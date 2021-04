MAX: Det er en spesiell historie bak hvordan Luna og Gianella Gonzalez fikk dachshunden Max. Foto: Privat

Sendte ønskeliste med ballong – endte opp med nytt kjæledyr

Julenissen er en hjortejeger som leverer gaver 100 mil hjemmefra. I hvert fall for tvillingene Luna og Gianella Gonzalez (4) i Kansas.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

Desember 2020: Et forferdelig år nærmer slutten i USA. Leticia Flores-Gonzalez bestemmer seg for å gjøre noe artig med de fire år gamle tvillingdøtrene Luna og Gianella. De to jentene fester ønskelistene sine til ballonger som de slipper mot himmelen fra huset sitt i Liberal i delstaten Kansas i Midtvesten.

– Det var aldri meningen at noen faktisk skulle finne ballongen. Jeg trodde den skulle gå tom for luft og bli hengende i et tre i nærheten, sier Leticia til CNN.

Men en mann med hvitt skjegg i det sørlige USA ville det annerledes: Sent i desember var Alvin Bamburg på hjortejakt i Grand Cane i delstaten Louisiana, 100 mil fra avsenderne, da han så en ballong festet til et tre.

På ballongen fant Alvin en liste med ønsker til julegaver. Det ble starten på et vennskap mellom hjortejegeren og de to fireåringene.

SAMLET: Etter å ha delt funnet på Facebook, endte ønskelisten med et møte mellom de to familiene. Foto: Privat

Delte på Facebook

På nyåret la Alvin Bamburg ut funnet på Facebook, og det gikk ikke lang tid før han ble satt i kontakt med familien.

Det førte til at ønskelistene til begge tvillingene ble delt på det sosiale mediet.

Luna og Gianella mottok deretter gaver fra Bamburgs familie, venner, kollegaer og tidligere klassekamerater.

Og i midten av april satte Alvin Bamburg og kona Lee Ann Leopard seg i bilen og kjørte de seks timene til Kansas med sin egen gave.

FREMME: Max på plass i Kansas. Foto: Privat

Max

Ett av punktene på ønskelisten var en valp. Dachshunden som kom fra Kansas, fikk raskt navnet Max av tvillingene. I tillegg fikk begge familiene nye venner.

– Vi skal møtes igjen i slutten av mai, forteller Leticia Flores-Gonzalez til VG.

Da møtes de på midtveien.

– Vi har planer om å møtes i mine foreldres hus i Oklahoma. Da skal Alvin og Lee Ann Leopard lage tradisjonell mat fra Louisiana. Ved det første møtet lagde vi tradisjonell meksikansk mat.

VG spør Leticia om valpen er like snill som mannen som leverte den:

– Max er like fantastisk som Alvin, de har begge fått en plass i hjertet vårt. Valpen er et perfekt kjæledyr for jentene mine. Han har like mye energi som dem, han er overalt hele tiden, løpende og lekende.