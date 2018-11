SEKS SIKTET: Gruppen som tirsdag ble pågrepet og siktet for å ha planlagt angrep mot president Emmanuel Macron, skal angivelig ha tilknytning til høyreekstreme miljøer. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Seks personer terrorsiktet – skal ha planlagt angrep mot Macron

2018-11-06

Fem menn og én kvinne er varetektsfengslet og siktet for terror etter å angivelig ha planlagt et angrep mot Frankrikes president Emmanuel Macron.

06.11.18

Det skriver franske medier tirsdag. De seks personene er i alderen 22 til 62 år, men franske myndigheter har så langt ikke offentliggjort flere opplysninger rundt gruppen.

Franske BFM TV skriver at gruppen tilhører et høyreekstremistisk miljø, og at politiet har beslaglagt et våpen fra én av de mistenkte.

En ikke-navngitt kilde i det franske rettsvesenet forteller at terrorplanene skal ha vært uferdige, men voldelige, og rettet mot Macron.

Det er nå satt i gang en etterforskning for å finne ut av hva terrorplanene gikk ut på, og hva formålet var. De seks siktede ble pågrepet på tre ulike steder i Frankrike .

De siktede skal ha vært under overvåkning av det franske sikkerhetsbyrået Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), skriver BBC .

President Macron var tirsdag i Verdun i Frankrike i forbindelse med 100-årsdagen for signeringen av våpenhvilen som fikk slutt på første verdenskrig.

I november i fjor ble ti personer arrestert i Frankrike for å ha planlagt terror . Gruppen ble koblet til en 21-åring som drev en Facebook-side som sympatiserte med Anders Behring Breivik.