SIKTET: Joseph James DeAngelo er nå siktet i saken.

Seriemorderen «The Golden State Killer» brutale metoder: Tok voldspause for å spise

Publisert: 29.04.18 02:26

2018-04-29

En tidligere etterforsker på saken forteller om de brutale metodene «The Golden State Killer» brukte på sine ofre.

En tidligere politimann, Joseph James DeAngelo (72) ble fredag fremstilt for retten, mistenkt for en rekke drap og voldtekter i California på 70- og 80-tallet.

Han ble siktet etter at etterforskere tok i bruk ny DNA-teknologi som koblet DNA-profilen til DeAngelo med DNA fra det nesten 40 år gamle bevismaterialet. Han er foreløpig siktet for to tilfeller av overlagt drap, voldtekt og innbrudd.

The Golden State Killer, som seriemorderen etter hvert ble omtalt som, skal ha begått minst 50 voldtekter, 12 drap og en rekke innbrudd i delstaten California mellom 1976 og 1986.

I New York Times forteller nå den tidligere etterforskeren Carol Daly, som jobbet med saken i Sacramento-politiet, om sin opplevelse av saken. Hun reiste blant annet rundt og fortalte folk hvordan de kunne beskytte seg mot overfall.

I 1977 skjedde voldtekter nesten hver måned fra juni. Den ukjente gjerningsmannen ble kalt East Area Rapist. Daly husker hun hadde en demonstrasjon i en skolekantine for noen hundre fremmøtte i nabolaget.

Mot slutten var det en mann som spurte hvordan noen kunne komme unna med å voldta en kvinne mens ektemannen var ved hennes side. Noen måneder senere ble nettopp den mannen og hans kone angrepet, i et av de mer brutale angrepene fra East Area Rapist.

– Voldtektsmannen var på det møtet, sier Daly til New York Times.

Hun sier hun ikke er i tvil.

– Alle overfallene var brutale. Men det virket som om han hadde brukt mer tid i det huset, med gjentatte overfall. Jeg tror han pekte nese til alle, sier hun.

Daly forteller at etterforskerne mistenkte at gjerningsmannen kunne ha bånd til politiet. Han skal nærmest ha lokket etterforskerne med å demonstrere sin makt og gjøre det motsatte av hva de forventet.

– Frykten i nabolaget var noe jeg aldri hadde sett maken til før. Folk var redde uansett hvor de gikk, forteller Daly.

Voldtektsmannen brukte vanligvis en skimaske og truet med et håndvåpen. Han bandt ofrene sine og ga dem truende instruksjoner. Han tok minner fra dem: bilder, smykker eller ID-papirer. Noen ganger tok han pauser for å spise eller drikke, som for å vise at han var komfortabel, beskriver avisen.

Etterforskernes holdepunkter om gjerningsmannen var at han var rett rundt 180 centimeter høy og brukte amerikansk størrelse ni i sko. Den taktiske presisjonen han utviste mente de kunne tyde på erfaring fra militæret eller politiet. Han var også veldig dristig: Etter at en lokal avis skrev at han voldtok kvinner mens ingen menn var hjemme, begynte han å voldta kvinner mens han bandt fast ektemennene deres.

– Han var så på nett med hva vi foretok oss og hva som sto i media. Hver gang vi sa «Vel, han ville ikke gjøre dette», var det som han sa «Haha, der tok jeg dere. Jeg kunne gjøre det», sier Daly.

Det første drapet som ble koblet til East Area Rapist skjedde i februar 1978, da et ektepar ble skutt mens de gikk tur med hunden sin i Rancho Cordova. I løpet av 12 år ble 12 drept, minst 50 kvinner ble voldtatt og over 120 innbrudd begått som etter hvert ble koblet til The Golden State Killer.

Det var i 2001 DNA-teknologi koblet East Area Rapist i nord i California til drapene sør i staten. I 2013 skrev den nå avdøde krimforfatter Michelle McNamara, kona til skuespiller Patton Oswalt, en artikkel og siden en bok om saken som gjenopplivet interessen , og i 2016 tok FBI og statsadvokaten i Sacramento opp saken på ny.

At Joseph James DeAngelo ble mistenkt skjedde etter at en etterforsker som hadde jobbet med saken i 24 år og snart skulle pensjonere seg i fjor lastet opp DNA fra et dobbeltdrap i 1980 til en slektsforsknings-nettside.

Etter fire måneder på nettsiden fant han fjerne slektninger av DeAngelo og ut fra det førte sporene til DeAngelo selv, som altså ble fremstilt for retten fredag.

