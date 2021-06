HANDELEN: Bildet viser sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoums delegasjon ankomme Ghana i mars i år, med russiske Sputnik-vaksiner som er solgt til nær dobbel pris. I delegasjen var Umar Farooq Zahoor med, som er etterlyst av norsk politi. I midten, med det hvite slipset, står Ghanas helseminister. Foto: Privat

WHO etter VG-avsløring: Har mottatt bekymringer fra flere land om vaksinesalg til overpris

Sør-Afrika sier landet er blitt kontakt av en rekke aktører som hevder å ha tilgang på Sputnik-vaksine.

– Vi har mottatt bekymringer fra land, ikke bare om [ ...] Sputnik, men vi har mottatt lignende bekymringer om andre vaksiner som mellommenn selger til en mye høyere pris enn hva den faktisk selges for av produsentene, sa Mariângela Batista Galvão Simão til VG under en pressekonferanse mandag.

Hun er assisterende generaldirektør for vaksinetilgang i Verdens helseorganisasjon (WHO).

VG skrev 29. mai om hvordan den kritiske mangelen på coronavaksiner i fattige land har skapt et marked, hvor en sjeik og en mann etterlyst av politiet i Norge reiser rundt i privatfly og selger russisk vaksine til overpris.

WHO åpnet mandag sin pressekonferanse med å peke på resultatet av en skjevfordeling av vaksiner.

– Vi ser i økender grad en todelt pandemi. Mange land befinner seg fortsatt i en ekstremt farlig situasjon, mens noen av de med høyest vaksinasjonsrate har begynt å snakke om å avslutte smitteverntiltakene, sa generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

Etiopiske Tedros Adhanom Ghebreyesus (56) har ledet WHO siden 2017. Foto: Christopher Black/WHO / X80001

Da VG spurte om salg gjennom mellommenn, pekte Simão på to bekymringer.

– For det første er WHOs råd at land bruker vaksiner som har fått krisegodkjenning for bruk, sa Simão

Åtte vaksiner har denne godkjenningen; Sputnik-vaksinen er ikke en av dem. WHO krever mer dokumentasjon fra Gamalejainstituttet i Moskva, som har utviklet vaksinen.

– Den andre tingen å ta med i beregningen, som vi har rådet landene til, er å kontakte produsentene, sånn at de vet om mellommennene er lovlige. For det er en annen side ved dette: Det er mengder av substandard- og falske corona-produkter som selges der ute, sa Simão videre.

Forsøkte å selge til Sør-Afrika

Sør-Afrika er blant landene som har fått tilbud om å kjøpe coronavaksine til overpris, forteller Doktor Anban Pillay, som er assisterende helsedirektør i Sør-Afrika og har ansvar for pandemihåndteringen i landet.

Da VG snakket med ham tidligere i mai, bladde han gjennom e-poster fra ulike tilbydere.

– Du har rett, det er en fra sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum, sier Pillay.

Al Maktoum er sjeiken VG omtalte 29. mai, som sammen med den etterlyste Umar Farooq Zahoor har solgt vaksine til Ghana, Guyana og Pakistan.

Sør-Afrika ikke har takket ja til noen tilbud, da de kun kjøper fra vaksineprodusenten, forklarer Pillay.

– Jeg har faktisk en telefonavtale med noen i morgen som hevder å ha Sputnik-vaksine. Vår respons er standard, men jeg må gjennom det, sier Pillay.

Landet har fått minst seks tilbud om å kjøpe Sputnik-vaksine, noen via legemiddelselskap, men også fra så obskure kanter som forretningsmenn som driver med gruvedrift, men hevder å ha russiske kontakter.

Pillay sier de også har fått flere tilbud om å kjøpe AstraZeneca-vaksine fra mellommenn.

– Risikoen forbundet med dette er betydelig. Man vet ikke om det er falske, dårlige eller skadelige produkter, sier han.

Kvakksalvere på døren

Også Ghana har hatt fått tilbud fra flere om å kjøpe vaksine.

Helseminister Kwaku Agyeman-Manu i Ghana har uttalt til The Economist at han har hatt møter med mer enn 50 forretningsmenn som hevder å ha tilgang til coronavaksine.

Finansminister Ken-Ofori Atta kaller mange av disse for kvakksalvere i et intervju med VG, som ble gjort i mai.

– Det har vært en hel haug av, hva sier man, kvakksalvere som dukker opp ved døren til Helsedepartementet for å tilby sine tjenester.

Ghana sliter med å skaffe nok vaksiner til landets befolkning. Så langt har landet mottatt omkring én million vaksiner, men trenger tyve. I hovedsak er det kun befolkningen i hovedstaden Accra, på bildet, som har fått tilbud om vaksiner. Foto: Jørgen Braastad

Finansminister: Kjøper færre enn planlagt

Finansministeren har forklart Ghanas valg om å likevel inngå en avtale med mellommenn med at «the good guys fra Vesten» ikke har gitt Ghana noen forsikringer om tilgang på vaksiner.

Han forteller at Ghana har nedskalert sine innkjøp av vaksine fra sjeiken fra det som opprinnelig ble annonsert.

Helsedepartementet i Ghana fortalte i april at de ville kjøpe 3,4 millioner vaksiner. Så langt har Ghana betalt for 300.000 doser, ifølge finansministeren.

Ghana har også en opsjon på å kjøpe ytterligere én million, men dette er nå en reserveplan om landet ikke lykkes med å få vaksiner annensteds fra, ifølge finansministeren.

– Min forventning nå er at om vi lykkes med delingen av vaksiner som USA skal gjøre og kjøp av Johnson & Johnson-vaksine gjennom den Afrikanske Unionen, så kommer vi ikke til å trenge det, sier Ofori-Atta.