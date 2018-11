HIT, MEN IKKE LENGER: I grenseovergangen i Donna i Texas har det ankommet mellom 200 og 300 soldater - utsendt av Trump. Foto: KLAUDIA LECH, VG

VG ved Mexico-grensen: Her er Trumps soldater

HIDALGO COUNTY, TEXAS (VG): Trumps soldater kritiseres hardt for å ha vært et politisk spill under mellomvalget. Rancheier Marla Hadeler (66) er imidlertid sjeleglad for at de er der.

I forrige uke beordret Trump store militære styrker til å bistå grensevaktene i respons til en karavane av migranter som beveger seg mot den amerikanske grensen fra Mexico .

Soldatene blir kritisert for å ha blitt brukt som rekvisitter i gårsdagens valgkamp – og vil angivelig koste amerikanske skattebetalere 200 millioner dollar, ifølge Washington Post .

Karavanen som satte i gang presidentens avgjørelse befinner seg fremdeles over 900 km fra grensen. Ifølge Pentagon skal det nå være totalt 5100 aktive soldater ved grenseoverganger i Texas, Arizona og California.

VG befinner seg i McAllen-området i Texas hvor mellom 200 og 300 soldater er i gang med å slå leir. Grensene i delstaten er allerede godt bevoktet av nasjonale grensevakter. VG observerte at de nyankomne soldatene, foruten å sette opp teltleiren, satte opp piggtrådgjerder ved grenseovergangen og kjørte rundt i pansrede kjøretøy.



















– Komplett politisk stunt

VG har også vært i en annen grenseby i Texas; Brownsville – hvor vi ikke kunne observere noen soldater. Livet både der og i McAllen virker tilsynelatende å gå som vanlig og hundrevis av meksikanere tar seg over grensen lovlig for å handle eller jobbe.

– Det er muskelfleksing, egoistisk, fryktskapende og total propaganda. Det er for å prøve å få folk som ikke har informasjon på hva som egentlig skjer til å tro at det er en krise på grensen. Men det er ikke, forsikrer immigrasjonsadvokat Jodi Goodwin.

Hun regnes som en USAs fremste på immigrasjonsrett og har jobbet i området i 17 år.

– Det er helt unødvendig, det er et komplett politisk stunt.

Ifølge United State Border Patrol egne statistikker er grenseovergangene i 2018 vært på det laveste på 20 år.

– Hvis de virkelig vil kontrollere grensekryssinger effektivt, invester i smart teknologi, sier Goodwin og fortsetter:

– Ved San Diego-grensen innførte de droner og varmesensorer som har bidratt til nedgang i ulovlige grensekryssinger. Da de innførte samme teknologi i Arizona, så de samme resultat. Man kan gjennom hele den sørvestlige grensen se at denne teknologien har bidratt til et betydelig fall i ulovlige grenseoverskridelser.

Hun mener dette vil være mer effektivt i å ta menneske- og narkotikasmuglere, som krysser grensen på ulovlig vis.

– De fleste som kommer, prøver å søke asyl på lovlig vis, det er ingenting ulovlig med det. Det er ingen korrelasjon mellom å ha soldater på bakken og fall i antall grensekryssinger, sier Goodwin.

Onsdag denne uken, dagen etter mellomvalget i USA, meldte amerikanske medier at Pentagon ikke lenger kaller oppdraget langs grensen for «operation faithful patriot». Nå har oppdraget fått navnet «Border support», altså grensestøtte.

– Invadert av soldater

Stemningen blant lokale er likevel anspent i småbyene rundt grensen. Disse byene har en stor majoritet av latinamerikanske innbyggere. På en kafé i grensebyen Brownsville har pensjonistene Phil Harden (75) og Peggy Salinas (74) kommet for å høre på meksikansk musikk.

– Jeg føler meg invadert av soldater. Det er grusomt. Hvorfor kommer de hit nå? Vi bruker bare penger vi ikke har på tropper som ikke trenger å være her. Jeg elsker dette samfunnet og jeg føler meg trygg her, sier hun.

Ved siden av sitter Phil som bor i et pensjonistsamfunn utenfor byen. Han skyter inn i samtalen:

– Jeg er uenig. Jeg tror vi trenger å vise at de ikke bare kan komme hit, de må gjennom systemet. Vi må vise dem at vi er seriøse, forteller han.

– Men det er det de planlegger å gjøre, avbryter Peggy.

– De skal søke asyl. Løsningen er ikke soldater, men et bedre immigrasjonssystem, sier hun.

– Viktig å lage et show

Noen mil unna grensen er Marla Hadeler (66) ute og mater hester, kuer, kalkuner og høner på ranchen hun bor på. Hun er fornøyd med Trumps avgjørelse.

– Vi må stoppe dette for hvis de kommer gjennom, åpner det opp for at alle kommer. Vi kommer til å bli helt overkjørt. Nå sitter det nye karavaner i Sentral-Amerika som bare venter på hva som skjer, sier hun til VG, sier hun og fortsetter:

– Jeg håper at det ikke blir noen dødsfall, men om de starter, så får de som fortjent.

VG møtte i forrige uke karavanen og de som ble intervjuet fortalte at de ønsket å søke asyl på lovlig vis ved grensen. Hadler er svært skeptisk.

– I Guatemala tok de seg bare gjennom grensegjerdene. Vi må lage et show for å vise at vi er seriøse, sier hun.

Hadler jobber som anestesisykepleier ved et sykehus to kilometer fra grensen. Flere av kvinnene hun bistår er meksikanske statsborgere.

– Jeg har tatt imot kvinner med leire mellom tærne som har svømt over elven høygravide. De gjør det fordi de vil ha et amerikansk barn, hevder hun.

Likevel forteller hun at ville gjort det samme om hun var i kvinnenes situasjon.

– Det er ikke deres feil at USA totalt har ødelagt immigrasjonslovene sine. De får mer penger i velferd for den ene «ankerbabyen» enn de tjener på et år der de kommer fra. Hver gang jeg tar imot et barn og ser at moren er en ulovlig immigrant, er jeg glad på hennes vegne. Men vi har ikke råd til å tillate folk å strømme inn i nabolaget vårt.

Vil at flere skal betale skatt

Hun forteller at amerikanske skolebusser hver morgen fylles med barn som bor med foreldrene sine i Mexico, men som er amerikanske borgere og går på amerikanske skoler.

– Foreldre deres betaler ikke eiendomsskatt. Skolene her nede er nesten helt støttet av eiendomsskatt. Vi betaler 4000 kroner i måneden i eiendomsskatt som går til disse skolene.

– Lovene våre er så håpløse at de vet at om de får en fot over på vår jord, må vi gi asyl hvis de ber om det.

Selv kjenner hun ulovlige immigranter hun gjerne skulle sett at fikk statsborgerskap.

– Hva med disse menneskene i karavanen, er det ikke det de søker?

– De har blitt fortalt at de ikke kan komme og at de må snu. Hvem tror du at du er som bare kan forlange å komme til mitt land?

– Men hva er forskjellen mellom dem og de du nevnte du kjente?

– Jeg tror det er det at de jeg kjenner som kom over hit ulovlig, de har ligget lavt og vært hardtarbeidende. Man må sette streken ett sted. Sånn som DACA-barna, la dem bli, så kan gi venstresiden noe så vi ikke virker så slemme. Men jeg vil ikke betale for deres skolegang, avslutter hun.