IKKE SANT: Donald Trump finner ikke alltid veien helt fram til fakta. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Presidentdebatten faktasjekket: − Et bombardement av uærlighet

– Donald Trump oppførte seg bedre, men løy mer, sier CNNs faktagransker Daniel Dale.

Nå nettopp

Flere amerikanske medier har faktasjekket den siste presidentdebatten. Dale, som begynte å faktasjekke Donald Trump allerede før valgdagen i 2016, er ikke nådig mot den sittende presidenten.

– Dette var et bombardement av uærlighet. Mye av det har vi hørt før, på folkemøtene hans, om store og små temaer, om coronapandemien, om Joe Bidens historikk, om sin egen historikk, om Demokratene – det tok aldri slutt, sier Dale.

– Biden var ikke perfekt. Det var minst noen få feilaktige eller villedende uttalelser, eller noen som manglet kontekst, fra ham. Som faktasjekker sitter du likevel der med Biden og tenker «Å, det er feil.», mens med Trump er du som «I Love Lucy»-episoden i sjokoladefabrikken. Du vet ikke hvilken du skal plukke opp, for det er så mange, legger han til.

les også Slik var debatten: – Vi fremstår som latterlige

Her er et utvalg av faktasjekkene i amerikansk presse fredag:

Påstand: «Coronaviruset er på vei bort»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (CNN)

CNNs bemerkning: «Dette er feil. Coronavirus-situasjonen, som målt av nye bekreftede tilfeller, sykehusinnleggelser og den positive testraten, blir verre, ikke bedre. Det er ikke grunnlag for denne vage påstanden om at vi «runder hjørnet».

les også Droppet debatt: – Dårlig business å skru av sport

Påstand: «Ytterligere 200.000 amerikanere vil dø av coronaviruset innen årets utgang»

Sagt av: Joe Biden

Konklusjon: Trenger kontekst (CNN)

CNNs bemerkning: En studie i medisinske JAMA viste at det var 225.000 dødsfall mer enn normalt i USA i årets fem første måneder, sammenlignet med tidligere år. Studien spår at man vil ende året på rundt 400.000 flere døde enn normalt, men dette er en forutsigelse, ikke fakta. Antall døde i USA er nå 223.000.

Påstand: «Coronavaksinen er klar»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (CNN)

CNNs bemerkning: Næringstilsynet (FDA) i USA har ikke godkjent en vaksine ennå. Det er for tiden fire mulige vaksiner i testfase tre.

Påstand: «Jeg ble utsatt for en falsk heksejakt»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: Etter en 22 måneder lang etterforskning leverte Robert Mueller en 448 siders rapport som la ut om en rekke kontakter mellom Trumps medarbeidere og Russland, samt at Trumps valgkampteam kjente til og oppmuntret Russlands operasjoner for å sabotere valget i 2016.

les også Slik vurderer Giæver og gjengen den siste debatten

Påstand: «Han forårsaket at handelsunderskuddet med Kina gikk opp, ikke ned»

Sagt av: Joe Biden

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: Handelsunderskuddet med Kina falt skarpt i 2018 og 2019, da Trumps tariffer på kinesiske varer førte til en nedgang i handelen mellom verdens to største økonomier. Handelsunderskuddet gikk fra 347 milliarder dollar i 2016 til 345 i 2019, men handelsunderskuddet med andre land har vokst ettersom USA har begynt å kjøpe flere varer fra andre enn Kina.

Påstand: «Han gjorde ingenting, bortsett fra i 1993, da han forårsaket så mye skade på den svarte befolkningen, og han kalte den superrovdyr, og han sa det, superrovdyr»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: Trump har påstått dette flere ganger i forbindelse med en kriminallov fra 1994, men denne beskrivelsen har aldri Biden brukt. Den ble brukt av Hillary Clinton, som den gang var USAs førstedame.

les også – En misbrukt mulighet for Trump

Påstand: «Kina betaler. De betaler milliarder og milliarder av dollar»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: USA dro inn over 60 milliarder dollar i momsavgifter fra Kina, men påstanden om at dette kun betales av Kina og ikke amerikanske borgere, er feil. Økonomisk forskning tilsier at byrden stort sett faller på amerikanske bedrifter.

les også Trump og Biden i debatt: – Vi fremstår som latterlige

Påstand: «Vi prøver veldig hardt, men mange av disse barn kom hit uten foreldrene. De kom gjennom karteller, menneskesmuglere og gjenger»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: Rettsdokumenter avslørte denne uka at 545 av barna som ble skilt fra foreldre ved grensen mellom USA og Mexico i 2017, ennå ikke er gjenforent med foreldrene sine. Trump-administrasjonen kjempet i månedsvis mot at det skulle samles data og oversikt over de familiene som ble separert. Ifølge American Civil Liberties Union førte dette til at det ble vanskeligere å spore opp familiemedlemmer.

Påstand: «Han vil øke alles skattesatser»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: Biden har gjentatte ganger sagt at han ikke vil øke skattesatsen for noen som tjener mindre enn 400.000 dollar.

les også Statistikken som sier at Trump burde vinne valget

Påstand: «Han kommer ikke fra Scranton»

Sagt av: Donald Trump

Konklusjon: Feil (New York Times)

New York Times’ bemerkning: Biden ble født i Scranton i Pennsylvania, og han bodde der fram til han var ti år gammel, da han flyttet til Delaware.

Dette er kun et utvalg av faktasjekkene som er gjort i amerikanske medier etter debatten. Les flere hos New York Times og CNN.

Publisert: 23.10.20 kl. 08:10

Les også