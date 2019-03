Får ikke tak i mann som har vunnet over en halv milliard i lotto

Spillselskapet Svenska Spel sliter med å få tak i en mann som har vunnet 562 millioner svenske kroner i lotto etter å ha levert en kupong på 50 kroner.

VG / NTB

Publisert: 17.03.19 10:05







Det skriver Aftonbladet.

Spillselskapet har funnet vinneren, men får ikke kontakt med ham. Mannen skal bo i Närke-området Øst i Sverige.

– Vi har forsøkt å nå denne mannen men vi får altså ikke svar. Det er heller ikke noen som har kontaktet oss, som tyder på at han ikke vet at han har vunnet over en halv milliard kroner, sier Pierre Jonsson i Svenska Spel.

De er ikke klart om mannen har spilt alene, eller om han må dele gevinsten.

Letingen vil fortsette søndag, men Svenska Spel kommer til å gå varsomt frem.

– Det kommer til å kreve mange og lange samtaler før dette har sunket inn, og når tiden har kommet for utbetaling fortsetter prosessen, sier Jonsson til Aftonbladet.

Mannen kommer til og med å bli tilbudt økonomisk og juridisk hjelp.

En enda større gevinst ble imidlertid utdelt i USA tilbake i fjor høst: