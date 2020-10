KAN BLI ATOMAVTALE: Presidentene Vladimir Putin og Donald Trump møttes på G20-møtet Osaka sommeren 2019. Foto: Susan Walsh / AP

Trump og Putin nær enighet: Viktig atomavtale kan bli forlenget

Den siste store avtalen som begrenser atomvåpen var i ferd med å kollapse. Men nå er Russland og USA nær enighet om å forlenge New Start-avtalen til februar 2022.

En rask avklaring kan gi USAs president Donald Trump den internasjonale triumfen som han ønsker seg før presidentvalget 3.november.

– Jeg mener at avtalen bør videreføres. Derfor er dette en god nyhet. For noen dager siden så det ikke ut til at det var mulig. sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Jeg registrerer at det er høyt trykk på dette nå, sier Målfrid Braut-Hegghammer, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Enkelte sier at Trump trenger et gjennombrudd. Men dette fremstår nå som et forhastet initiativ som mangler grunnleggende avklaringer på hva avtalen skal dekke og hvordan den skal verifiseres, sier hun til VG.

Setter tak

NATO er ikke part i New Start-avtalen mellom USA og Russland, som trådte i kraft 5.februar 2011. Avtalen forpliktet begge land til å redusere antallet utplasserte strategiske atomstridshoder til 1550.

Avtalen faller bort etter 10 år, i februar 2021, med mindre partene blir enige om noe annet.

– Dersom avtalen faller bort, står vi uten noen avtale som begrenser antallet atomstridshoder. Det vil i så fall være første gang siden 60-tallet, sier Stoltenberg i et telefonmøte med norsk presse onsdag.

Tirsdag fikk NATO-landenes ambassadører i Brussel en oppdatering om forhandlingene av Trumps sjefsforhandler Marshall Billingslea.

INF-avtalen kollapset

Verden har allerede tapt en annen atomavtale nylig I 2019 gikk USA til det drastiske skrittet å si opp INF-avtalen, med støtte fra NATO. De vestlige landene hevdet at Russland hadde brutt avtalen og utplassert mellomdistanseraketter på europeisk jord.

Initiativet om å forlenge New Start-avtalen med ett år kom opprinnelig som et utspill fra Russland. Mens USA og NATO ønsket å utvide avtalen til også å omfatte Kina.

– En forlengelse vil gi oss mer tid til å diskutere andre temaer innenfor rammen av en ny avtale. Et av dem er Kinas vekst og hvordan de moderniserer sine atomvåpen. Når Kina i stadig større grad blir en global makt, følger det også et globalt ansvar, sier Stoltenberg.

Kina har imidlertid avslått alle invitasjoner om å bli med i forhandlingene.

Aksepterer frys

I forhandlinger nå i høst har USA satt som vilkår for å forlenge avtalen, at Russland aksepterer frys i antallet atomstridshoder. Da Russlands president Vladimir Putin aksepterte dette premisset på mandag, ser det nå ut til at avtalen kan bli videreført, i det minste for et år.

Ifølge The Wall Street Journal har Trump-administrasjonen lagt press på Russland for å avtale en forlengelse før presidentvalget 3.november, for at Trump skulle få en diplomatisk seier å vise til i valgkamp-innspurten.

Trump trenger et gjennombrudd

Målfrid Braut-Hegghammer sier at forhandlingene mellom USA og Russland nå skjer under tidspress, både på grunn av valget og utløpsdatoen i februar.

- Forslaget om en forlengelse kan være en erkjennelse av at man ikke har hatt nok tid, men heller ikke politisk vilje til å komme i mål. Man har jo ønsket Kina til forhandlingsbordet, men erkjenner at det har man ikke lyktes med, sier hun.

Publisert: 21.10.20 kl. 19:08

