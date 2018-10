OMKOM: Sarah Radney (11) omkom onsdag etter at en carport gikk gjennom taket på besteforeldrenes hjem og traff henne i hodet. 17 personer er hittil meldt omkommet som følge av monsterorkanen Michael som traff Florida tidligere i uken. Foto: Amber Radney / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Sarah (11) mistet livet i dødsorkanen Michael: – Hun lyste opp alt

UTENRIKS 2018-10-13T07:11:11Z

Sarah Radney (11) omkom da en carport ble smadret inn i besteforeldrenes hjem og traff henne i hodet. Hittil har 17 mennesker mistet livet i orkanen Michael, som er den sterkeste stormen til å treffe USA på 50 år.

Publisert: 13.10.18 09:11

– Sarah elsket å være med den store familien sin og gjorde alt mer gøy.

Det sa far og stemor, Roy og Amber Radney, til amerikansk presse dagen etter de fikk den tunge beskjeden om at datteren var et av monsterorkanen Michaels dødsofre.

Fakta om orkaner *Orkan er den sterkeste av alle vindkategorier. * Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. * Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I orkanens øye kan det være helt vindstille. * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. * Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. * En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet. * Kategori 2: 42,5-48,9 m/s. * Kategori 3: 50-57,9 m/s. * Kategori 4: 58-68,9 m/s. * Kategori 5: Over 69 m/s. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)

Onsdag traff orkanen land som en kategori 4-orkan da den slo inn over Florida . Ifølge Reuters er det natt til lørdag bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av stormen som meldes å være den sterkeste stormen til å treffe USA på 50 år.

Truffet i hodet

Sarah tilbrakte høstferien med broren sin hos besteforeldrene i Seminole County da orkanen herjet inn over sørvest Georgia, melder AP .

Orkanen var blitt nedgradert til en kategori 1-storm da den fortsatt kraftige vinden løftet opp en carport av metall, og slengte den inn i huset.

Vindkraften sendte beina på carporten gjennom hustaket, som fatalt traff elleveåringen i hodet, opplyser myndighetene.

I det stormen pågikk, holdt Sarahs far og stemor som befant seg 70 kilometer unna i Cairo hyppig kontakt med besteforeldrene.

Planen var at Sarah skulle reise hjem igjen torsdag.

Onsdag kveld fikk i stedet faren Rod Radney den tragiske telefonen om hva som hadde skjedd. Beskjeden var da at datteren hadde mistet pusten og bevisstheten etter hun ble truffet i hodet. Tre kvarter senere overrakte bestefaren den tunge beskjeden om at Sarah hadde sovnet inn.

Faren forteller CNN at datteren hadde vært i stuen og sendt familien bilder av trærne som hadde falt.

– Det var en «freaky » ulykke. Jeg har aldri hørt om noe sånt, sier han til CNN.

Slet med å komme frem med hjelp

Hjelpeapparat skal ha hatt problemer med å komme frem på grunn av strømledninger og trær som blokkerte veien, og kom først frem til besteforeldrenes hus over midnatt – åtte timer etter ulykken.

Sarahs bestemor ble også truffet og hardt skadet. Hun ble sendt til sykehuset der hun ble behandlet for et brukket ribbein, flere sår og en punktert lunge.

Elsket å opptre

Familien forteller Sarah var yngst av fire inntil faren fikk to døtre til etter han giftet seg på nytt.

– Vi fikk henne aldri til å overnatte hos noen, fordi hun alltid ville være hjemme med familien, sa faren til The Associated Press torsdag.

Han beskrev videre datteren som en som elsket å opptre. Sjetteklassingen hadde i år begynt å spille trompet i skolebandet, og hadde nylig vært med i et teaterstykke med dramaklubben.

Stemoren dro frem et favorittminne fra da hun hadde laget en video av Sarah som danset i parken til musikkgruppen Outkasts «Hey Ya!»:

– Hun var så vakker og smilte så mye den dagen, minnes hun stedatteren.

– Jeg fikk alltid videoer av henne syngende eller dansende imens jeg var ute på veien, fortalte faren til CNN og la til at han følte Sarah elsket livet og alltid fikk alle rundt seg til å smile.

Store ødeleggelser

Orkanen traff først Florida, der Reuters meldte om knuste kystbyer der «rader av hus er revet fra grunnmuren og tak var skrellet skoler» som følge av stormen. Den fortsatte så videre til nærliggende delstater.

Lørdag var det meldt om omkomne i Florida, Georgia og North Carolina.