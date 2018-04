DOBBELT SELVMORDSANGREP: To selvmordsbomber gikk at tett opp mot hverandre i Kabul mandag morgen. Foto: Massoud Hossaini / TT NYHETSBYRÅN

BBC-journalist (29) skutt i Afghanistan

Publisert: 30.04.18 15:37

Samme dag som to selvmordsbomber gikk av i Kabul og drepte flere journalister, ble BBC-reporter Ahmad Shah skutt i Khost-provinsen i Afghanistan.

Minst 26 personer ble mandag morgen drept i et dobbelt selvmordsangrep i Afghanistans hovedstad Kabul. En av dem er AFP-fotograf Shah Marai. Flere andre journalister er drept.

Mandag ettermiddag melder BBC på Twitter at en av deres reportere ble drept i Khost-provinsen, nær grensen til Pakistan.

– Det er med stor sorg at BBC kan bekrefte at afghanske BBCs reporter Ahmad Shah er død etter et angrep tidligere i dag i Khost-provinsen, sier BBC World Services direktør Jamie Angus i en uttalelse .

Journalister i provinsen bekrefter dødsfallet til Tolo News , som forteller at han ble skutt av ukjente, bevæpnede menn som kom kjørende på en motorsykkel. Han skal ha vært på vei hjem.

Shah skal ha jobbet for BBC i ett år, og hadde base i Khost.

Den afghanske foreningen for journalister kom mandag med en uttalelse hvor de fordømmer angrepene.

– Dette terroristangrepet er en krigsforbrytelse og et organisert angrep på afghansk media. Til tross for dagens angrep og andre trusler mot journalister, er afghansk media bestemt på å informere, står det ifølge Tolo News.

En av journalistene som ble drept, Yar Mohammad Tokhi, tilhørte avisen. I tillegg har de offentliggjort sju andre navn på journalister som ble drept.

Ifølge Reuters var det ni journalister blant de drepte i Kabul. Det andre selvmordsangrepet skjedde kort tid etter det første, da en person angivelig utkledd for å være journalist sprengte seg selv midt i mengden av journalister som var kommet til stedet etter det første angrepet.

Det har vært flere angrep i Afghanistan den siste tiden. 22. april ble 57 personer drept da en person sprengte seg selv ved et stemmeregistreringslokale.

