Her kjemper kvinner for å kunne ta lovlig abort

ISTANBUL (VG) Tyrkias president Erdogan mener abort er drap. Loven gir kvinner rett til fri abort, men sykehusene avviser dem.

Mens det i Norge pågår en stor debatt om endring av abortloven , finnes det flere eksempler fra utlandet som demonstrerer hvordan ulik praksis rammer kvinner i en sårbar situasjon.

I Tyrkia er det lovbestemt fri abort inntil uke ti, altså to uker kortere enn i Norge. I teorien skal kvinner i Tyrkia kunne oppsøke offentlige sykehus og få gjennomført en trygg abort, uten at noen spørsmål blir stilt.

Men i praksis er virkeligheten en ganske annen.

FAKTA: Abort i Tyrkia Lovlig siden 1983. Før dette døde mange kvinner av abort utført i hemmelighet.

Fri abort inntil uke ti av svangerskapet.

Tyrkia og Tunisia er de eneste landene i Midtøsten som tillater fri abort i første trimester. Øvrige land tillater det kun dersom kvinnens liv står i fare.

I Tyrkia kan abort innvilges etter uke ti dersom det er fare for kvinnens liv, dersom fosteret får påvist store fysiske/mentale skader og hvis kvinnen er blitt gravid ved voldtekt.

Mindreårige (under 18 år) må ha samtykke av foreldre.

Gifte kvinner må ha samtykke av ektefelle.

Aborten må gjennomføres av, eller under oppsyn, av en gynekolog.

Den abortfremkallende medisinen Misoprostol er ulovlig i Tyrkia. I Norge er dette et vanlig legemiddel for å sette i gang en selvbestemt abort.

Angrepille er å få kjøpt i Tyrkia. Kilder: Wikipedia, Women on Waves

Tok abort i smug

Da Busra (24) fra Istanbul oppdaget at hun var gravid for to år siden, visste hun at hun ville ta abort. Men hun visste ikke hvordan.

– Det var uaktuelt for meg å fortelle det til foreldrene mine, de er svært konservative. Hvis jeg hadde gått på et offentlig sykehus, ville jeg automatisk ha blitt registrert på min fars helseforsikring, og han ville kunne ha oppdaget aborten, forteller Busra.

I Tyrkia deler alle døtre sin fars helseforsikring inntil de selv blir gift, en form for «positiv diskriminering».

FAKTA: I disse landene er abort ulovlig Bare 37 prosent av verdens 1,6 milliarder kvinner i reproduktiv alder har full tilgang til selvbestemt abort.

Abort er fullstendig ulovlig i 26 land/stater: Andorra, Malta, San Marino, Angola, Republikken Kongo, Den demokratiske republikken Kongo, Egypt, Gabon, Guinea-Bissau, Madagaskar, Mauritania, São Tomé og Príncipe, Senegal, Irak, Laos, Marshalløyene, Mikronesiaføderasjonen, Palau, Filippinene, Tonga, Den dominikanske republikk, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua og Surinam.

I 37 land er abort bare tillatt hvis kvinnen risikerer å dø, deriblant Brasil, Mexico, Nigeria, Indonesia og De forente arabiske emirater.

I 36 land er abort bare tillatt hvis kvinnen har store helseutfordringer, deriblant Polen, Liechtenstein, Monaco, Sør-Korea, Jordan, Argentina og Costa Rica.

61 land, deriblant Norge, legger ingen restriksjoner for selvbestemt abort. Kilde: Verdens økonomiske forum

Etter å ha avskrevet en av Istanbuls mange «undergrunnsklinikker» som tilbyr abort i det skjulte uten ID-registrering, fikk Busra time ved et privatsykehus. Hun var seks uker på vei, og fikk gjennomført en kirurgisk abort.

Hun betalte 1000 tyrkiske lira (1600 kroner), og ingen i familien fikk noen gang vite noe. Av den grunn vil hun heller ikke stå frem med etternavn og bilde.

Tre av 37 Istanbul-sykehus utfører abort

Busra var blant de «heldige». Mange tyrkiske kvinner har hverken råd eller tilgang til privatsykehus.

– Det er svært vanskelig å få gjennomført selvbestemt abort i Tyrkia. De offentlige sykehusene tilbyr det ikke, og bare de som har råd til å oppsøke privatsykehus kan ta abort, sier legen og feministen Gülsüm Kav, som jobber for en tyrkisk kvinneorganisasjon.

En undersøkelse gjennomført i 2015 viste at kun tre av 37 offentlige sykehus i Istanbul utfører abort, selv om de ifølge loven er pålagt dette.

24 år gamle Busra synes det er leit at ikke abort er tilgjengelig for alle.

«Det er veldig trist at mange ikke har mulighet til å ta abort. Flere ender opp med å ta abort på egen hånd, og det er både smertefullt og farlig», sier Busra, som selv er sykepleierstudent.

President Erdogan mener abort er drap

Til tross for at selvbestemt abort altså er lov, er den tyrkiske regjeringen prinsipielt imot det.

– Det er ingen forskjell på å drepe et barn i mors mage og å drepe et barn etter at det er født. Jeg anser abort for å være et drap . Ingen burde tillate at dette skjer, uttalte den konservative islamisten Recep Tayyip Erdogan da han var statsminister.

I 2012 forsøkte Erdogan-regjeringen å gjøre abort ulovlig eller mer utilgjengelig, men måtte droppe lovforslaget etter voldsom motstand. Det politiske signalet førte likevel til at færre leger og sykehus vil utføre abort, ifølge tyrkiske feminister.

Firebarnsfaren Erdogan er imot all familieplanlegging, og likestiller p-piller med «forræderi». Han mener enhver kvinne bør få minst tre barn, mens barnløse kvinner er «mangelfulle». Dessuten er han imot keisersnitt , som han hevder er en bevisst kampanje mot Tyrkias befolkningsvekst.

«Mange kvinner tror abort er ulovlig»

– Mange kvinner i Tyrkia tror at abort er ulovlig. Når myndighetene sier at abort ikke er greit, gir de inntrykk av at det ikke er lov, sier Hazal Atay.

Hun er Tyrkia-ansvarlig i den internasjonale organisasjonen Women on Web , som hjelper kvinner med tilgang til sikker abort verden over.

Atay mener at Tyrkias abortlov må endres.

– Loven må endres i kvinners favør. I dag kan kvinner med god råd kan ta abort ved privatsykehus, men de som ikke har råd eller bror i rurale strøk og ikke kan reise til byen, kan ikke.

Abortloven i Tyrkia har flere restriksjoner som gjør tilgangen krevende: Gifte kvinner må ha samtykke av ektefelle for å gjennomføre abort, og jenter under 18 år må ha samtykke av foreldre. Dessuten må inngrepet gjennomføres av, eller under oppsyn av, en gynekolog – noe som ikke finnes i alle småbyer.