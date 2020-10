forrige









fullskjerm neste MINNESTUND: Barn og foreldre var sammlet til minnestund utenfor ungdomsskolen i Conflans-Sainte-Honorine 20 kilometer nordvest for Paris lørdag ettermiddag.

Halshugget lærer viste Muhammed-karikatur i time: Skolen hadde mottatt trusler

PARIS (VG) Historielæreren Samuel Paty viste elevene karikaturer av profeten Muhammed. Etter det mottok skolen trusler og fredag ble 47-åringen brutalt drept i forstaden Conflans-Sainte-Honorine.

Den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty, som ble drept i en forstad utenfor Paris fredag, fikk halsen skåret over. Det opplyser Frankrike antiterror-enhet PNAT lørdag ettermiddag.

Gjerningsmannen som ble skutt og drept av politiet på stedet var en 18 år gammel tsjetsjener født i Russlands hovedstad Moskva. Han var bevæpnet og skal ha motsatt seg pågripelsen.

– En dolkelignende kniv, en softgun og fem prosjektiler ble beslaglagt, sier påtaleleder i PNAT, Jean-François Ricard.

DREPT: Den franske utenriksministeren bekrefter at det er den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty som er drept. Bildet ble lastet opp på lærerens Flickr-konto i 2018.

Lørdag var flere hundre mennesker samlet til minnestund utenfor skolen i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine der Samuel Paty arbeidet.

Han var historie- og geografilærer, og viste karikaturer av profeten Muhammed i forbindelse med en time om ytringsfrihet for omtrent en uke siden. Blant det han viste frem var to karikaturer som tidligere har blitt publisert av satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble utsatt for et brutalt terrorangrep i 2015. Den ene karikaturen ble trykket etter terrorangrepet og den andre viser profeten som er naken og sitter på kne. Etter dette skal faren til en av selvene skal ha levert inn en klage på Paty.

Skolen skal dessuten ha mottatt flere trusler, ifølge PNAT.

BLOMSTERHAV: Et skilt med teksten «Je suis Samuel», oversatt «Jeg er Samuel», står blant bukettene utenfor skolen lørdag. Teksten spiller på slagordet «Je suis Charlie» som ble mye brukt etter terrorangrepet mot satiremagasinet til Charlie Hebdo i 2015. Foto: Michel Euler / AP

Fikk elever til å peke ut offeret

Ifølge påtaleleder Jean-François Richard dukket gjerningsmannen opp på skolen der han fikk elever til å peke ut Paty.

Etter å ha skåret over halsen til læreren skal gjerningsmannen ha tatt bilder som ble delt på sosiale medier sammen med en tekst om at det var han som sto bak angrepet.

18-åringen var ifølge PNAT flyktning og hadde lovlig opphold i Frankrike. Han var helt ukjent for sikkerhetstjenesten og ikke tidligere straffedømt.

Politiet har pågrepet totalt ni personer i forbindelse med drapet. Blant de pågrepne er foreldrene, en besteforelder og lillebroren til gjerningsmannen, samt en forelder til en elev som har postet en video på Facebook der han tar til orde for at læreren skal fjernes. De resterende er folk i 18-åringens omgangskrets.

MINNESTUND: Flere hundre mennesker var samlet utenfor skolen i Paris-forstanden lørdag ettermiddag. Foto: Raphael Lafarge, VG

Charlie Hebdo: – Rystet og opprørt

Angrepet skjer samtidig som det pågår en rettssak i kjølvannet av terrorangrepet mot Charlie Hebdo, der tolv personer ble drept.

Årsaken til at Charlie Hebdo ble mål for angrepet, var at satiremagasinet flere ganger hadde trykket tegninger av profeten Muhammed.

På Twitter uttrykker satiremagasinet sin dypeste medfølelse med familien, kjære og alle lærerne ved skolen. De skriver at de er «rystet og opprørt» av at en lærer har blitt myrdet av en «religiøs fanatiker».

– Intoleransen har nettopp krysset en ny terskel og ser ikke ut til å stoppe for noe for å påføre landet vårt terror. Bare gjennom politisk makt og solidaritet til alle vil vi beseire denne fascistiske ideologien, skriver de videre.

Fordømmer angrepet

Frankrikes president Emmanuel Macron var fredag kveld på angrepet. Nasjonalforsamlingen har fordømt det de kaller «et avskyelig angrep».

Utdanningsminister Blanquer sier i en video publisert på departementets Twitter-konto i 12-tiden lørdag at drapet er et angrep på alle lærere og oppfordrer til å stå samlet:

– Denne læreren ble drept på grunn av det han representerte: Republikken. Han ble drept på grunn av det han legemliggjorde: Kunnskap og kritisk tenkning, altså i oppbygningen av frie og opplyste borgere. Det er i kjernen av hva vi gjør på skolene. Han ble drept for å ha gitt en time om ytringsfrihet. Det er en avskyelig og feig handling. Det er et angrep på republikken, for skolen er republikkens ryggrad, sier han i videoen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er også blant dem som fordømmer angrepet.

«Minde dypeste kondolanser til hans familie og det fransk folk. Nato står sammen med vår allierte Frankrike i kampen mot terror», skriver Stoltenberg på Twitter.

Publisert: 17.10.20 kl. 16:44