VG møtte Bærum-søster i IS-leir: − Jeg angrer den dag i dag

ROJ-LEIREN, SYRIA (VG) Fra Syria følger den yngste av de to Bærum-søstrene rettssaken mot en annen norsk IS-kvinne med stor interesse. Selv vil hun ikke svare på om hun vil forsøke å returnere til Norge.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

Kvinnen fra Bærum sitter med foldede hender i et glissent murhus. Hun er drapert i en blomstrete rød hijab, og har tykke, runde briller.

Snart skal hun fortelle om livet under IS, valget hun angrer på og hvorfor hun mener påtalemyndigheten i Norge tar feil om de såkalte IS-kvinnene.

Hun er kjent fra Åsne Seierstads bok «To søstre», hvor hun kalles «Leila». Den yngste av de to norsk-somaliske søstrene som reiste fra Norge til Syria høsten 2013 og som senere knyttet seg til en av de mest brutale terrororganisasjonene verden har sett; Den islamske staten (IS).

De to søstrene, «Leila» og «Ayan», som de ble kalt i boken, var 16 og 19 år gamle da de dro. I dag er kvinnen vi møter blitt 23 år gammel, og har en datter på fem år.

VG var tirsdag i en av de beryktede interneringsleirene i Syria som huser kvinner som har hatt tilknytning til IS. I Roj-leiren bor det 2000 kvinner, mange av dem fra Europa. Hele leiren er omringet av høye gjerder.

Små barn løper sikksakk mellom de hvite teltene, mens bevæpnede kurdiske soldater passer på fra vakttårn som er plassert rundt hele leiren.

REISTE: To søstre fra Bærum reiste til Syria da det var 16 og 19 år gamle. Denne uken har VG møtt den yngste (t.v.), som nå er blitt 23 år. Foto: Privat

– Umulig å dra

– Hvorfor reiste du til Syria?

– Jeg følte med det syriske folket og ønsket å bidra. For meg var det av humanitære grunner. Men jeg hadde nok et idyllisk bilde av det, for jeg ville hjelpe til, bidra, dele ut nødhjelp. Men det ble annerledes enn det jeg hadde tenkt meg, forteller den norsk-somaliske kvinnen.

– IS har stått bak noen av verdens mest brutale handlinger. De har brent folk levende, begått massedrap, voldtatt og drept. Hva tenker du om IS nå?

– Ingen burde være enig i drap av uskyldige. Ingen kan være enig i det, heller ikke jeg. Jeg hadde ikke likt å se noen lide.

– Ønsket du å forlate IS?

– Ja, selvfølgelig. Men det var umulig å dra. Også fordi jeg fryktet hva som kunne skje med meg selv hvis jeg forsøkte å flykte. Vi er jo mødre, så vi tenker jo først og fremst på barna våre. Det var jo et komfortabelt liv der, hvor alt ble ordnet for deg. Vi hadde tak over hodet, men jeg var ikke enig i alt som skjedde der.

– Hva tenker du nå om valget du tok?

– Det var et impulsivt valg jeg tok da jeg var i tenårene. Det var et dårlig valg og jeg angrer den dag i dag.

ROJ-LEIREN: I det nordøstlige Syria ligger leiren hvor den norsksomaliske IS-kvinnen er internert. Foto: Kyrre Lien, VG

På tiltalebenken i Norge

Etter at IS mistet sitt siste tilholdssted i 2019, lå det igjen et landområde som fremdeles er ødelagt av krig, med millioner på flukt og uttallige drept.

De overlevende IS-mennene ble sendt til fengsel, mens IS-kvinner og barn ble plassert i teltleirer de ikke kan forlate.

VG kjenner identiteten til fire norske kvinner med fire barn som befinner seg i slike leirer i Syria. I tillegg ble en norsk kvinne hentet hjem av norske myndigheter i fjor. Hun står nå for retten i Norge.

– Påtalemyndigheten mener at ved å passe barn og hus, støtter hun og er en del av en terrororganisasjon. Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke forstå det. Det å ta vare på barn og familie er da ikke kriminelt. Vi holdt huset rent og ryddig, ikke noe mer enn det, forteller den norsksomaliske kvinnen til VG.

Hun skal tidligere ha uttalt til Aftenposten at hun er klar over at de risikerer å bli straffeforfulgt om hun reiser tilbake til Norge. Til VG hevder hun at hun ikke kjente den tiltalte i Norge spesielt godt, men at de var bekjente. Samtidig sa den tiltalte kvinnen i Oslo tingrett onsdag at hun hadde ble advart av den norsk-somaliske kvinnen fra å forlate kalifatet.

Kvinnen vi treffer i Syria forteller at hun blir overrasket over at påtalemyndigheten mener at man bidrar til en terrororganisasjon ved å hjelpe til i hjemmet.

– Forventer politiet i Norge at mens vi var der, så skulle vi bare glemme barna våre? Vi må ta vare på barna våre. Vi var for det meste bare hjemme uansett. Det er veldig lett å dømme noen utenfra når de ikke lever vårt liv. Dette var livet vårt.

– Hun risikerer seks år i fengsel. Hva synes du om det?

– Det er for lenge, synes jeg. Hun har allerede sittet fengslet i al-Hol-leiren. Men rettssaken hennes vil jo statuere et eksempel og vil påvirke fremtiden til oss andre norske kvinner som sitter her i disse leirene.

KURDERE: Den kurdiske befolkningen har lidd store tap i kampen mot IS. Her fra byen Qamishli som nå er delt i to mellom kurderne og den syriske regjeringshæren, og ligger omkring en times kjøretur fra Roj-leiren. Foto: Kyrre Lien, VG

Politisk dragkamp

Utenriksdepartementet forteller til VG at ingen av de gjenværende fire norske kvinnene med barn har bedt om bistand fra norske myndigheter for å komme seg til Norge.

– Regjeringen følger situasjonen for fremmedkrigerne og deres barn. Bekymringen for barna som befinner seg i leirer i Syria, er sterk. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre, sier Siri R. Svendsen i UD.

Hun understreker at UD ikke kan hente hjem barn uten samtykke fra foreldre. Redd Barna ønsker imidlertid at Norge gjør mer for å bedre situasjonen for barn av norske IS-kvinner.

– Selv om vi, FNs barnekomité og en rekke FN-eksperter mener at barnekonvensjonen og folkeretten forplikter stater til å hente barna hjem fra Syria, sier den norske regjering noe annet. Det er en uholdbar situasjon, forteller direktør for politikk i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

LEK: Barn leker i Roj-leiren i nordøstlige Syria tidligere denne uken. Forholdene for barn i interneringsleirer i Syria mener flere menneskerettighetsorganisasjoner er sterkt kritikkverdig. Foto: Kyrre Lien, VG

En kurdisk etterretningskilde sier til VG at situasjonen fremdeles er farlig i området. IS er nedkjempet på bakken, men ideologien lever videre i hodet deres, sier kilden. Vedkommende ønsker at Norge skal ta mer ansvar og hente hjem sine borgere.

Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna mener også Norge må ta mer grep.

– Barna skal ikke lide eller straffes for foreldrenes gjerninger, og vi mener Norge har en klar moralsk og juridisk forpliktelse overfor de norske barna. Av hensyn til barnas beste må de få komme hjem til Norge med mødrene sine, forteller hun.

Vil treffe familien

I murhuset i Syria har den norsk-somaliske kvinnen begynt å fortelle om livet i leiren. Under hele intervjuet sitter en kvinnelig soldat ved siden av henne i en sofa. Hun veksler mellom å se på telefonen og å se på på den norsk-somaliske kvinnen. Pistolen hennes hviler på armlenet.

– Livet i denne leiren er veldig vanskelig. Det er vanskeligere enn al-Hol-leiren hvor jeg bodde før. Det er ikke like fritt. Og sier du noe feil, så kan du havne i fengsel. Det er flere av mine søstre som er blitt torturert i fengsel her. Ydmyket, sier 23-åringen.

SYRIA: Roj-leiren ligger nordøst i Syria og voktes av kurdiske selvstyremyndigheter. Foto: Kyrre Lien, VG

– Hva tenker du om den vanskelige situasjonen du har satt din datter i?

– Det ønsker jeg ikke å snakke om.

– Ønsker du å reise tilbake til Norge?

– Jeg vil gjenforenes med familien min. Om det er i Norge eller Somalia, er egentlig det samme for meg, sier hun.

Kvinnen vil imidlertid ikke svare på om hun aktivt vil forsøke å returnere til Norge. Hun vil heller ikke la seg fotografere.

– Jeg savner familien min, brødrene mine, mammaen min. Også savner jeg Freia melkesjokolade med daimsmak. Og andre enkle ting, som matpakke, frisk luft, fjellet og det å gå på ski. Tro det eller ei.

– Hva er det du ikke savner med Norge?

– Jeg savner ikke kulden. Jeg har bodd to år i telt og vil ikke fryse mer. Men jeg vet ikke hvordan et eventuelt liv i Norge vil bli. Her nede er kulturen likere min, og arabisk snakker jeg. Hvordan man kler seg, er også likt. Norge er et fint land, men man vil savne det man ser på som hjemme. Så jeg tror jeg vil savne en islamsk kultur hvis jeg bor i Norge.

– Hva tenker du om fremtiden din?

– Jeg velger å være positiv. Jeg har alltid vært en positiv og optimistisk person. Og i Islam er det et ordtak som sier: «Hver gang noe vanskelig skjer, det skjer en lettelse etter det».