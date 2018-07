MÅTTE NØDLANDE: Et Ryanair-fly måtte fredag kveld nødlande i Tyskland. Passasjerene er misfornøyde med behandlingen fra flyselskapet. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Martin Nilsen

Fly måtte nødlande: Passasjerer blødde fra ørene

Publisert: 14.07.18 22:01

UTENRIKS 2018-07-14T20:01:03Z

Flere titalls ble lagt inn på sykehus etter et Ryanair-fly måtte nødlande på Frankfurt. Nå klager flere av passasjerene på behandlingen fra flyselskapet.

Et fly fra lavprisselskapet Ryanair , på vei fra Dublin til Kroatia, måtte fredag kveld nødlande på Frankfurt i Tyskland . Flere skal ha klaget på hodepine, kvalme og øreverk. 33 av 189 passasjer skal ha blitt kjørt til sykehus.

Ryanair opplyser i en pressemelding at årsaken til nødlandingen var et plutselig trykkfall i flyet.

En passasjer, som har snakket med The Irish Times , forteller at oksygenmaskene ble sluppet ned og at flere passasjerer blødde fra ørene.

Flere passasjerer forteller om sin misnøye med flyselskapets behandling.

Minerva Galvan var en av passasjerene på flyet. I et intervju med den tyske avisen Spiegel Online forteller hun at hun, sammen med andre, måtte overnatte på flyplassen.

Galvan forteller at det var støy på flyet da hun plutselig fikk sterke smerter i ørene. Flyet mistet høyde raskt, og hun kjente en gasslukt og metallsmak i munn. Oksygenmaskene falt ned og høyttalerne repeterte «emergency landing» (nødlanding).

Galvan forteller at den eneste formen for oppfølging hun har fått fra flyselskapet er en standard-mail om passasjerrettigheter.

Sov på betonggulv

Til The Irish Times forteller en annen passasjer, Sarah McGarry, at hun sov i flyplassens kjeller over natten. Hun og kjæresten Keiran Blunt fikk en matkupong på ti euro og nesten ikke fått spist.

Blunt mener behandlingen fra Ryanair har vært uverdig.

– Jeg forstår at slike ting skjer, men det som irriterer meg er at vi overhodet ikke er blitt ivaretatt av selskapet, sier han til avisen.

Han forteller om barn som ikke har fått vann, og passasjer som måtte sove på betonggulvet på flyplassen.

Andre passasjerer forteller at det tok lang tid før de fikk helsehjelp.

– De viste en sjokkerende lite sympati for sine passasjerer, sier Conor Brennan.

Beklager

I en pressemelding bekrefter Ryanair at flyet måtte nødlande på Frankfurt Hahn. Selskapet holder fast ved at passasjerene er blitt tilbud matkuponger og hotellovernatting, men innrømmer at det var mangel på tilgjengelige overnattingssteder.

Videre skriver selskapet at et nytt fly skal ta passasjerene til Kroatia og at de beklager for ulempene nødlandingen har medført.