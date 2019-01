DØMT: Jason Van Dyke (i gul trøye) ble fredag dømt til fengsel for drapet på Laquan McDonald. Foto: AP og Antonio Perez / POOL / AFP

Avfyrte 16 skudd: Eks-politimann dømt til snaut syv års fengsel for drapet på Laquan (17)

UTENRIKS 2019-01-19T01:12:21Z

Jason Van Dyke er den første politimannen på nesten 50 år som har blitt dømt for drap i Chicago.

Axel Støren Wedén

NTB

Publisert: 19.01.19 02:12

Det var i oktober 2014 Van Dyke avfyrte skuddene mot Laquan McDonald, som i en svakt belyst gate gikk fra Van Dyke og hans politikolleger uten å adlyde ordre. McDonald bar på en kniv, og Van Dyke har framholdt at han følte seg truet av tenåringen.

Det var en versjon som de påtaleansvarlige ikke festet sin lit til. De ba om 18 til 20 år i fengsel.

– Det var ikke kniven i Laquans hånd som fikk den tiltalte til å drepe ham den kvelden. Det var hans likegyldighet til verdien av Laquans liv, sa en av aktorene i saken, Jody Gleason, ifølge New York Times.

Skytingen, som rammet en afroamerikaner, gjenreiste en årelang debatt i USA om politivold rettet minoriteter.

Drapet vekket først lite oppmerksomhet da det skjedde i 2014. Men en video av skytingen som ble offentliggjort ett år senere førte til store demonstrasjoner og offentlig fordømmelse.

Demonstrasjonene fikk politimesteren i byen til å gå av, og også byens ordfører, Rahm Emanuel (D), tok heller ikke gjenvalg etter at det ble klart at administrasjonen hans hadde forsøkt å skjule videoen for offentligheten.

Saken har også satt søkelys på eventuelt hemmelighold i politiet. På torsdag ble tre av Van Dykes kollegaer frikjent for å ha forsøkt å skjule omstendighetene rundt skytingen. Også byens ordfører har innrømmet at det finnes en utstrakt kultur i politiet med hemmelighold, skriver New York Times.

Fire år etter drapet fortsetter Laquan-saken å forme både politiarbeid og politikk i Chicago, skriver New York Times. Van Dyke er den første politimannen i Chicago som har blitt dømt for drap under tjeneste på nesten 50 år.

– Som en gudfryktig mann og far, vil jeg måtte leve med dette for resten av livet, sa han etter dommen.

Det er ventet at Van Dyke kommer til å anke dommen.