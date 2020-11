Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Jill Biden om Thanksgiving: − Kjenner smerten av den tomme stolen

Torsdag feiret amerikanerne en av årets største høytider – Thanksgiving. Samtidig fortsetter smittetallene i landet å øke.

Joe Biden, som etter alt å dømme blir USAs 46. president, forteller sammen med sin kone Jill i en Twitter-video at de feirer annerledes i år. De forteller at de pleier å reise til Nantucket og feire med hele familien, men at de i år feirer hjemme sammen med de nærmeste.

– Jeg vet dette ikke er slik mange ønsket å feire høytiden. Det er en personlig ofring, som alle familier kan og bør gjøre, for å redde liv, sier Biden i videoen.

Biden har den siste tiden oppfordret amerikanerne til å feire i mindre grupper og holde seg hjemme, som er i tråd med helsemyndighetens anbefalinger.

Sittende president Donald Trump sa følgende i sin Thanksgiving-tale torsdag:

– Jeg oppfordrer alle amerikanere til å samles, i private hjem og i gudshus, for sammen å utstede en bønn til Gud for alle velsignelser.

De siste 14 dagene har det dødd mer enn én amerikaner i minuttet relatert til coronaviruset, viser VGs oversikt. I samme periode er det registrert rundt 2,3 millioner smittetilfeller i landet.

– Dette har vært et år fylt med hjertesorg og tap, sier Jill Biden, som videre takker frontlinjearbeiderne for deres innsats under pandemien.

– Så mange feirer i år samtidig som de vet at noen de elsker aldri igjen vil sitte ved middagsbordet. Joe og jeg kjenner smerten av den tomme stolen, fortsetter Jill Biden.

Joe Biden mistet sin første kone, Neilia, og sin ett år gamle datter Naomi i en tragisk bilulykke i 1971. Noen tiår senere, i 2015, døde sønnen Beau av hjernekreft.

– Vi kan kanskje ikke sitte rundt middagsbordet med våre kjære, men vi kan komme sammen som nasjon. Det er ingenting vi ikke kan gjøre, om vi gjør det sammen, sier Joe Biden.

Håndteringen av coronapandemien var en viktig del av valgkampen hans, og etter han erklærte seier i valget har Biden sagt han vil ha munnbindpåbud, massiv testing og gratis vaksine til alle når den blir klar.

USA har i skrivende stund over 12,8 millioner registrerte smittetilfeller og over 263.000 dødsfall.

Til tross for stigende smitte- og dødstall i USA, frykter man nå at Thanksgiving-feiringen skal bidra til at tallene stiger ytterligere.

– Thanksgiving kan i verste fall bli alle «supersprederes mor», advarer lege og tidligere rådgiver til Det hvite hus, Jonathan Reiner, til CNN.

Mandag ble det kjent at helgen ble den travleste for amerikanske flyplasser siden mars, med over tre millioner passasjerer. Mange skulle hjem for å feire helgens høytid.

