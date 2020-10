KLEM: Tidligere guvernør Chris Christie tar nå selvkritikk etter å ha klemt en kvinnelig festdeltager uten munnbind i Rosehagen utenfor Det hvite hus. Foto: Alex Brandon / AP

Eks-guvernør tar selvkritikk: − Galt av meg ikke å bruke munnbind

Tidligere guvernør Chris Christie er en av minst 16 personer som testet positivt etter president Trumps møte i Rosehagen. Nå tar han kritikk for å ikke ha brukt munnbind på arrangementet.

Den tidligere guvernøren i New Jersey, er blant dem som har fått påvist coronaviruset etter et arrangement i Rosehagen i Det hvite hus 26. september. Nå sier han at han burde ha passet bedre på. Bilder fra seremonien viser Christie som klemmer en kvinne uten å bruke munnbind.

– Jeg trodde at jeg kom inn i en trygg sone da jeg gikk inn på området til Det hvite hus, på grunn av testingen jeg og andre gjennomførte hver dag. Det var galt av meg ikke å bruke munnbind under nominasjonen av Amy Coney Barrett, sier han i en pressemelding.

– Må tas alvorlig

Arrangementet der Trump nominerte Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer i USA har blitt kalt en massesmittehendelse. Minst 16 av deltagerne har fått påvist coronaviruset, viser VGs oversikt.

Christie er selv astmatiker og lå ifølge pressemeldingen syv dager isolert på sykehus. Han ber folk om å ta viruset på alvor.

– Nå som jeg har hatt viruset kan jeg forsikre alle som ikke har hatt det om at det er et virus som må tas veldig alvorlig og som potensielt er dødelig, sier han i pressemeldingen.

Elitefest

Seremonien for høyesterettskandidat Amy Coney Barrett er blitt omtalt som en massesmittehendelse. På arrangementet var et i alt 143 deltagere.

Toppolitikere, lobbyister og rådgivere har fått kritikk for ikke å følge anbefalinger om avstand og bruk av munnbind. Senator Mike Lee ble også fanget på film i det han klemte flere festdeltagere og fikk senere påvist smitte.

President Donald Trump har tidligere sagt til Fox News, at «noen kom inn i Det hvite hus med smitte». Men han vil ikke gi flere detaljer.

