Til høyre leder for Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson. Foto: TT/KRISTER SØRBØ

SVT vraker sjefen for valgsendinger etter SD-bråk

Den svenske kringkasteren bytter ut Eva Landahl som sjef for TV-kanalens valgsendinger, ifølge svenske aviser. Dette skjer etter at kanalen tok avstand fra Sverigedemokraternas (SD) innvandringsinnlegg under deres debatt fredag.

Publisert: 08.09.18 21:50 Oppdatert: 08.09.18 23:16

Lørdag kveld melder Expressen at Landahl byttes ut.

Det var hun som tok avgjørelsen om at rikskringkasteren skulle ta avstand fra en uttalelse som SD-leder Jimmie Åkesson kom med om innvandring under partilederdebatten fredag.

Avisen har også gjennomgått Landahls twitterkonto, der hun i to omganger har trykket «liker» på kritiske tweets om partiet. Blant annet en med teksten «LEDER: SD er et helt unødvendig parti».

– De passer ikke inn i Sverige

Uttalelsen SVT tok avstand fra under valgsendingen fredag, kom fra Åkesson da arbeid og integrering ble diskutert.

– Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, fordi de ikke er svenske. De passer ikke inn i Sverige, sa Åkesson.

Centerpartiets leder, Annie Lööf reagerer med å slå i bordet og spørre hvordan han uttaler seg.

– Da er det klart det er vanskelig å få jobb, da må man få forutsetninger for å bli svensk, legger Åkesson til.

Utspillet vakte sterke reaksjoner – ikke bare fra de andre partilederne, men også fra rikskringkasteren selv, som gikk ut og tok avstand fra innlegget.

Kanalen hadde i ettertid flere møter med partiet, men besluttet å ikke be om unnskyldning. Dette førte til at Åkessons parti besluttet å boikotte kanalen.

– Han pekte ut innvandrere som en gruppe som ikke kan bli svensker, og det var det vi tok avstand fra, sa Landahl til Expressen som en forklaring på valgene hun tok fredag.

I en pressemelding skrev SD at de avbryter alle avtaler med SVT denne helgen, en dag før svenskene går til valgurnen. De gikk også til anmeldelse av SVT til de internasjonale valgobservatørene i OSSE - Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.

Centerpartiet: - SD går i offerrolle

– Jeg syns ikke statlige medier skal holde på slik, sier Åkesson under en debatt i Expressen TV lørdag kveld.

– Dette gir Jimmie Åkesson den offerrollen han ville ha dagen før valgdagen, sier Centerpartiets Lööf, som reagerte på Åkessons uttalelse fredag.