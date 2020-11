GIR SEG I DELSTAT: USAs president Donald Trump og hans team trekker søksmålet mot opptellingen i Michigan, der Biden vant klart. Foto: MANDEL NGAN / AFP

New York Times: Inviterer Michigan-politikere til Det hvite hus

Donald Trump har invitert flere republikanske lovmakere i Michigan til et møte i Det hvite hus, melder New York Times. Hensikten skal være å forsøke å sikre seg seier i delstaten.

Andreas Løf

NTB

Oppdatert nå nettopp

Møtet skal finne sted fredag, skriver New York Times, som henviser til en ikke-navngitt kilde med kjennskap til saken.

Trump skal ifølge avisen ha kontaktet den republikanske majoritetslederen i delstatsforsamlingen i Michigan for å sende invitasjonen ut til de andre. Det er ikke kjent hvor mange som kommer til å delta, eller hva presidenten har planer om å si.

Enkelte medlemmer av Trumps stab har imidlertid fremmet en teori om at republikanske delstater i visse scenarier kan se bort fra valgresultatet og sende sine egne Trump-vennlige delegater til vaglmannskollegiet - som har siste ord i valget.

Trekker søksmål

– Vi trekker vårt søksmål i Michigan, sier Trumps advokat Rudy Giuliani i en uttalelse som nyhetsbyrået Reuters siterer torsdag.

Giuliani sier beslutningen er et resultat av å ha oppnådd det man ønsket, å hindre at resultatet i Wayne County ble godkjent «for tidlig». Valgstyret i fylket, som er Michigans største, godkjente onsdag resultatet, som gikk overveldende i Joe Bidens favør.

Trumps advokater har lagt bak seg en rekke mislykkede forsøk på å utfordre valgresultatet i domstolene siden Trump tapte presidentvalget 3. november.

NBC: Vuderer å gi seg i desember

Trumps team har også droppet store deler av søksmålet mot Pennsylvania. I alt har presidentens hær av advokater levert inn flere titalls søksmål i seks delstater.

Ifølge Financial Times’ «Lawsuit Tracker» pågår det fortsatt flere søksmål i Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia og Wisconsin. I de to sistnevnte delstatene pågår det omtelling. Georgia omteller alle, mens i Wisconsin skjer det i to valgdistrikt.

Georgia ventes å komme med resultatet av sin omtelling på en pressekonferanse torsdag kveld.

Det ventes at søksmålene ikke vil påvirke utfallet av valget, der Joe Biden er utropt som vinner. Mediehuset NBC melder at den amerikanske presidenten er i ferd med å innse dette, og at han er forberedt på å erkjenne nederlag når valgmannskollegiet møtes i desember.

NBC siterer en «høytstående person i Trump-administrasjonen» på opplysningene.

– Søksmålene fortsetter, men de nær presidenten, og presidenten selv, skjønner at de er fåfengte, sier kilden.

– Vil fortsette å så tvil

NBCs kilder hevder imidlertid samtidig at det er mer snakk om en «slutt på saken» snarere enn en «erkjennelse av nederlag».

De sier Trump vurderer å gå med på at Biden overtar presidentvervet den 20. januar, samtidig som han vil fortsette å hevde at resultatene er tvilsomme og kunngjøre sitt kandidatur til presidentvalget i 2024.

En strateg i det republikanske partiet sier flere senatorer fra partiet privat har erkjent Trumps nederlag og at Biden vil bli landets neste president. Han sier imidlertid til NBC at de fleste av dem ventes å ikke si dette offentlig før etter at valgmannskollegiet har møttes.

Dette skjer 14. desember.

– Har mange vitner

Det var imidlertid ingen tegn fra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani på at de kommer til å gi seg selv om de trekker det føderale søksmålet i Michigan.

Under en pressekonferanse torsdag kveld fyrte han løs med nye anklager om «omfattende valgjuks», særlig i storbyene der Biden fikk mesteparten av stemmene.

Han mener republikanske observatører ikke fikk slippe til, at dette er «korrupte byer styrt av demokratene», at stemmer er telt flere ganger, at valgfunksjonærene er trent i å jukse og at hele prosessen virker koordinert. Han mener å ikke ha sett noe lignende på småstedene der Trump gjorde det bra.

NYE ANKLAGER: President Donald Trumps advokat Rudy Giuliani gir ikke opp kampen. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

– Det vi har funnet er ikke litt velgerjuks i en enkelt delstat, men samme type juks som går igjen i mange med akkurat samme mønster. Det er noe enhver erfaren etterforsker ville skjønt at må skje etter en plan fra sentralt hold, mener han.

Under pressekonferansen skulle Giuliani presentere bevis for disse påstandene. Han hevder å ha tusenvis av vitneuttalelser under ed som bekrefter anklagene, men viste ikke frem noen av disse.

Han mener også å ha funnet bevis for juks i Virginia og New Mexico, men sier det er uklart om dette er nok til å endre resultatet. Biden vant begge delstater med over 10 prosentpoengs margin.

Publisert: 19.11.20 kl. 17:43 Oppdatert: 19.11.20 kl. 20:34

Mer om Trump Donald Trump