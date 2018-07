MORS SORG: Nazmiye Sen holder bildene av sin avdøde datter Helin tett inntil brystet. Over to år etter at hun ble revet bort fra familien, føles hver dag som tortur, sier hun. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Kurdiske Helin (12) ble skutt i hodet på vei til bakeren

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 21.07.18 19:12

UTENRIKS 2018-07-21T17:12:54Z

DIYARBAKIR (VG) Helin skulle bare handle brød til frokost, forteller moren Nazmiye Sen (30). Tolvåringen er ett av ofrene for krigen mellom den tyrkiske hæren og PKK.

Det var mandag klokken åtte om morgenen den 12. oktober 2015. Tolv år gamle Helin Hasret Sen gikk ut av huset sammen med moren og sine to småsøsken for å kjøpe brød.

– Vi hadde ikke spist på tre dager. Siden det var portforbud, hadde vi ikke mat, vann eller strøm, forteller Nazmiye Sen da vi møter henne i den kurdiske byen Diyarbakir, sørøst i Tyrkia .

Den historiske gamlebyen Sur, der familien den gang bodde, var under beleiring. I det tettbefolkede, fattigslige området foregikk det intense kamper mellom den tyrkiske hæren og kurdiske opprørere fra det terrorstemplede arbeiderpartiet PKK.













1 av 5 SKOLEJENTE: På stueveggen henger et skolebilde av Helin. Favorittfaget var religion, og hun drømte om å bli advokat, sier moren. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Tyrkia har de siste ukene mobilisert til en storaksjon mot PKK-krigere som har base i Kandil-fjellene i Nord-Irak, og har de siste månedene vært i kamper mot den kurdiske YPG-militsen i Syria .

«Drept fordi hun var kurder»

Sammen med andre kvinner og barn trosset de portforbudet og gikk til bakeren cirka 400 meter unna. I en av gatene sto et pansret kjøretøy. Uten forvarsel ble det åpnet ild mot dem, sier Nazmiye.

Kurdere i Tyrkia Det er over 14 millioner kurdere i Tyrkia (cirka 20 prosent av befolkningen). Det bor også mange kurdere i de tilstøtende delene av Irak, Iran, Armenia og Syria.

Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) grep til våpen mot tyrkiske myndigheter i 1984. Siden er over 45.000 mennesker drept i konflikten.

PKK-geriljaen er av Tyrkia, USA og EU klassifisert som en terrororganisasjon.

Opptil 500.000 mennesker, i all hovedsak kurdere, er internt fordrevet i Tyrkia som følge av offensiven mot PKK fra juli 2015 til desember 2016, ifølge FN.

Det prokurdiske partiet HDP ble dannet i 2012. Partiet er kjent for sin venstreorienterte og minoritetsvennlige politikk. Kilde: NTB

«Hun ble skutt i hodet rett foran meg og falt sammen på bakken. Jeg vet med sikkerhet at politiet skjøt datteren vår fra bilen.»

Tolvåringen ble liggende livløs i svart foldeskjørt, hvite strømpebukser og hvit genser.

– Hun hadde ingen bombe. Det eneste hun hadde, var et eple i hånden som hun aldri rakk å spise, sier moren.

– Hvorfor tror du Helin ble drept?

– Jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet utallige ganger. Det eneste svaret jeg kan finne, er fordi vi er kurdere.

Tyrkia: PKK sto bak

Den offisielle forklaringen fra tyrkiske myndigheter er at Helin ble drept i et sammenstøt mellom politiet og PKK, og at det var PKK som avfyrte dødsskuddet. Nazmiye sier på sin side at gaten de gikk i var rolig.

– De stjal datteren min fra meg i gaten der jeg fødte henne. Alt vi ville var å kjøpe brød. På ett sekund var hun tatt fra meg og mitt liv ble et helvete.

Om lag 200 personer skal ha blitt drept i Sur mellom november 2015 og mars 2016, etter at fredsforhandlingene mellom den tyrkiske staten og PKK hadde brutt sammen, hvorpå PKK erklærte selvstyre i Sur.



1 av 2 I RUINER: Det bodde rundt 40.000 mennesker i den en gang tettbebyggede gamlebyen Sur i Diyarbakir i Sørøst-Tyrkia. 80 prosent av bydelen ble ødelagt under kampene i 2015/2016, og området står fortsatt avsperret bak et gjerde. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Konflikten mellom Tyrkia og de kurdiske opprørerne har pågått siden 1984 og har krevd titusener av liv. Krigføringen ble intensivert i 2015, og dagens situasjon er fortsatt ustabil. Kurderspørsmålet er stadig Tyrkias største verkebyll.

Flere av de drepte i Sur var barn. De eldste av dem er i flere tilfeller blitt beskyldt av tyrkiske myndigheter for å være PKK-krigere, som 16-åringen Rozerin som ble skutt i bakhodet av en tyrkisk skarpskytter.

– Jeg klarer ikke å forstå hvordan noen kan slakte et barn. Vet de ikke hvor høyt en mor elsker sitt barn? spør Nazmiye.



1 av 2 KAKEBOKS MED MINNER: Nazmiye løfter forsiktig ut Helins kjæreste eiendeler: En t-skjorte fra favorittfotballlaget Galatasaray, en øredobb og en hårnål – og en rekke bilder av datteren. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Krever straff

Helin var hennes førstefødte. Hun minnes datteren som en moden, smart og vittig jente som var full av liv. Helin hadde et «så godt hjerte» og var som en ekstramamma for lillesøsteren, sier Nazmiye. På skolen elsket hun religionsfaget og pugget koranvers. Når hun ble stor, skulle hun bli advokat, brukte Helin å si.

I dag har Nazmiye tre barn. Minstejenta Avasin (1) drar i skjørtet til moren og ønsker kontakt. Nazmiye ser sørgmodig ut i rommet med mørke ringer under øynene. Det har gått to og et halvt år, men hver dag føles som tortur, sier hun.

– Jeg eneste jeg vil, er at min datters morder skal føres for retten. Vi vet hvem han er. Min datter ligger død i graven, mens han går ute i gatene. Jeg vil få ham fengslet.

Nazmiye føler seg, i likhet med mange kurdere i Tyrkia, undertrykt av myndighetene.

– Regjeringen oppfører seg som om et gatedyr er blitt drept. De drepte barna våre, kastet oss ut av våre hjem og ødela byen vår. Det finnes ingen rettferdighet i Tyrkia.

PS! Det prokurdiske partiet HDP kom over sperregrensen ved valget 24. juni og sikret seg 67 seter i parlamentet. HDP var medvirkende til at regjeringspartiet AKP mistet rent flertall.