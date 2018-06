SØRGER: (til høyre) Venner av 16 år gamle Ahmed Obaid (avbildet på plakaten) sørger i en minnestund til ære for kameraten. Ett og et halvt år etter at 16-åringen ble tilfeldig skutt og drept på en bussholdeplass, har fortsatt ingen blitt tatt for mordet. Til venstre: Fetteren Housam Abbas (31) forteller at familien ikke kjenner seg trygge i Malmö lenger. Foto: Gisle Oddstad, VG og Krister Hansson, Aftonbladet

Fetteren Ahmed (16) ble uskyldig offer for gjengvolden i Malmö: – Tør ikke å gå ut etter mørket

MALMÖ (VG) Det brutale trippeldrapet mandag denne uken fryktes å sette i gang en spiral av død og hevnaksjoner i Malmö. Etterlatte etter ofre og eks-kriminelle tegner et bilde av et politi uten kontroll.

– Vi flyktet fra Irak til Sverige fordi vi trodde det var trygt her. Men etter drapet på Ahmed tør ikke familien å gå ut engang når det er mørkt, sier den 31 år gamle sivilingeniøren Housam Abbas da han tar imot VG i hjemmet sitt i Malmö.

En kald januardag i fjor ved busstasjonen i Admiralsgatan, blant de grå betongblokkene i bydelen Rosengård, ble hans 16 år gamle fetter Ahmed Obaid skutt og drept med flere skudd mens han ventet på bussen til trening .

Mens Ahmed lå død i en pøl av sitt eget blod, tok det familien mistenker er drapsmannen, et bilde av ham. Det ble så delt og spredt på Snapchat.

Flere kilder VG har snakket med, forteller at 23-åringen som tok bildet spredte det i troen om at han hadde tatt livet av riktig person. Bare noen måneder senere ble 23-åringen selv drept .

Ahmed er ett av de uskyldige ofrene for Malmös gjengvold. Familien tror han ble drept fordi han hadde på seg lik jakke som mannen gjengen var ute etter.

Ett og et halvt år etter er drapet fortsatt uløst. Politiet får ingen til å vitne.

– Ahmed var en fantastisk gutt som hadde planer om å bli lege. Vi klarer ikke å ha bilder av ham i huset, fordi det gjør for vondt, sier Abbas til VG.

– Har kalasjnikover og granater

Mandag denne uken ble tre unge menn drept og tre andre såret etter at det ble avfyrt rundt 20 skudd fra en forbipasserende bil midt i Malmö sentrum. Det brutale trippeldrapet betegnes som det verste på mange år, og fryktes å sette i gang en spiral av død og hevnaksjoner i den sørsvenske byen.

Sent torsdag kveld kom et nytt drap da en 24 år gammel mann ble skutt. Både Aftonbladet og Sydsvenskan siterer anonyme politikilder på at en av de tre som er mistenkt for drapet selv ble skutt og skadet under trippeldrapet dager i forveien.

Natt til lørdag var det på ny skyting - men 18-åringen som ble skutt i ryggen overlevde, fordi han hadde på seg skuddsikker vest.

– Flere og flere går med skuddsikker vest nå. Problemet i Malmö sammenlignet med andre svenske byer er at det er anarki i gjengmiljøet her. Det er alle mot alle. Når selv ungdommer kan få tak i kalasjnikover og granater, så blir det katastrofe, sier «Alex».

Han er andre generasjons innvandrer og født og oppvokst i Malmö. En barndom med fysisk og psykisk misbruk av foreldrene i en fattig del av byen, ble erstattet av rusmisbruk i tidlig alder og senere flere dommer for alvorlige forbrytelser. Etter flere nær døden-opplevelser, kom han seg til slutt ut av gjengmiljøet for noen år siden.

– Jeg var en selvdestruktiv gutt. Jeg likte ikke livet mitt. Når en gjeng kommer og tilbyr deg anerkjennelse og bekreftelse, så tar du den muligheten, sier «Alex».

Han ønsker ikke navn eller bilde i avisen i frykt for å bli gjenkjent av andre kriminelle i byen.

Flere kilder VG snakker med i dagene etter trippeldrapet mandag, sier det samme: Noen vil hevne seg. Samtidig er byen liten, og frykten for konsekvensene av å røpe informasjon til feil folk, gjør at de aller fleste velger å være stille dersom de vet noe.

– Det var en fyr som ville hjelpe politiet med et drap. Etter at politiet tok vitnebeskrivelsen hans, ga de ham ingen beskyttelse. Han ringte dem til og med og sa at han var truet på livet. Bare noen dager etter ble han drept, sier han.

«Alex» forteller om tilfeller av at vitneavhør i drapssaker spres på Flashback, et umoderert svensk nettforum lignende Reddit. På forumet spres det ofte rykter om kriminalsaker.

– Det er ikke sånn at folk i Malmö trives med å leve sånn. Ingen vil vokse opp i en by der man må uroe seg for sine barn. Men selv om du snakker med politiet i smug, vil det komme ut. Når politiet ikke makter å beskytte oss, har vi egentlig andre valg enn å ikke si noe, spør han retorisk.

Får ikke vitner til å snakke

For tredje året på rad ble det i fjor drept over 100 mennesker i Sverige. Økningen i antall drap knyttes til stadig mer gjengvold. En gjennomgang Aftonbladet har gjort av gjengrelatert vold i Malmö, Göteborg og Stockholm fra 2011 til 2017, viser at det har blitt drept 131 mennesker. Over 520 har blitt skuddskadet. Totalt har det vært nesten 1.500 skyteepisoder .

Bare i region Syd, hvor Malmö med sine rundt 300.000 innbyggere er største by, var det 92 skyteepisoder i fjor. I 2016 ble elleve mennesker drept, som gjorde Malmö til Nordens farligste by målt opp mot innbyggertall.

Samtidig forblir stadig flere drap uløst. I Sverige som helhet ble bare hvert femte drap i kriminelle miljøer oppklart. Et hardt presset politi makter i stadig minskende grad å straffeforfølge og få folk dømt.

Politimester i Malmö, Stefan Sintéus, medgir overfor VG at politiet har en stor utfordring med å få vitner til å snakke med dem. I fjor ba han om hjelp av byens innbyggere i et åpent brev i Sydsvenskan.

Sintéus forteller at byen også har en utfordring som inngangsport for alle våpen som transporteres videre til andre steder i Sverige og Norge.

– Malmö brukes som transittsted for store narkotika- og våpenpartier som skal til andre steder i Sverige, og også videre til Norge, sier Sintéus.

Han legger til:

– Vi får inn mye smuglede våpen fra Balkan-området. Selv om vi det konfiskeres mye, er det fortsatt for enkelt å smugle inn våpen. Det kan du si er baksiden av EU og Schengen-medaljen, sier han til VG.

– Gjengene mangler lojalitet

Joakim Palmkvist, forfatter av bøker om Malmös gjenger og journalist og kommentator i regionavisen Sydsvenskan, har fulgt gjengkriminaliteten i Malmö tett over flere år.

– Jeg vil si at det er den største risikoen på over ti år at dette eskalerer til en virkelig blodig sommer. Det er mange farlige kriminelle der ute som er klare til å gå til angrep, forteller han VG.

Palmkvist mener det haster for politiet å gjøre arrestasjoner i trippeldrapssaken.

– Når man mislykkes med å ta folk, så har det etablert seg en utbredt følelse av at politiet ikke har kontroll i det hele tatt. Det er i realiteten 10–12 uforløste drap som det haster for politiet å få løst, sier han.

I motsetning til andre mer etablerte gjenger i København, Göteborg og Stockholm, finnes ikke den samme tydelige oppdelingen i Malmö. Lojalitetene er færre og gjengene deler seg ikke inn basert på etnisitet eller tydelige symboler.

Sint på politiet

– Det finnes ett stort mafiamiljø, der alle bråker med hverandre. Når det finnes store sjanser for at gjenger deler seg opp, øker også risikoen for en voldelig maktkamp om de samme områdene man ønsker å selge narkotika i, sier han.

Til tross for at flertallet av ofrene i Sveriges gjengskytinger er kriminelle, har gjengvolden også krevd flere uskyldige ofre. 16-åringen Ahmed Obaid ble skutt og drept på busstasjonen i Malmö. Fire år gamle Luna Mandic døde i en bilbombe rettet mot én av mennene som satt i bilen. Åtte år gamle Yusuf Warsame ble drept da en håndgranat ble kastet inn soveromsvinduet hans i Göteborg.

For Housam Abbas er det provoserende å høre politiet fortelle at risikoen for at uskyldige ofre blir drept, er liten. Kriminallkommisær Mattias Sigfridsson fortalte VG etter trippeldrapet på åpen gate mandag at «det er viktig å betrygge allmennheten om at sjansen for å bli rammet er liten».

– Jeg blir sint fordi politiet liksom sier at det er OK å skyte folk dersom de er kriminelle, sier Abbas.

Ett og et halvt år etter drapet på fetteren, er fortsatt ingen dømt for drapet. I mangel på nye spor, står saken i fare for å bli henlagt.

– Hvordan skal vi føle oss trygge i Malmö når politiet ikke har makt, og ikke får folk til å snakke? Vi vet jo ikke hvem som er den neste som drepes. Det kan være hvem som helst.