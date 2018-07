PRESIDENT: Donald Trump talte til sine tilhengere i Montana natt til fredag norsk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump gjentok Stoltenberg-uttalelse: Han er min største fan

GREAT FALLS (VG) En uke før NATO-toppmøtet i Brussel høstet USAs president stor applaus da han på et folkemøte i Montana hevdet at ingen liker ham så godt som NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Etter å ha blitt mottatt med taktfaste «USA! USA! USA!»-rop fra noen tusen av sine kjernevelgere i det han ankom Four Seasons Arena, som blant annet blir brukt til messer og rodeo, gikk Donald Trump tidlig i talen sin i Great Falls til angrep på sine NATO -allierte.

Han er irritert fordi en rekke europeiske land, inkludert Norge, ikke har nådd målet om å bruke minst to prosent av statsbudsjettet på forsvar. Det mener han også irriterer den norske NATO-sjefen.

– Det er USA som betaler mesteparten av forsvaret av Europa, men NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er Trumps største fan, smilte den amerikanske presidenten, og høstet stor applaus.

Det er ikke første gang den amerikanske presidenten hevder dette. Han sa det samme i en tale i desember i fjor . Trump fortsatte i Montana i natt:

– Stoltenberg sier at straks jeg snakker tar ting av som en rakett, sa han videre, og antyder at presset fra USA vil føre til at flere europeiske stater kommer til å bruke mer penger på sikkerhet og forsvar.

Onsdag opplyste kilder til VG at flere NATO-land vil avvise nye pengekrav fra Trump.

I forkant av NATO-toppmøtet i Brussel neste uke har den amerikanske presidenten sendt brev til landene som ennå ikke har oppfylt to-prosentmålet , deriblant Norge, og sagt at han krever at de gjør noe med dette.

– Vil kaste dem til helvete ut av landet

VG var tilstede i hallen, blant røde «Make America Great Again»-capser og cowboyhatter, under presidentens tale. Trump-tilhengere som i forkant stolte erklærte sin troskap til det amerikanske flagget før de stemte i på nasjonalsangen hadde da først stått et par timer utenfor før dørene åpnet.

I solsteken der ute snakket VG mellom spredte «Fake News»-tilrop med mange av dem for å høre hva som gjør at de støtter presidenten. De fleste av dem svarte at strengere kontroll av grensen til Mexico er viktig for dem.

At det er langt dit fra Great Falls, Montana, og at de generelt har lite innvandrere fra Latin Amerika her, lot ikke til å bety så mye.

– Det er kanskje ikke så mange innvandrere her, men narkotikaen de bringer med seg flommer også opp hit, sa eiendomsmegler Patty Devries (55), som var blant de mange som stod i kø i et par timer før dørene åpnet, og enda lenger før hovedpersonen selv ankom.

Det var også dette temaet som fikk noen av de største applausene under Trumps tale.

– Vi ønsker tøffe, sterke og mektige grenser. Vi trenger at folk som kommer inn i landet vårt gjør det i et system basert på evner. Vi vil ikke ha gjengmedlemmer her. Vi vil ikke ha folk som tar jobbene til hardtarbeidende amerikanere, sa han til stor applaus og bokstavelig talt trampeklapp på tribunen.

Det samme skjedde da han senere i talen, etter å ha snakket om en rekke helt andre ting i mellomtiden, kom med denne klare meldingen:

– Vi vil kaste dem til helvete ut av landet vårt.

«BYGG MUREN!», «BYGG MUREN!», «BYGG MUREN!» gjallet det i hallen.

Innvandring var også temaet som så ut til å oppta flertallet av de nesten hundre Trump-motstandere som hadde møtt opp utenfor arenaen. De bar skilter med påskrifter som «Ikke normaliser Trumps løgner» og «Ikke separer barna fra foreldrene». Terry Saunders fra delstaten Washington var på roadtrip i området, og la turen innom Great Falls for å vise sin misnøye med presidenten.

– Jeg er her fordi det bekymrer meg å se hvor mange som støtter løgnene hans. Denne regjeringen bringer ut det verste i folk. Når Trump og resten av dem lyver, så følger folket etter, sier Saunders til VG.

«BUR HENNE INNE!»

Inne i hallen kom presidenten i sin 73 minutter lange tale inn på et utall andre ulike temaer. Ofte hoppet han fra det ene til det andre og tilbake til det første. Flere ganger uten noen tydelig sammenheng.

I en bisetning i talen nevnte Trump for eksempel sin motstander i presidentvalget, Hillary Clinton. Han var knapt ferdig med setningen før «BUR HENNE INNE!»-ropene runget høylytt og taktfast fra publikum.

– Beklager, men hun får spesialbehandling av Justisdepartementet, sa Trump, før han brått skiftet tema igjen.

Sener kom han inn på at han mener Vladimir Putin er en fin fyr, og at det ikke var noe samarbeid mellom Russland og hans kampanje.

– Det er bare en unnskyldning fra Demokratene, som tapte. «They got their asses kicked», fortatte han på godt amerikansk.

– Fæle folk

En annen ting presidenten snakket om, og som han svært ofte kommer tilbake til, var hans beskyldninger om at media er uredelige og driver med falske nyheter.

– Dette er virkelig fæle folk, sa Trump, uken etter at fem journalister ble skutt og drept i Maryland.

Den pågående handelskrigen var selvsagt også noe presidenten tok opp. Han mener USA er blitt behandlet urettferdig av sine allierte, og sier det er derfor han har innført høye toller på stål og aluminium.

– Våre allierte var i mange tilfeller verre enn våre fiender. De holdt våre produkter til helvete ute av landene sine fordi de ikke ønsket konkurransen, sa han blant annet.

Innvandringssnakk inspirerte

Da VG spurte supportere etter talen hva de fant mest inspirerende var det igjen innvandring som ble nevnt.

– Det er viktig at han ønsker å slå hardt ned på de som forsøker å komme hit ulovlig. Dersom de ikke vil risikere å bli fraseparert fra barna sine bør de ikke ta dem med ulovlig over grensen. Jeg håper Trump kan sørge for at vi holder disse folkene ute av landet, sa Tony Schloss (57).

Han påpeker at han ikke bryr seg om det er latinamerikanere, eller europeere. Poenget for ham er om folk er her lovlig, eller ikke.

– Jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal gå med til å ta seg av folk som ikke har lov til å være i landet her. Jeg vil at de pengene skal gå til oss som jobber hardt for dem.

Hans sønn Christian (23) er enig.

– Ja, for meg også var det helt klart mest inspirerende å høre Trump snakke om at det er de som er lovlig i landet han ønsker å representere.