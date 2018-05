ADVARER TRUMP: Michael Avenatti i New York i forbindelse med en rettshøring om razziaen mot Michael Cohen. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Pornostjernens advokat til VG: – Kan helt klart føre til at presidenten må gå av

Publisert: 01.05.18 21:05 Oppdatert: 01.05.18 21:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-01T19:05:51Z

NEW YORK (VG) Advokaten til pornostjernen Stormy Daniels, Michael Avenatti, mener razziaen mot Donald Trumps advokat Michael Cohen vil avdekke kriminalitet som kan få alvorlige konsekvenser for presidenten.

Det sier USAs nå mest kjente advokat i dette intervjuet med VG i New York.

– Dette kan helt klart føre til at presidenten må gå av. Bevisenes styrke, min klients troverdighet og alt slurvet fra Trumps advokat Michael Cohen kan lede til det. Jeg tror Michael Cohen og Donald Trump tok store grep for å skjule sannheten, sier Avenatti, som forklarer at han vet mye som ikke er blitt offentlig kjent.

FBIs raid mot Cohens kontor, leilighet, hotellrom og en bankboks har fått alarmklokkene til å ringe i Det hvite hus. En føderal dommer tillot ransakingsordrene mot advokaten som betalte ut 130.000 dollar til pornostjernen for å beskytte Trump.

Cohen er under etterforskning for kriminelle handlinger.

Fakta VGs KORRESPONDENT I USA Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

President Trump har kalt den lovlige ransakingen «et innbrudd».

Aktor Thomas McKay opplyste i retten at FBI sikret seg bevis på hele 16 gamle mobiltelefoner og BlackBerrys, noe som er betydelig mer enn det som tidligere er rapportert .

Michael Avenatti mener det var et svært dumt trekk av Cohen å ta vare på gamle telefoner. FBI tok også med seg ti esker med dokumenter.

– Vi har faktaene på vår side. Vi har enorme mengder med bevis. Personene på den andre siden er slurvete. Og de har ingenting, hevder Avenatti overfor VG.

– Hvorfor mener du at denne saken er så viktig utover at det er en utbetaling til din klient for å hindre henne fra å snakke om et forhold til Trump?

– Det er av avgjørende betydning om det amerikanske folket er blitt løyet til av sin egen president, eller om hans fikser og personlige advokat potensielt tok store steg for å utføre kriminelle handlinger. Det er liten tvil om at når bevisene fra disse raidene kommer ut, så vil de avdekke kriminalitet. Og Michael Cohen jobbet på vegne av Donald Trump, svarer han.

Cohen tok opp ekstra lån på huset sitt for å betale de 130 000 dollarene til Stormy Daniels. Betalingen ble utført 12 dager før valgdagen i 2016 , slik at Daniels skulle tie om sitt påståtte forhold til Trump.

– Er det vanlig at amerikanske advokater tar opp ekstra lån på huset sitt for utbetalinger på vegne av klientene sine, Avenatti?

– Nei, det er uhørt, latterlig, absurd, opprørende, helt utrolig ... altså, listen er veldig lang med ord jeg kan svare på det spørsmålet.

– Cohen har flere ganger sagt at han gjør alt han kan for å beskytte Trump – og hevder altså at han gjorde dette helt uten at Trump visste det?

– Nei, det er helt latterlig å tro at Trump ikke visste om utbetalingen. Det trosser sunn fornuft. Og du betaler uansett ikke 130 000 dollar til en pornostjerne for noe som ikke har skjedd, svarer Avenatti.

Han tror at Cohen kommer til å vende seg mot Trump når han forstår at han kan bli sendt i fengsel .

Utbetalingen til Daniels kan være et brudd på de amerikanske reglene for valgkampfinansiering. Og måten han skaffet pengene på etterforskes som banksvindel.

I et bemerkelsesverdig telefonintervju med sitt favorittprogram på TV, Fox And Friends, sist uke, avviste Trump at han var involvert i denne betalingen , samtidig som han sa følgende som tyder på at han i hvert fall vet en del:

– Han (Cohen) representerte meg i denne sprø Stormy Daniels-avtalen ... han gjorde overhodet ikke noe galt. Det var ikke noen kampanjepenger som gikk til dette.

Michael Avenatti sprudlet av glede etter det oppsiktsvekkende intervjuet, som han mener bekrefter at Trump visste om utbetalingen.

Han forteller VG at han har løpende kontakt med Stormy Daniels om saken. Mandag saksøkte de også Trump for ærekrenkelser.

VG-INTERVJU MED DANIELS: – Jeg er ikke et offer (VG+)

– Hun er ekstremt intelligent, en av de smarteste klientene jeg har hatt noen gang. Hun er veldig observant og veldig selvbevisst, sier Avenatti.

Trump-biograf Michael D'Antonio sa nylig til VG at «Cohens juridiske problemer er Donald Trumps mareritt» , før han hevdet at Cohen har utført «tvilsomme handlinger og avtaler som ikke tåler dagens lys» på vegne av USAs nåværende president.

Michael Cohen jobbet som Trumps personlige advokat i 12 år. Cohen og hans advokater har ikke svart på VGs henvendelser.