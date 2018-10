MÅ GÅ: Ahmed al-Asiri har mistet jobben som nestleder i Saudi-Arabias viktigste etterretningsorganisasjon. Foto: HASAN JAMALI / TT NYHETSBYRÅN

Etteretningstopp sparket etter Khashoggi-drapet

Ahmed al-Asiri er tett knyttet til kronprins Mohammed bin Salman. Nå har han fått sparken. Det tolkes som at han får skylden for Jamal Khashoggis død.

Nesten tre uker etter at Jamal Khashoggi gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul , vedgikk saudiarabiske myndigheter at han aldri kom levende ut igjen. To av kronprins Mohammed bin Salmans nære rådgivere har fått skylden for dødsfallet, som Saudi-Arabia hevder var resultatet av en slåsskamp .

«Diskusjonene mellom ham og personene som møtte ham på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, ledet til en nevekamp med Khashoggi, som førte til at han døde. Må sjelen hans hvile i fred», hetter det i en uttalelse fra Saudi-Arabias justisminister Saud al-Mojeb uttalte 19. oktober.

18 mennesker ble arrestert i forbindelse med dødsfallet. I tillegg fikk fem offentlige tjenestemenn sparken, inkludert kronprinsens rådgiver Saud al-Qahtani og nestleder for landets etterretning Ahmed al-Asiri.

Flere medier har tolket dette som at kronprinsen nå forsøker å legge skylden for dødsfallet på al-Asiri.

Forsvarte krigen

Spekulasjonene om at kronprinsen ville finne en syndebukk å koble til dødsfallet har versert en stund. Flere kommentatorer pekte på både al-Asiri og al-Qahtani som mulige kandidater.

«Saudi-Arabias ledere vurderer å legge skylden på en etterretningstopp tett på kronprins Mophammed bin Salman», skrev The New York Times torsdag .

Al-Asiri fikk mye internasjonal oppmerksomhet i sin forrige jobb: talsmann for den arabiske militærkoalisjonen i Jemen. Han figurerte jevnlig i mediene for å forsvare Saudi-Arabias krigføring i nabolandet.

I 2017 holdt al-Asiri et foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Etterpå konfronterte VG ham med bilder av barn som var skadet i krigen i Jemen.

– Det dere heller må fokusere på at årsaken til at disse barna lider. Årsaken er at Houti-opprørere har tatt kontrollen i Jemen på ulovlig vis. De har skapt ustabilitet i landet, noe vi ønsker å endre, sa al-Asiri til VG .

Truffet av egg

Mer enn 10.000 sivile har mistet livet i krigen i Jemen, og mer enn tre millioner mennesker er internt fordrevne. Iran og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia støtter hver sin side i den jemenittiske konflikten. Begge sider blir beskyldt for å begå krigsforbrytelser.

Da al-Asiri holdt et foredrag i London noen uker etter at han var i Oslo, forsøkte aktivister å pågripe han . En person kastet et egg på ham . Al-Asiri svarte med å vise demonstrantene fingeren.

Under foredraget i London, hevdet al-Asiri at humanitære organisasjoner sprer løgner om situasjonen i Jemen, og ikke gjør noe for å hjelpe på bakken.

Yrkesmilitær

Al-Asiri vokste opp i byen Mahayel, sørvest i Saudi-Arabia. Han har gjort karriere i de militære styrkene. og skal ha fått opplæring på prestisjeinstitusjoner som Sandhurst i Storbritannia, West Point i USA og Saint-Cyr i Frankrike. Han har graden generalmajor.

I 2017 ble han nestkommanderende i Saudi-Arabias viktigste etterretningsorganisasjon, Det generelle etterretningsdirektoratet.

Som etterretningssjef skal han ha tatt initiativet til å forfølge saudiarabiske dissidenter. Ifølge den amerikanske journalisten David Ignatius forsøkte al-Asiri å overtale Mohammed bin Salman til å gå etter Khashoggi og andre politiske motstandere .

Ignatius skriver også at USA kjente til at al-Asiri planla å danne et «lag av tigre», som skulle utføre hemmelige operasjoner. Kronprinsen skal selv ha sagt at han vil ha Khashoggi og andre dissidenter hentet hjem.