«PIRATFENGSELET»: Jidre har siden april sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet i Somalilands hovedstad Hargeisa. Illustrasjonsfoto. Foto: Katharine Houreld

Norsk mann (54) dømt til døden i Somaliland: − Han er livredd

Norske Saad Jidre er dømt til døden i den selverklærte republikken Somaliland på Afrikas Horn.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Jidre ble onsdag dømt for overlagt drap i tingretten i hovedstaden Hargeisa.

Til VG sier 54-åringens norske bistandsadvokat, Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden, at hans klient er fortvilet.

– Han er livredd, han kan risikere å bli skutt når som helst fordi det foreligger en dom. Rettssikkerheten er ikke-eksisterende, sier Bouras.

Saad Jidre har siden april sittet varetektsfengslet i et norsk-finansiert fengsel i Hargeisa.

Retten mener han er skyldig i drap på en bekjent av Jidre, som døde etter en slåsskamp mellom de to.

Advokaten til 54-åringen sier hans klient brukte pepperspray i selvforsvar da han ble overfalt av den nå avdøde mannen.

– Han ble slått ned og klarte ikke å slåss tilbake, så han brukte sprayen. Etterpå ble de skilt fra hverandre av folk som sto rundt. De gikk begge hvert til sitt, ingen av dem oppsøkte helsehjelp. Dagen etter banket politiet på døren, og fortalte ham at den andre mannen er død og at han er siktet for overlagt drap, forteller Bouras.

Han tilføyer at hans klient på grunn av underliggende sykdommer er skrøpelig og forsvarsløs.

Advokaten ikke informert om dommen

Siden april har saken gått frem og tilbake i rettssystemet. Ifølge Bouras har ikke Jidre fått lov til å ha med seg advokat i retten.

Onsdag ble 54-åringen vekket rundt klokken 06 av flere bevæpnede politimenn og tatt med alene til rettslokalet, uten informasjon om hvorfor han skulle dit, forteller bistandsadvokaten.

– Der møtte han dommeren som leste dommen, og slutningen lød; «Du dømmes herved til døden». Advokaten hadde ikke fått beskjed.

BISTANDSADVOKAT: Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden representerer den dødsdømte nordmannen. Foto: Advokatfirmaet Elden

– Blir presset fra alle kanter

Bouras mener dommen er helt uhørt. De har vært i kontakt med Jidres advokat i Somaliland og skal forsøke å anke dommen inn for en høyere domstol.

– Vi har bedt om obduksjonsrapport og analyse, men det har vi ikke fått. Vi har også sendt dokumentasjon fra fabrikanten av peppersprayen i Sverige som skriver at denne sprayen selges i butikken over hele verden og er ufarlig, sier han.

Han mener saken bærer klart preg av korrupsjon, og viser til avdøde har mektige slektninger med stor innflytelse.

Fengselsoppholdet har vært tøft for 54-åringen, fastslår Bouras. Medfangene er al-Shabaab-terrorister og pirater.

– Han er en syk norsk statsborger, og de fleste vet at hvis du kommer fra Norge har du tilgang til penger, så han blir presset fra alle kanter.

UD: Yter konsulær bistand

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk statsborger skal ha blitt dømt til døden i Hargeisa.

– Ambassaden i Nairobi har ytt konsulær bistand i saken, sier pressetalsperson Ragnhild Simenstad, pressetalsperson i Utenriksdepartementet til VG.

– På generelt grunnlag kan det opplyses at i saker der norske borgere blir idømt dødsstraff, vil norske myndigheter engasjere seg for å anmode om at straffen ikke fullbyrdes. Dette vil være i tråd med norske myndigheters globale engasjement i arbeidet mot dødsstraff.

Publisert: 18.11.20 kl. 18:11

