Får kritikk for liberal våpenlovgivning

CHRISTCHURCH (VG) New Zealand er et av få land som sammen med USA tillater at du kan kjøpe enkelte våpen uten å registrere de.

Det hadde gått under ett døgn fra 49 mennesker ble skutt og drept under fredagsbønnen i Christchurch til statsminister Jacinda Ardern lørdag morgen lokal tid sa at landets liberale våpenlovgivning snart blir historie.

– Våre våpenlover skal endres. Det har vært forsøk på å gjøre det i 2005, 2012 og i 2017. Nå er tiden inne for å gjøre det.

I fredelige New Zealand er politiet i likhet med Norge ikke bevæpnet.

Samtidig kan de skilte med svært lave drapstall sammenlignet med andre land. Våpenlobbyister i landet har brukt dette for alt det er vært i kampen for å beholde dagens liberale våpenlover. Deres ståsted har vært at lett tilgang på våpen ikke nødvendigvis skaper massedrapsmenn.

For å kjøpe et våpen i New Zealand blir det tatt en bakgrunnssjekk, og du må gjennom en skriftlig prøve. Mindre håndvåpen må registreres, men enkelte typer rifler og hagler kan tilskaffes uten at de havner i noe som helst register.

Og det er nettopp det 28 år gamle Brenton Tarrant, som nå er siktet for de 49 drapene, gjorde.

Han hadde ikke kriminelt rulleblad fra før av og skled rett igjennom registreringen i 2017.

Statsministeren kunne fortelle at terroristen trolig har kjøpt våpnene lovlig for deretter å bygge de om til halvautomatiske våpen. Å kjøpe våpendeler skal ikke være vanskelig ifølge flere medier selv om det er forbudt å bygge de om.

Ifølge Ardern har politiet informert henne om at Tarrant hadde med seg fem skytevåpen på drapsraidet sitt, to av den skal ha vært modifiserte halvautomatiske rifler.

Avisen Australian Financial Review fra terroristens hjemland er blant avisene som lørdag setter spørsmålstegn ved New Zelands våpenlovgivning.

I Australia innførte de en av verdens strengeste våpenlovgivninger 1996, etter at 35 mennesker ble skutt og drept i Port Arthur i delstaten Tasmania. Over en million våpen – en tredjedel av våpen i privat eie – ble destruert i etterkant.