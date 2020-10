– TILHØRER IKKE KONGEN: En demonstrant I Bangkok med plakater som sier at Thailand ikke tilhører kongen i landet. Portrettet av kongen pryder veggen på bygningen i bakgrunnen. Foto: JORGE SILVA / REUTERS

Asia-forsker: Demonstrasjonene kan føre til at kongedømmet faller

Demonstrasjonene i Thailand vokser og Asia-forsker Stein Tønnesson lurer på om kongedømmet i landet vakler.

Siden onsdag har det vært demonstrasjoner mot Thailands myndigheter og monarki.

Regjeringen erklærte krisetilstand torsdag, mens tusenvis har samlet seg rundt regjeringskontorene i Bangkok med krav om at landets statsminister Prayuth Chan-ocha må gå av, i tillegg til reform av monarkiet og en ny grunnlov.

Politiet har brukt vannkanoner for å spre demonstranter etter at statsministeren skal ha svart «Jeg vil ikke gå av», til demonstrantene, ifølge CNN.

TROSSER FORBUD: Søndag trosset tusenvis både regnvær og demonstrasjonsforbudet. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Chan-ocha var tidligere forsvarssjef og ledet i 2014 et kupp som førte til at landet ble styrt av en militærjunta de fem neste årene. I denne perioden ble det skrevet en ny grunnlov, og i fjor ble det holdt valg slik at en sivil regjering kunne overta, men det er fortsatt Chan-ocha som er regjeringssjef, ifølge NTB.

Analytikere mener at den nye grunnloven ble utformet på en slik måte at det sikret Chan-ocha seieren.

Nå har demonstrasjonene spredt seg til 20 byer, og søndag trosset demonstrantene både regn og demonstrasjonsforbudet som regjeringen har innført, skriver NTB.

STATSMINISTER: Demonstrantene krever at landets statsminister Prayuth Chan-ocha må gå av. Foto: REUTERS/Jorge Silva

Svært mange demonstranter er pågrepet, deriblant flere protestledere. En av dem er studentlederen Parit Chiwarak, bedre kjent som «Pingvinen», ifølge talsperson for studentene, Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul.

Politiet stengte søndag 15 togstasjoner i hovedstaden Bangkok, et tiltak som også ble brukt lørdag for å få bukt med protestene.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Thai Lawyers for Human Rights har politiet siden torsdag utstedt arrestordre på 76 aktivister.

Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning, mener demonstrasjonene kan være farlig for kongedømmet i landet.

– Jeg tror de protestene som nå pågår mot kong Maha Vajiralongkorn kan bli begynnelsen på slutten for kongedømmet. Demonstrasjonene kan føre til at kongedømmet faller og blir erstattet av en republikk. Eller at man få et tronskifte og et mer innskrenket kongedømme, sier Tønnesson til VG.

– Hva skyldes det?

– Hovedårsaken er kvaliteten på den nye kongen. Han er ekstremt uegnet og oppleves av thailenderne som en forbryter som er svært forskjellig fra sin far, sier han.

Diktatoren måtte knele

Tønnesson forteller at Vajiralongkorns far, Bhumibol Adulyadej (konge 1946-2016) var svært høyt ansett av folket. I 1991 fikk han stor støtte i befolkningen da han grep inn mot landets upopulære militærdiktator. Han kalte inn diktatoren og fikk han bokstavelig talt til å knele og gå av, slik at en demokratisk valgt statsminister kunne overta.

Forskeren forteller at den tidligere kongen var spesielt populær blant de konservative i Thailand. Kongens rådgivere arbeidet lenge for å finne en annen tronfølger enn kronprinsen, som de mente var uegnet. Noen av dem ville ha kongens yngre datter, Sirindhorn som dronning. Men den gamle kongen motsatte seg dette og ville at arvefølgerekken skulle følges.

Derved fikk man i 2016, da Bhumibol Adulyadej døde, en overgang fra en høyt respektert konge til en som er helt uegnet, mener Tønnesson.

ASIAFORSKER: Stein Tønnesson, jobber ved Institutt for fredsforskning. Foto: NTB scanpix

– Utsvevende liv

Vajiralongkorn var upopulær hos folket allerede før han ble konge.

– Hvorfor?

– På grunn av voldelige tendenser, sære vaner og et utsvevende liv, mye tilbrakt i utlendighet. Mange håpet at han ville forbedre seg og forsøke å innynde seg hos befolkningen før og etter den storstilte kroningen i fjor. Men han oppholder seg fortsatt store deler av året i Tyskland og har fått igjennom en grunnlovsendring som gjør at han kan regjere derfra, sier Tønnesson.

Ifølge Asia-forskeren sitter kongen på enorme pengeverdier gjennom å ha full kontroll med Kronens eiendomsbyrå, som skal være verd 70 milliarder dollar. I tillegg har han utvidet sin egen livgarde med soldater og offiserer fra den thailandske hæren.

Demonstrantene i Thailands gater løper en stor risiko ved å demonstrere mot kongen fordi landet har en streng lov om majestetsfornærmelser. Du kan bli arrestert og fengslet i mange år for ytringer mot majesteten.

Noe som er bevist under demonstrasjonene de siste dagene. I helgen ble to aktivister arrestert for å ha vist tre fingre til landets dronning som kjørte forbi i en gate i Bangkok. De to risikerer nå livstidsstraff, ifølge CNN.

Mistet politisk støtte

Kongens problem er at han ikke har politisk støtte, hverken fra de konservative eller de røde.

– Den gamle kongen var et samlingsmerke for de konservative i Thailand under kampene mot de røde i Bangkoks gater frem til 2014. Kongens popularitet var viktig også for de militære. De konservative har mistet sitt samlingsmerke og symbol. Nå er det ingen som egentlig er for kongen, sier Tønnesson, som mener hans dager kan være talte.

– Hvordan kan man avsette en konge et land hvor majestetsfornærmelse er forbudt ved lov?

– Man endrer grunnlover enklest ved militærkupp. Thailand har hatt 13 militærkupp siden 30-tallet, og det er kuppmakeren fra 2014 som nå sitter som statsminister i Thailand, sier Tønnesson.

Han kan falle ved at demonstrasjonene blir så sterke at militærledelsen eller en fraksjon i militæret bestemmer seg for å enten avskaffe kongedømmet eller avsette kongen og innsette en annen, for eksempel hans søster Sirindhorn.

– Det kan bli kamper i Bangkoks gater dersom han blir avsatt og livgarden setter seg til motverge, sier han.

STUDENTLEDER: Talsperson for studentene Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul står foran en politisperring i Bangkok. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Misnøyen i Thailand har økt siden februar da flere opposisjonsledere fikk forbud mot å drive med politikk. Coronapandemien har dessuten ført til at landets økonomi er i fritt fall og gjort de store forskjellene mellom landets mange fattige og den styrtrike eliten enda tydeligere.

Aktivist forsvant

I juni forsvant en kjent aktivist, Wanchalearm Satsaksit, etter å ha bodd i selvvalgt eksil i Kambodsja.

Aktivister har brukt sosiale medier til å kreve svar, og kampanjen førte i midten av juli til en bølge av protester over hele landet. I midten av september dukket så mange som 30.000 opp for å demonstrere, noe som var det høyeste antallet siden kuppet i 2014.

