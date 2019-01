JAKKEMERKET: Dette er MC-gjengen Mongols’ jakkemerke som en jury i California nå har forbudt medlemmene å bruke. Foto: AP

California-jury: Forbudt for MC-gjeng å bruke jakkemerke

UTENRIKS 2019-01-14T16:00:16Z

I en oppsiktsvekkende rettsavgjørelse i den amerikanske delstaten California er en kriminell MC-gjeng strippet for retten til å bruke sitt eget jakkemerke.

Publisert: 14.01.19 17:00

Mongol Nation ble fredag funnet skyldig i en tiltale som blant annet omfattet torpedovirksomhet og narkotikahandel. Juryen i den føderale retten i Santa Ana aksepterte aktoratets beskrivelse av MC-gjengen som en kriminell organisasjon dypt involvert i organisert kriminalitet, drap og drapsforsøk, ifølge Associated Press.

Mongol Nation er organisasjonen som har rettighet til og eier Mongols’ logo som fremstiller en Mongol-kriger som sitter tilbakelent på en chopper.

Vil avvikle MC-gjengen

Og i denne unike rettsavgjørelsen er nå medlemmene i MC-gjengen nå fradømt retten til å bære logoen på vestene sine.

Mongols ble grunnlagt i Los Angeles i 1969. Det er antatt at MC-gjengen har mellom 1000 og 1500 medlemmer fordelt på chaptere over hele verden. Mongols har også et chapter i Norge .

Rettsavgjørelsen kommer etter at påtalemyndigheten i et tiår har forsøkt å avvikle MC-gjengen, som gjentatte ganger er dømt for narkotikaforbrytelser og drap.

Hensikten med denne uvanlige avgjørelsen er å ta kontroll over varemerket som er selve kjernen i MC-gjengens identitet, ifølge NBC News .

Inndragningen må imidlertid stadfestes av en føderal dommer i en høyere rett, så logo-nekten er ennå ikke rettskraftig.

– Kan rive av jakken

Uansett, når logo-inndragningen er rettskraftig, kan polititjenestemenn når som helst anholde et MC-medlem og «bokstavelig talt rive av ham jakken», slik det fremkommer i rettspapirene, ifølge NBC News.

Mongols’ advokat Joseph Yanny, tvilte på om en føderal dommer ville stadfeste denne inndragningen og sa at dette var lite gjennomtenkt.

– Dersom du er politi og du vet at det er en MC-gjeng med identifiserende jakkemerker der ute, hvorfor i all verden vil du fjerne dem slik at du ikke er i stand til å se hvem som er hvem? Dette er bare utrolig dumt!, sa Yanny i retten.

Jesse Ventura vitnet

Tidligere wrestler og Minnesota-guvernør Jesse Ventura er tidligere Mongols-medlem og vitnet til fordel for dem i november i fjor. Han nektet for at Mongols var en kriminell MC-gjeng og sa at han hverken hadde begått kriminalitet eller blitt bedt om å utføre kriminelle handlinger da han var en Mongol på 70-tallet.

Men juryen trodde ikke på Jesse Ventura, og Mongols ble dømt som en kriminell organisasjon ansvarlig for drap, drapsforsøk og narkotikaforbrytelser.