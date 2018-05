Forsvarer om Frode Bergs siste Russland-oppdrag: Tror FSB skjønte at han ville trekke seg

MOSKVA (VG) Da spionsiktede Frode Berg reiste til Moskva i desember i fjor kan overvåkerne fra FSB ha forstått at han var i ferd med å trekke seg fra agentoppdraget, og at dette kunne være deres siste sjanse til å pågripe han.

Det sier nordmannens russiske advokat Ilja Novikov til VG.

Frode Berg ble torsdag varetektsfengslet for tre nye måneder. I retten gjentok Berg at han føler seg lurt og manipulert av dem som overtalte han til å påta seg det som viste seg å være et svært farlig oppdrag, angivelig for den norske etterretningstjenesten. Samtidig har både Berg og hans advokater understreket at han ikke anser seg skyldig i spionasje.

Ville trekke seg

Ifølge Novikov skal Berg i fjor høst ha gitt beskjed til sine oppdragsgivere i E-tjenesten om at han ønsket å trekke seg ut av operasjonen, og at han ikke ønsket å reise til Russland på den skjebnesvangre turen i begynnelsen av desember i fjor. Det skal, ifølge forsvarerne, ha ført til at den pensjonerte grenseinspektøren ble satt under kraftig press.

– De appellerte til hans sterke nasjonalfølelse, med uttrykk som «vi trodde du var en god nordmann». Etter å ha blitt presset på denne måten sa han seg likevel villig til å dra til Russland i desember, men sannsynligvis var det hans siste reise, uansett om han hadde blitt arrestert eller ikke, sier Novikov.

Advokaten understreker at han ikke kjenner detaljene i den kontraoperasjonen russisk etterretningstjeneste på dette tidspunktet hadde iverksatt mot nordmannen, men mener det er sannsynlig at FSB kan ha forstått at de sannsynligvis ikke ville få en sjanse til, hvis de ikke arresterte han denne gangen.

– Jeg vet ikke om russisk kontraetterretning viste at Berg ønsket å trekke seg, men vi kan mistenke at FSB på en eller annen måte kan ha kjente til samtalene mellom Berg og hans oppdragsgivere i Oslo, og vi kan anta at avgjørelsen om å arrestere han den gangen, ble tatt med den antagelsen at han kanskje ikke kom til å komme tilbake til Russland, sier Novikov.

Fem «spionturer»

Han understreker at Berg ikke skal ha blitt direkte konfrontert med at han ble avlyttet eller overvåket i forbindelse med sine møter med oppdragsgiverne i Oslo.

VG kunne torsdag presentere en detaljert oversikt over de minst fem turene hvor FSB mener at Berg var på oppdrag for den norske etterretningstjenesten. Fra alle disse turene postet Berg både bilder og reiseoppdateringer på sin Facebook-side.

Ifølge FSB skal Berg på disse turene ha postlagt flere brev til en russisk kontakt. Brevene skal blant annet ha inneholdt instruksjoner fra sine oppdragsgivere i norsk etterretningstjeneste. Da han ble pågrepet, hadde han også 3000 euro i kontanter, som ifølge FSB skulle være betaling til den russiske kontakten.

