KNALLHARD: Tidligere guvernør av New Jersey og republikaner Chris Christie. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Christie: − Oppførselen til Trumps advokater er en nasjonal skam

En av president Donald Trumps mest lojale støttespillere mener det er på tide at presidenten og hans juridiske team gir opp. Trump-kampanjen tar avstand fra advokaten som får hardest medfart.

Chris Christie har lenge vært en av presidentens nærmeste, men det virker som at vennskapet har kjølnet kraftig.

– Jeg har støttet presidenten, jeg stemte på ham to ganger, men valg har konsekvenser og vi kan ikke fortsette å late som at det har skjedd noe som ikke har skjedd, sier Christie.

I et intervju på TV-kanalen ABC er den tidligere guvernøren av New Jersey ikke nådig i sin omtale av den sittende presidenten.

– Helt ærlig, så har oppførselen til Trumps advokater vært en nasjonal skam, sier Christie.

Han sier at Trump og hans kampanje ikke har vært i stand til å presentere bevis for sine gjentagende påstander om valgjuks, og at det er på tide å sette landet først.

– Om dere har bevis, legg det frem, sier han ifølge CNN.

– Utenfor rettssalen hevder de at det har skjedd svindel, men når de kommer på innsiden av rettssalen, er det ikke svindel de saksøker og prosederer på, sier han.

Tar avstand fra advokat

Trump har gjentatte ganger hevdet at presidentvalget var gjennomsyret av fusk og svindel, og har derfor fornektet resultatet.

Kampanjen hans fortsetter å sette spørsmålstegn ved integriteten rundt valget gjennom å sette til livs en rekke søksmål i vippestatene.

Så langt har de trukket eller tapt over 30 søksmål, ifølge CNBC.

Christie peker spesielt på den harde medfarten guvernør Chris Kemp (R) i Georgia har fått.

– Sidney Powell anklagde Kemp for kriminalitet på TV, men er ikke villig til å gå på TV for å forsvare og legge frem bevisene hun hevder å ha, tordner Christie.

Advokaten Sidney Powell, som Trump på Twitter har referert til som en av sine advokater, sa under et intervju med den konservative TV-kanalen NewsMax at både Kemp og statssekretær i delstaten, Brad Raffensperger hadde fått penger for å tukle med resultatene.

Da den konservative programlederen Tucker Carlson på Fox News ba Powell om å fremlegge bevis, nektet hun ifølge USA Today.

– Da vi fortsatte å spørre om det ble hun sint og ba oss slutte å kontakte henne. Da vi sjekket med andre i kampanjen sa de til oss at Powell aldri hadde gitt dem noe bevis heller, sa Tucker.

– Latterlig oppførsel, sier Christie.

Powell fikk torsdag oppmerksomhet for flere påstander om valgfusk og sammensvergelser hun kom med under en pressekonferanse i regi av Rudy Giuliani. Påstandene ble dementert som «fantasifortellinger» av nyhetsbyrået AP.

Sent søndag kveld tok Trump-kampanjen avstand fra Sidney Powell.

– Sidney Powell praktiserer juss på egenhånd. Hun tilhører ikke presidentens juridiske team. Hun er heller ikke en advokat for presidenten personlig, skriver Rudy Giuliani og advokaten og rådgiveren Jenna Ellis i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Powell selv sier i en uttalelse til NBC at hun forstår uttalelsen, og at hun vil fortsette å kjempe mot det hun kaller «massivt valgfusk».

DUKKET OPP PÅ PRESSEKONFERANSE: Advokaten Sidney Powell snakket torsdag under Rudy Guilianis pressekonferanse. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Til tross for iherdig arbeid har advokatene til Trump-kampanjen gjort elementære feil i sine søksmål.

AP skriver at de skal ha glemt navnet på dommeren i rettssalen midt under en høring, sendt inn et søksmål som gjaldt Michigan til en domstol i delstaten Washington, og har vært nødt til å skrive om og sende inn klager på nytt etter å ha slettet argumenter de skulle prosedere på.

De skal også blant annet ha bommet på begrepet «poll watcher», som er en valgobservatør, og skrevet «pole watcher» – som vil si en stang-observatør, i rettsdokumenter.

Slet i retten

Trump-kampanjens håp om å vinne presidentvalget i retten ble ikke styrket av Giulianis innsats i rettslokalet denne uken. Det var første gang siden 1990-tallet Giuliani førte en sak i en føderal domstol, og dommer Matthew W. Brann så flere ganger ut til å miste tålmodigheten med advokaten, skriver Washington Post.

Saken Giuliani hadde tatt til retten, var Republikanernes forsøk på å stanse godkjenningen av valgresultatet i Pennsylvania. Giulianis sak baserer seg på at to velgere som stemte på Trump, ikke fikk lov til å endre sine stemmesedler etter en feil, noe de hevder Biden-velgere fikk gjøre.

– Du hevder at to individuelle saksøkere ble nektet å stemme. Men i bunn og grunn ber du denne retten gjøre mer enn 6,8 millioner stemmer ugyldige. Kan du fortelle meg hvordan dette kan rettferdiggjøres, sa dommeren.

Giuliani svarte at det kun dreier seg om å gjøre 680.000 stemmer ugyldige, ettersom Republikanske observatører ikke fikk overvære tellingen. Men Giuliani hadde glemt at den delen av søksmålet var blitt trukket tilbake av hans eget team.

– Anklagene rundt observatørene ble jo trukket tilbake, de er ikke lenger en sak klaget inn for denne retten, så hvorfor skal jeg vurdere dem, spurte dommeren.

Giuliani svarte at de kommer til å legge inn søksmålet på nytt – for tredje gang – og ta denne påstanden inn igjen.

Trumpkampanjen tapte det søksmålet lørdag, og dommeren leverte en skarp kjennelse som avviste påstanden om utbredt juks med forhåndsstemmer, ifølge NTB.

Dommer Matthew Brann skriver i sin kjennelse at når Trump ber om «det forbløffende utfallet» at nesten 7 millioner velgere skal miste sin stemmerett, forventes det at saksøkeren legger fram overbevisende juridiske argumenter og faktiske bevis for omfattende korrupsjon.

– Men det har ikke skjedd, skriver han ifølge nyhetsbyrået.

Trump-leiren varslet søndag en domstol i Pennsylvania at de anker beslutningen om å ikke utsette godkjennelsen av valgresultatet i Pennsylvania.

