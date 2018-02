ALLIERTRE: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i samtale med Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen under forsvarsministermøtet i NATO tidligere denne uken. Foto: FRANCOIS LENOIR, Reuters

Tysk minister snuser på jobben til NATO-Jens

Publisert: 17.02.18 10:09

UTENRIKS 2018-02-17T09:09:59Z

MÜNCHEN (VG) Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen nevnes av kilder i NATO som mulig arvtager når Jens Stoltenbergs periode som alliansens generalsekretær går ut i 2020.

Det melder den tyske storavisen Welt am Sonntag , med henvisning til «informerte kilder i NATO -kretser».

I 2016 lanserte Storbritannia David Cameron, men det var før et samlet NATO gikk inn for Jens Stoltenberg . Hans periode går ut om to år, og allerede nå har kandidatene begynt å posisjonere seg.

– Den tyske forsvarsministeren nyter et meget godt rykte i alliansen. Hun har strategisk teft, hun har omfattende kunnskaper, alle minister-kolleger hører på når hun snakker, og hun bryr seg engasjert om de mindre landene i alliansen, heter det fra NATO-kretser, ifølge avisen.

Skulle von der Leyen få tilslag, ville det vært aller første gang en kvinne får toppjobben i NATO.

En toppdiplomat i NATO fra et viktig medlemsland uttaler til avisen:

– Tyskland har forsterket sitt NATO-engasjement under von der Leyen. Det er også takket være forsvarsministeren. Hun ville vært et godt valg for jobben som generalsekretær.

Von der Leyen var den første som i desember 2017 anbefalte forlengelse av Jens Stoltenbergs periode som NATO-sjef i to nye år.

– Jens Stoltenberg er en utmerket generalsekretær og har Tysklands fulle støtte, sa von der Leyen en pressemelding.

– Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon. Jens Stoltenberg er også en stor drivkraft for et tettere samarbeid mellom NATO og EU, tilføyde den tyske forsvarsministeren.

Tyrkia skal imidlertid være et land som har betenkeligheter med at den tyske forsvarsministeren skal lede alliansen.

– Ankara har klare forventninger til von der Leyen, som må oppfylles, heter det ifølge Welt am Sonntag.