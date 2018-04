FOLK-TIL-FOLK: Frode Berg engasjerte jobbet i 24 år med norsk-russisk samarbeid, og engasjerte seg siden frivillig. Foto: Privat / NTB scanpix

Slik jobbet Frode Berg med norsk-russiske relasjoner

Publisert: 25.04.18 01:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-24T23:10:32Z

Frode Berg var jobbet frivillig for å bygge bro mellom nordmenn og russere, og var grenseinspektør i 24 år. Så ble han pågrepet i Russland, anklaget for spionasje.

– Det er det mest uventede i hele situasjonen. Jeg ville aldri trodd at e-tjenesten skulle rekruttere en som Frode, som har vært grenseinspektør og en som virkelig har vært aktiv i å jobbe med grensesamarbeid, sier Luba Kuzovnikova, direktør i kunst- og kulturutvekslingsorganisasjonen Pikene på broen til VG.

– Det er et spørsmål om e-tjenestens prioriteringer, og veldig beklagelig for oss som jobber ved grensen i nord.

Grensebyen Kirkenes, med knappe 3500 innbyggere, er sentrum for Barentssamarbeidet. Det skal styrke grenseoverskridende kontakt i regionen gjennom folk-til-folk-samarbeid. Dette samarbeidet var Frode Berg dypt involvert i.

Frode Bergs advokater sa søndag at Berg har deltatt i flere oppdrag, men hevder uskyld i de alvorlige spionanklagene fra Russland. Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger frykter dette kan få folk i lokalsamfunnet til å deler seg i fraksjoner og stille spørsmål ved Bergs engasjement.

– Jeg vil tro at Frode er en hederlig fyr som er interessert i kirkelig arbeid. Og at han var genuint interessert i kultursamarbeid og at det var derfor han jobbet med Pikene på broen.

– Viktig, tillitsskapende virksomhet

Som grenseinspektør og senere som leder for menighetsrådet i Sør-Varanger kirke, frivillig for Røde kors og Pikene på Broen, var Berg en sentral person i lokalmiljøet. Siden juni 2016 har han vært styremedlem i Pikene på Broen.

– Vi har kjent hverandre i årevis og engasjerte ham også på frivillig basis for å møte kunstnere i kirkenes og vise dem rundt. Det har han gjort siden 2010, sier Kuzovnikova.

I tillegg til det deltok Berg i prosjekter i regi av Barentssamarbeidet som finansierer Pikene på Broen.

– Han var direkte involvert i to prosjekter, forteller Lars Georg Fordal, leder av Barentssekretariatet.

Det første prosjektet var i november 2015. Der bidro Berg til en videodokumentar som skulle lages med journalist Trine Hamran.

– Da deltok han på en konferanse i Slovakia, Polen og Ukraina. Det andre prosjektet var planlagt til høsten 2017, men det ble avlyst.

Han sier han ikke vil spekulere i hva Frode Berg har gjort.

– Berg-saken er en kjedelig episode for oss, dessverre vet vi ikke hva som har skjedd. Barentssekretariatet har jobbet med viktig, tillitsskapende virksomhet i 25 år. Det er mange som har lurt på om samarbeidet fortsetter siden han ble arrestert.

– Det som er viktig for oss er å fortsette. Vi har én oppgave – det er å stimulere til godt norsk-russisk samarbeid i nord, understreker han.

Kommunikasjons- og samfunnsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors skriver i en e-post til VG at Berg også har vært frivillig for dem:

– Berg har tidligere vært aktiv i Røde Kors både lokalt og i distrikt og har tidligere sittet i vår ressursgruppe Russland. Men han har ikke noen tillitsverv eller oppdrag som vi er kjent med i dag.

Mener saken har skadepotensiale

Grensekommissær Roger Jakobsen mener det er svært uheldig om det stemmer at e-tjenesten har rekruttert en som har vært sentral i folk-til-folk-samarbeid, men også en som har vært grenseinspektør i 24 år.

– Han var hos oss til 2014. Så ble han ansatt som pensjonist på timebasis i to år. Jeg har brukt begreper som «lyn fra klar himmel» om dette. Vi har et viktig samarbeid for å sørge for at grenseavtaler overholdes. Det arbeidet har gått relativt upåvirket av storpolitikk.

Jacobsen understreker at grenseinspektørene bygger samarbeidet på tillit og forutsigbarhet.

– Vi har hatt møter med russisk part siden arrestasjonen i desember, og dette har ikke vært noe tema. Men jeg ser at det er et skadepotensiale. Det er ikke etterretning vi holder på med, vi har et helt annet samfunnsoppdrag. Vi må skille mellom våre oppdrag.

– Vennskap overlever

Hverken Utenriksdepartementet eller Etteretningstjenesten har bekreftet eller avkreftet at Frode Berg deltok i noe etterretningsoppdrag for Norge. Kuzovnikova i Pikene på broen tror på at Berg har vært kurér, men er uskyldig i de alvorlige spionanklagene.

– Jeg tror ikke han hadde innsyn i alt han utførte, men det gjør ham ikke mindre ansvarlig for valget han har tatt. Det får Frode ta ansvar for, og så venter vi på ham når han kommer hjem. Vennskap overlever den typen ting.

Hun mener etterretningstjenesten må ta et større ansvar for det som har skjedd.

– De må ta ansvar for den de engasjerer i en åpenbart feilet etterretningsoperasjon. Vi kjenner ikke detaljene, men ut fra det vi vet høres det latterlig ut at de bruker gamle pensjonister for å levere konvolutter.

I tillegg etterlyser hun at politisk ledelse setter saken på agendaen.

– De burde tatt mer ansvar i ettertid. På fem måneder er ikke så mye gjort. Han har sittet der, og er det ingen fremgang eller avklaring.