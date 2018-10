Én arrestert i forbindelse med brevbombene

En mann fra den amerikanske delstaten Florida er pågrepet og satt i varetekt, mistenkt for å stå bak brevbombene.

Det bekrefter Sarah Isgur Flores, talskvinne for justisdepartementet i USA på Twitter.

Mannen som er arrestert, skal være 56 år og ha en kriminell fortid, blant annet for grovt tyveri, melder CNN .

Mannen vil bli siktet i forbindelse med brevene, sier flere politikilder til NBC .

Under Young Black Leadership Summit fredag kveld norsk tid, bekreftet også Donald Trump arrestasjonen av den mistenkte.

– Jeg er glad for å informere dere om at politiet har tatt den mistenkte i varetekt. Terrorhandlinger har ingen plass i vårt land. Vi skal rettsforfølge de ansvarlige for brevbombene til det ytterste innenfor amerikansk lov. Vi kan ikke la politisk vold ta rot i samfunnet vårt, sa han.

– Ikke overrasket

Sist ut til å motta «mistenkelige pakker» var den demokratiske senatoren for New Jersey, Cory Brooker og tidligere nasjonal etterretningssjef James R. Clapper Jr.

Pakken som var myntet på Clapper, var adressert til CNNs kontorer i New York, hvor han jobber som bidragsyter, melder The New York Times .

Clapper Jr. kaller pakkene for «terrorisme» i et intervju med CNN. I intervjuet sier han også at han ikke er overrasket over å bli utpekt som et av ofrene og beskriver hendelsen som alvorlig.

Av samme karakter

I løpet av de siste dagene er det oppdaget minst ti bomber og to mistenkelige pakker forskjellige steder i USA. Bombene har i de fleste tilfellene vært sendt i posten til demokratiske politikere og kritikere av Donald Trump.

Blant disse er tidligere president Barack Obama og Hillary Clinton, tidligere presidentkandidaten og utenriksministeren for demokratene.

De to siste pakkene skal være av samme karakter som de andre brevbombene, skriver CNN.

Ifølge politikommissær i New York, John Mille, skal røntgenbilder av pakkene blant annet ha vist noe som liknet på en rørbombe.

USAs president twitret fredag at brevbombene skapte frykt blant befolkningen og rammer Republikanernes valgkamp i forhåndsstemmegivningen til mellomvalget.

– Veldig uheldig det som foregår. Republikanere, kom dere ut og stem! skriver presidenten.

