DESPERATE: Gaza-palestinerne Abo Hodaifa (30) (t.v.) og Mohammed (18) (ikke deres ekte navn) har meldt seg inn i henholdsvis Hamas og Islamsk Jihad for pengenes skyld. Foto: Harald Henden/VG

Forteller om livet på innsiden av Hamas: – Jeg kidnappet og torturerte

Publisert: 07.05.18 13:58

UTENRIKS 2018-05-07T11:58:25Z

GAZA (VG) Den skyhøye arbeidsledigheten på Gazastripen tvinger unge menn inn i væpnede grupper.

– Jeg gjorde alt det jeg ble beordret til: Jeg arresterte, jeg kidnappet, jeg brakk bein på folk og torturerte, forteller Gaza -palestineren Abo Hodaifa (30).

– Har du drept noen?

– Nei, sier han med et lurt smil.

Fakta Hamas Hamas er en palestinsk islamistisk bevegelse med et politisk parti og en militær gren. Den ble dannet i 1987 og forbindelse med den første intifada (palestinsk opprør), og er aktiv på Gaza og til en viss grad på Vestbredden.

Hovedmotstanderen til Hamas er staten Israel, og gruppen har gjennomført en rekke dødelig angrep mot israelske mål med hensikt å frigjøre Palestina.

Hamas har også vært i væpnet konflikt med partiet Fatah, den største fraksjonen i PLO, i selvstyreområdene. Hovedårsaken er at PLO har ønsket å forhandle med Israel om en tostatsløsning, mens Hamas motsetter seg dette.

Hamas’ hovedallierte er Tyrkia og Qatar, mens gruppen er terrorstemplet av Israel, USA, Canada, Tyskland og EU.

Hamas ble demokratisk valgt i 2006, og tok kontrollen over Gazastripen i 2007 etter en væpnet strid mot Fatah. Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

I ti år var 30-åringen medlem av den beryktede og mektige islamistbevegelsen Hamas, som siden 2007 har hatt kontroll over Gaza. Hamas har gjennomført en rekke terroraksjoner og rakettangrep mot hovedfienden Israel , og er terrorstemplet i flere land.

– Alle som er uenige med dem, behandles som fiender. Som medlem av Hamas må du akseptere alt det de gjør, holde munn om det du mener er urett, og spionere på din egen nabo og bror, sier Hodaifa.

Hazem Kassem, talsperson i Hamas, forsvarer Hamas’ strategi på følgende måte overfor VG:

– Vi lever under okkupasjon der alle har rett til å forsvare seg selv med alle midler – også militære.

Desperat etter jobb

VG møter Hodaifa i et tomt hus sør på Gazastripen, som han er i ferd med å pusse opp. Han har på seg joggedress og byr på Cola mens vi sitter på puter på gulvet. I samme stue har Hamas-medlemmer vært samlet flere ganger, forteller han.

Hodaifa er ikke 30-åringens virkelige navn, og han stiller seg med ryggen til da vi skal fotografere ham. Han vil ikke risikere at noen skal gjenkjenne ham når han letter på sløret om livet på innsiden av Hamas.

Hodaifa brøt med gruppen i 2014 etter at en av vennene hans skal ha blitt drept. Han omtaler Hamas som «hyklersk» og «hjernevaskende», men nå er han på vei inn igjen etter fire år som arbeidsledig.

– Jeg skal gifte meg, og trenger pengene for å kunne forsørge min kommende kone. Dårlig økonomi og mangel på andre muligheter tvinger meg tilbake til Hamas, sier han.

Uten jobb og håp

Hele 60 prosent av Gazas unge befolkning er arbeidsledige, til tross for at mange av dem har høyere utdanning. Det er økonomisk, sosial og politisk krise i enklaven som følge av den israelske og egyptiske blokaden, og sanksjonene fra de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden.

Fakta Gaza Gaza måler 365 kvadratmeter og er nøyaktig like stort Mjøsa.

Gaza, eller Gazastripen, som området også kalles, ligger ved Middelhavet og grenser til Israel (51 km grense) og Egypt (11 km grense).

Det bor cirka to millioner innbyggere i Gaza. Gaza er ett av de tettest befolkede områdene i verden.

1,3 millioner av innbyggerne er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948.

Islamistbevegelsen Hamas har kontrollert Gaza siden 2007 etter å ha vunnet valget i 2006. Hamas har gjennomført en rekke rakettangrep mot Israel, noe som har medført at Gaza har vært under israelsk (og egyptisk) blokade de siste ti årene.

I perioden 2008–2014 gjennomførte Israel tre militæraksjoner mot Gaza, som medførte store sivile og materielle tap. Siden har det vært relativt rolig, med unntak av den siste tidens dødelige protester langs grensegjerdet .

Blokaden og sanksjonene fra det palestinske selvstyret på Vestbredden har ført Gaza inn i en sosioøkonomisk krise. Kilder: NTB, Wikipedia, Store Norske Leksikon

Folk er uten jobb, uten penger, uten fremtidsutsikter. Resultatet er at stadig flere gutter og menn verver seg til militære grupper i Gaza.

Via en lokal kontakt har vi kommet i kontakt med to av dem. Det er paradoksalt hvordan de kritiserer gruppene, samtidig som de gladelig forteller hva de utfører på vegne av dem.

Månedslønn på 1200 kroner

Mohammed (18) (ikke hans ekte navn) meldte seg inn i den palestinske militante gruppen Islamsk Jihad for ett år siden etter å ha blitt rekruttert av noen eldre kompiser. Islamsk Jihad regnes som mer radikal enn rivalen og storebroren Hamas, og har gjennomført en rekke dødelige angrep mot Israel og de okkuperte områdene.

– Foreldrene mine er arbeidsledige. Jeg ble medlem fordi familien min ikke har nok penger. Nå tjener jeg 150 amerikanske dollar i måneden, sier 18-åringen.

Har lært å lage bomber

Mohammed går siste året på videregående skole. Han sier han får gode karakterer, og at han liker fysikk og kjemi. Aller helst ønsker han å bli ingeniør, forteller han. Men han har konkludert med at det ikke finnes andre jobbmuligheter i Gaza enn å tilslutte seg en væpnet organisasjon.

– Jeg mener at Israel er vår store fiende, men jeg tror ikke på Islamsk Jihads filosofi. Jeg ble bare med for pengene.

I gruppen følger vi ordre: Vi graver tunneler, er med på militærmarsjer og våpentrening. Jeg har lært å bruke maskingevær og å lage bomber, sier 18-åringen.

Rekrutterer barn

Hodaifa og Mohammed er medlemmer av hver sin militante gruppe som har havnet i flere hatoppgjør mot hverandre. Men de to har ikke noe problem med å samles for et VG-intervju. Det er tross alt pengene som driver dem.

– Jeg er blitt med i en gjeng jeg mener er terrorister, men jeg må det for å ha råd til å leve, sier Mohammed.

Begge ble vervet da de var 17 år. De forteller at barn helt ned i åtteårsalderen tas med i moskeen og sendes på treningsleirer for Hamas og Islamsk Jihad.

– Blokaden av Gaza gjør at Hamas vokser og vokser, og hjernevasker flere. De driver omfattende overvåkning, har masse ammunisjon og er i posisjon til å kidnappe israelere via tuneller eller sovende celler, mener Hodaifa.

