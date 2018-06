KRISE: Over 2300 barn har blitt skilt fra foreldrene på den amerikanske grensen etter at Trump-administrasjonen innførte «nulltoleranse» overfor ulovlige flyktninger. Bildet viser et av mottakene i McAllen i Texas. Foto: US Customs and Border Protection

Grensekrisen i USA: Spedbarn skilt fra foreldrene og sendt på tvers av landet

Barn helt nede i tre måneders alder blir fraktet tvers over hele USA for å plasseres i fosterhjem, mens foreldrene er i varetekt. Det kommer frem i en pressemelding fra Borgerrettighetsdepartementet i Michigan.

– Vi har fått rapporter og er veldig bekymret over at barna som ankommer er mye yngre enn de som har blitt sendt hit tidligere. Noen av barna er spedbarn så unge som tre måneder og er helt ute av stand til å ta vare på seg selv, skriver direktøren i Borgerrettighetsdepartementet i Michigan (MDCR), Agustin V. Arbulu, i pressemeldingen .

Siden USA innførte «nulltoleransepolitikken» overfor alle ulovlige flyktninger som tar seg inn i landet, har flere barn skilt fra familiene blitt sendt til Michigan for midlertidig fosterhjemsopphold.

Fakta om USAs nye grensepraksis * President Donald Trump har innført strengere kontroll ved USAs grense mot Mexico. * Justisminister Jeff Sessions kunngjorde i april at migranter som forsøker å ta seg ulovlig over grensa, vil bli behandlet som kriminelle, pågrepet og internert. * Tusenvis av migranter er siden internert, og over 2.000 barn er tatt fra foreldrene og satt i egne interneringsleirer. * Praksisen med å tvangsskille barna fra foreldrene har høstet sterk kritikk fra kirkesamfunn, menneskerettighetsgrupper og både demokratisk og republikansk hold. * Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kaller atskillelsen av barn og foreldre «barbarisk». * USAs tidligere førstedame Laura Bush stempler i et innlegg i Washington Post Trumps politikk som «grusom og umoralsk». * Tre andre tidligere førstedamer, Eleanor Rosalynn Carter, Hillary Clinton og Michelle Obama, fordømmer også slik behandling av barn. * FN kritiserer også praksisen og anklager amerikanske myndigheter for å bryte menneskerettighetene. (NTB)

MDCR er bekymret over at disse barnas borgerrettigheter ikke overholdes. De understreker at grensepolitikken og den påfølgende situasjonen som har oppstått er en føderal sak, men at de likevel ser nøye på departementets ansvar i henhold til delstatsloven for å sikre at barna beskyttes.

Michigan er helt nord i USA, og har historisk sett vært en viktig sted for bosetting av flyktninger og tildeling av fosterhjem for foreldreløse barn som ankommer landet.

På det korteste er distansen fra delstaten til USAs grense mot Mexico nærmere 2.200 kilometer. Det er ikke klart hvordan barna fraktes til Michigan, eller hvor mange det er snakk om. Tidligere har det blitt uttalt at over 2300 barn har blitt skilt fra foreldrene ved grensen, over 100 av dem under fire år gamle.

Ifølge AP er det satt opp tre midlertidige mottak for spedbarn og barn under betegnelsen «følsom alder» sør i Texas. Nyhetsbyrået skriver at advokater og medisinske arbeidere har besøkt mottakene, og at disse beskriver en institusjon med «gråtende barn i førskolealder».

Republikanerne uenige om løsning

Republikanerne i Kongressen diskuterte tirsdag kveld løsninger på problemene, men er foreløpig ikke enige om en konkret lovendring. Ifølge New York Times er to lovforslag diskutert, fra henholdsvis Senatet og Representantenes hus. Trump har foreløpig ikke vært villig til å benytte seg av presidentmakten for å støtte ett forslag, men har uttalt at han vil signere begge.

Det hvite hus har ingen konkret plan for familiegjenforening ennå. Foreldre kan benytte seg av en nødtelefonlinje eller en epost adresse for å få informasjon om barna sine, men ifølge en ansatt i helsedepartementet er gjenforening en pågående prosess som er relativt ny, skriver nyhetsbyåret AP.