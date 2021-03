VIL HA TRUMP-FAMILIEN: Edward X Young har de siste årene deltatt på 50 Trump-rallys over hele USA. Han er en stor tilhenger av den tidligere presidenten. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Trump-tilhenger: Håper på 14 år gamle Barron Trump i 2052

NEW YORK (VG) Bare en uke etter at Donald Trump annonserte at han holder alle dører åpne for 2024 – ser Trump-tilhengeren Edward X Young enda lengre frem i tid. Hele 31 år faktisk.

– Hvem vet, kanskje han vil vokse opp å føre tradisjonen videre og bli en god presidentkandidat, sier han mens han retter litt på pinsen som han har festet på høyresiden av jakken sin.

«Keep America Trump: Barron 2052», står det.

Young sikter til Trumps 14 år gamle sønn Barron som kun var ti år da pappa Donald tok over jobben som verdens mektigste mann i 2016.

Siden den gang har mye skjedd: En av de mer kuriøse tingene er kanskje at Barron har blitt høyere enn sin far.

Men faren hans har også – på bare noen få måneder – blitt den første president som noensinne har blitt stilt til riksrett to ganger.

Han tapte gjenvalget.

Han tapte flertallet i Senatet og mistet Georgia – som ikke siden 1992 har stemt frem en demokratisk presidentkandidat.

Og da han satte seg i Marine One og tok en siste flyrunde rundt hovedstaden den 20. januar, hadde han den laveste popularitetsscoren for en avgått president for de siste syv tiår.

Likevel har han fortsatt støtte i sitt gamle parti, og velgere som forguder ham mer enn noe annet.

Young fra New Jersey er definitivt en av dem.

– Jeg elsker den mannen like mye som jeg elsker et fritt USA.

MARSJERTE: Trump-tilhengerne gikk ned langs 5. avenyen for å vise sin støtte til Donald Trump. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Hvit makt»

Young og rundt hundre andre Trump-supportere tok denne helgen turen til Trumps fødeby New York for å vise sin støtte til den avgåtte presidenten. Enkelte bar «Trump 2020»-flagg og ropte «fire nye år», til tross for at verden er tre måneder inn i 2021 og presidentvalget ble avgjort i november.

Det var den Trump-vennlige Dion Cini som sto bak arrangementet på Manhattan fredag, som skulle være en markering for Trumps kandidatur i 2024.

Arrangementet var varslet i forkant, og politiet stilte opp mannsterke. Trafikken var delvis sperret av for det som skulle være en «flagg-marsj» fra Trump Tower til Times Square.

«2020» Først i marsjen gikk en Trump-supporter med det gjenkjennelige blå Trump-flagget. Dette var fra 2020. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Cini hadde ikke mulighet til å snakke med VG under marsjen, men lot seg avbilde mens hans gjorde håndtegnet som ofte blir brukt blant høyreekstreme i USA – som symboliserer hvit makt.

VG snakket med flere Trump-tilhengere under marsjen som fortalte hvordan de fortsatt opplever at valget er stjålet fra Trump. En av dem var Tania Menendez fra Ohio.

– Dette betyr alt for meg. Denne mannen har vært gjennom et helvete, og har blitt behandlet så dårlig. Alle disse årene, og det eneste han har gjort er å hjelpe. Dette har åpnet øynene mine for hvor korrupt politikerne er, sier Menendez med gråten i halsen.

Hun føyer seg inn i rekken av Trump-tilhengere og høyreekstreme som fortsetter å tro på konspirasjonsteoriene om at presidentvalget i 2020 var rigget.

ARRANGØR: Dion Cini som gjør tegnet som brukes av høyreekstreme for å symbolisere hvit makt.

Konspirasjonsteoriene

Slike konspirasjonsteorier førte torsdag til at Representantenes hus avlyste møter i kongressbygningen etter advarsler om mulige angrepsplaner fra en militant gruppe. I advarselen fra FBI og USAs sikkerhetsdepartement sto det at «oppfatninger om valgfusk og andre konspirasjonsteorier som er assosiert med presidentovergangen» kan bidra til voldelig oppførsel.

Les mer om QAnon på VG+: Konspirasjonsteorien som lokker kvinner

Young og Menendez har begge hørt om QAnon – gruppen som dyrker disse konspirasjonsteoriene på nettet. Selv om de tror valget ble stjålet fra Trump, identifiserer ingen av dem seg som tilhengere av QAnon.

– Jeg lever i den virkelige verden, og tror ikke på konspirasjonsteorier, sier Young.

I neste setning sier han at ingen vet nå hvem den virkelige presidenten i USA er, og at landet ledes av en gruppe mektige mennesker, samt at Biden er «en senil tyrann».

POLITI: Det var mye politi i gatene hvor markeringen foregikk.

Ikke godt likt i New York

Mens marsjen gikk fra Trump Tower og ned til Time Square på Manhattan var det flere sinte newyorkere som stoppet opp langs fortauskanten.

New York er en helblå stat – hvor majoriteten vanligvis stemmer på demokratenes presidentkandidat under et presidentvalg. Det skjedde også i 2020 – hvor Biden fikk 60,9 prosent av stemmene i New York. På Manhattan fikk Biden hele 86,7 prosent.

«Kom dere ut av byen vår», var det flere newyorkere som ropte.

En annen mann – som bar en antirasistisk jakke med skriften «gjør rasister redde igjen» kalte Trump-tilhengerne for «avskum».

Antifa hadde i dagene opp mot marsjen publisert advarsler om at Trump-tilhengerne skulle komme til byen og under selve marsjen var det – av det VG kunne se – flere motdemonstranter til stede. Det ble også foretatt arrestasjoner av noen av motdemonstrantene.

MOTDEMONSTRANTER: Markeringen varte i litt over to timer. Det var flere som ønsket å vise sin motstand mot at Trump-tilhengerne ønsket å vise sin støtte til den tidligere presidenten. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Selv om Trump aldri har vært spesielt populær i New York, i hvert fall ikke som politiker, har forholdet til hjembyen kjølnet ytterligere de siste månedene.

Byen har brutt sine kontrakter med Trump Organization, og i tiden som kommer må den tidligere presidenten forberede seg på det som omtales som en «storm at kriminalsaker». Anklagene gjelder blant annet eiendomssvindel, skattefusk, seksuell trakassering og ærekrenkelser.

I førersetet for en av de mest omtalte sakene sitter Manhattans distriktsadvokat Cyrus Vance.