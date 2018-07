HASTEMØTE: Den britiske regjeringen avholder torsdag et hastemøte i anledning det siste nervegift-tilfellet i England. Bildet viser Neil Basu, sjef for antiterrorpolitiet, og helseminister Sally Davies under onsdagens pressekonferanse. Foto: John Stillwell / TT NYHETSBYRÅN

Britene holder hastemøte om nytt nervegift-tilfelle

Stine Rotnes

NTB

Publisert: 05.07.18 10:20

Den britiske regjeringen holder torsdag hastemøte som følge av de to kritisk syke personene forgiftet av det myndighetene mener er nervegiften Novitsjok.

Innenriksminister Sajid Javid annonserte onsdag kveld at han leder hastemøtet i regjeringens kriseutvalg torsdag, melder BBC .

En talsmann for statsminister Theresa May, opplyser om at et lignende møte også ble avholdt onsdag.

De to britene ble lørdag funnet bevisstløse i småbyen Amesbury, rundt 13 kilometer utenfor Salisbury, byen der den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble forsøkt drept med nervegift i mars . Tilstanden deres omtales fortsatt som kritisk.

Wiltshire-politiet bekreftet onsdag kveld at de har identifisert nervegiften som Novitsjok – den samme som ble brukt i drapsforsøket mot Skripal og datteren. Testene som bekreftet korrelasjonen ble utført ved et laboratorium i forsvarets forskningspark Porton Down.

Dette er nervegiften Novitsjok: Dødelig kjemisk våpen fra Sovjet-tiden

Usikkert opphav

Sjef for det det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, opplyste onsdag at det nå er opp til forskere å avgjøre hvorvidt nervegiften fra de to tilfellene tilhører samme produksjonsserie.

– Etterforskernes prioritet er nå å finne ut hvordan disse to menneskene kom i kontakt med denne nervegiften, sa Basu under pressekonferansen.

Antiterrorpolitiet leder nå etterforskningen, og har advart innbyggere i regionen mot å plukke opp gjenstander fra noen steder uten å vite hva det er.

Ikke attentat-mål

Venner har identifisert personene som paret Dawn Sturgess (44) og Charlie Rowley (45), men politiet har enda ikke frigitt navnene. De bekrefter imidlertid at tilfellet involverer to britiske statsborgere fra distriktet, med alder 44 og 45.

De to rammede skal ikke ha «besøkt noen av stedene som var infisert» etter forgiftningen av Skripal, informerte Basu onsdag.