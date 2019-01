KAN GÅ AV: Visejustisminister Rod Rosenstein på talerstolen under en pressekonferanse like før jul. Foto: AP / NTB scanpix

USAs visejustisminister er ventet å gå av hvis Barr blir ny justisminister

USAs visejustisminister Rod Rosenstein, som har oppsyn med Russland-granskingen, er ventet å gå av hvis William Barr overtar som justisminister, ifølge medier.

Barr er nominert av president Donald Trump til å overta som justisminister etter at Jeff Sessions fikk sparken i fjor. Neste uke møter Barr til høring i justiskomiteen i Senatet. En bekreftelse er ventet innen få uker.

Det ble spekulert i om Rosenstein vil miste jobben etter at Trump ga Sessions sparken. Men i begynnelsen av november understreket Trumps rådgiver Kellyanne Conway at Rosenstein blir sittende.

Nå melder flere medier at Rosenstein er på vei ut. En person med kjennskap til planene sier til AP at det ikke er fastsatt noen dato for Rosensteins avgang.

Rosenstein har hatt som ansvar å holde oppsyn med spesialetterforsker Rober Muellers gransking av påstått russisk valginnblanding og koordinering med Trumps valgkampapparat.

Det førte til bråk i sommer, der flere repulikanere truet med å stille visejustisministeren for riksrett fordi de mener han ikke ga gode nok svar når republikanere etterspurte dokumenter relatert til etterforskningen, og fra den lukkede etterforskningen av Hillary Clintons eposter.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham, som er påtroppende leder for justiskomiteen i Senatet, har tiltro til at Barr vil la Mueller fullføre Russland-granskingen. Det konkluderer Graham etter et møte med Barr onsdag.

Barr har også tiltro til Rosensteins arbeid, forteller Graham, som viser til at Rosenstein tidligere har uttalt at et par år som visejustisminister er nok.

– Barr har gjort seg opp noen tanker om en visejustisminister. Jeg ba ham velge noen han er komfortabel med og som presidenten kan gi sitt samtykke til, og jeg stoler på hans evne til å finne en verdig etterfølger etter Rosenstein, sier Graham.