POLITITEGNING: Slik kan hodet til kvinnen som ble funnet ved Lake Houston i Texas ha sett ut. Foto: Lois Gibson/Houston Police Department

Fant to avhugde kvinnehoder – jakter gjerningsmenn med stjernetegner

Publisert: 29.04.18 21:22 Oppdatert: 29.04.18 21:34

To avhugde kvinnehoder, men ingen kropper, er funnet i Texas og Louisiana. Politiet undersøker om det finnes en sammenheng mellom de makabre drapene – og håper at Lois Gibson, verdens beste polititegner kan bidra til å løse saken.

Avisen Houston Chronicle melder at ingen av kvinnene er identifisert, men at begge er hvite, har rødt hår, gode tenner og tilhører samme aldersgruppe.

I håp om å få inn tips fra publikum har Houston Police Department derfor engasjert tegneren Lois Gibson (66). Slik de har for vane når en alvorlig sak ikke har noen ledetråder, spor eller bevis, som kan løse saken.

Hennes tegninger har ført til mer enn 750 positive identifiseringer.

I 1972 ble Gibson selv, som 21-åring, utsatt for et brutalt angrep fra en serievoldtektsmann og drapsmann. Hennes vitnebeskrivelse førte til at overgriperen ble tatt etter at han ble gjenkjent fra polititegningen.

Gibson, som lager rundt 120 tegninger i året for Houston-politiet, er faktisk innehaver av Guinness-verdensrekorden for å ha bidratt til å løse mer enn 1000 krimsaker i løpet av 30 år. Hun er også kjent for sin deltagelse i TV-programmet «America’s Most Wanted».

Se video: Guinness World Records – Forensic artist helps catch over 1000 criminals

De avkuttede hodene ble funnet i plastposer i nærheten av populære offentlige rekreasjonsparker ved innsjøene Lake Houston i Texas og Calcasieu Lake i Louisiana.

De to makabre funnene ble gjort innenfor et kort tidsrom på tre uker og bare drøyt 240 kilometer fra hverandre.

Det første kvinnehodet ble funnet 1. mars da en fengselsinnsatt ryddet veikanten langs Highway 27 i nærheten av en bobilpark ved tettstedet Cameron, som ligger 370 kilometer vest for New Orleans.

– Vi snakker definitivt ikke om at hodet har ligget der i årevis, kanskje er det bare snakk om noen måneder, opplyser Ron Johnson, sheriff i Cameron Parish.

Lake Houston-funnet ble gjort 24. mars da et frivillig oppryddingslag kom over en svart plastsekk som var plassert på noen steiner i et område som patruljeres av politiet i Houston.

Houston-politiet etterlyser nå informasjon eller opplysninger om en mann i første halvdel av 20-årene som ble observert da han parkerte en blågrønn Chevrolet Silverado og kastet en svart plastsekk fra en bro, rett over der hvor det avhugde hodet ble funnet.

Mange likheter

En profilanalyse fra det rettsmedisinske instituttet i Harris County, hvor Houston hører hjemme, viser at kvinnen kan være fra de tidlige 20-årene til midten av 40-årene.

Hun var enten hvit eller brun, men definitivt ikke svart. Håret, som trolig hadde nådd offeret til skuldrene, var rødlig eller rødbrunt. Ifølge rapporten hadde kvinnen muligens også tatovert øyenbrynene.

«Beskrivelsen av funnet i Cameron Parish har mange likheter med funnet fra Lake Charles. Jeg kan ikke si så mye mer før jeg har møtt etterforskerne i Cameron og sett bildene fra funnstedet,» bemerket drapsetterforsker Michael Perez i en tekstmelding til Houston Chronicle for noen uker siden.

