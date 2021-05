PÅ BAKKEN: Ryan Air-flyet på bakken i Minsk etter at det ble tvunget ned. Foto: HANDOUT / REUTERS

Pilot før den dramatiske nødlandingen: − Hvor kom anbefalingen fra?

«Du har en bombe om bord», sier hviterussiske luftfartskontroll til Ryan Air-piloten som nettopp har krysset landegrensen. Her er loggen som skal vise minuttene før «kapringen» av flyet med 133 passasjerer.

Av Eiliv Frich Flydal

Hviterussiske myndigheter har publisert det de hevder er samtalen mellom Ryanair-piloten og luftfartskontrollen i Minsk søndag.

Etter nødlandingen ble den regimekritiske aktivisten Roman Protasevitsj og hans kjæreste arrestert, før flyet fikk ta av til Litauen. Hendelsen har utløst sanksjoner fra EU og krav om at de to løslates umiddelbart.

Ifølge dialogen stilte piloten flere kritiske spørsmål om den påståtte bombetrusselen før han valgte å nødlande.

GJENNOMSØKT: Bombehunder og soldater gjennomsøkte flyet. Foto: ONLINER.BY

VG har sammenholdt tidspunktene i dialogen med reiseruten på flytrafikk-siden Flightradar24. Piloten tok første gang kontakt med hviterussiske lufttrafikktjenester mens flyet var over ukrainsk territorium.

Halvannet minutt senere, da flyet med 133 personer hadde krysset inn i hviterussisk luftrom, fikk piloten beskjed om at det skulle være en bombe om bord og at det burde nødlande i Minsk.

Les dialogen mellom pilot og flygeleder lengre ned i saken.

ARRESTERT: Det siste kjente bildet av den regimekritiske aktivisten Roman Protasevitsj før han føres vekk av hviterussisk politi. Foto: Telegram Chanel t.me/motolkohelp

Flyet var egentlig på vei fra Athen til Vilnius i Litauen. Vestlige ledere og NATO har beskrevet hendelsen som en «kapring», midt i Europa.

Protasevitsj er en av grunnleggerne av Nexta, en stor kanal på medieplattformen Telegram, som har publisert videoer og bilder av valgfusk, overgrep og tortur mot demonstranter i Hviterussland det siste året.

Han og kjæresten, som også er arrestert, har de siste to dagene dukket opp i såkalte «tilståelsesvideoer»:

– Settes under press

– Dialogen mellom piloten og hviterussiske myndigheter gir meg inntrykk av et crew som settes under stadig større press fra bakken, med begrenset tilgang på egen informasjon, sier leder i flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund Jo Bjørn Skatval til VG.

Skatval har lest hele dialogen. Skatval har studert terrorisme mot fly og flysikkerhet ved Universitetet i St. Andrews i Skottland.

EKSPERT: Leder i flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund Jo Bjørn Skatval Foto: LO LUFTFART

Fra første anrop og til piloten velger å snu brått for å nødlande i Minsk, går det 20 minutter. I mellomtiden har flyet nesten krysset Hviterussland fra sør til nord, mens piloten diskuterer med myndighetene.

– Kvaliteten på denne kommunikasjonen er dårlig og vi vet ikke om den er korrekt gjengitt av hviterussiske myndigheter. Men det er klart at intensiteten i presset som utøves mot piloten øker i takt med at de nærmer seg grensen til Litauen i nord, sier Skatval.

VG har delt dialogen med Ryan Air og spurt om den tilsvarer deres egne opptak. Selskapet svarer VG at de samarbeider med NATO og EUs institusjoner i saken og ikke kan kommentere ytterligere.

VG har ikke på eget grunnlag kunnet verifisere innholdet i den angivelige dialogen som trykkes i denne artikkelen. Nyhetsbyrået Reuters har også valgt å gjengi den, med samme forbehold.

I dialogen som VG har gjengitt under er «L» lufttrafikktjenesten i Hviterussland og «P» piloten. Kallenavn og noen enkelte passasjer er utelatt av plasshensyn, men kan leses her. Tid er oppgitt i UTC, altså to timer bak norsk tid. VGs kommentarer står fortløpende i kursiv.

«God dag»

Det første anropet kom over Ukraina.

09:28:58:

P: Minsk, god dag, RYR 1TZ, FL390 nærmer seg SOMAT.

SOMAT er sonen hviterussiske luftfartsmyndigheter kontrollerer.

L: Minsk kontroll, god dag, radar kontakt.

Passasjerflyet krysser nå inn i hviterussisk luftrom. Rundt halvannet minutt senere tar hviterusserne kontakt med piloten.

09:30:49:

L: RYR 1TZ, Minsk.

P: Ja, fortsett.

L: Vi vil informere om at vi har informasjon fra spesialtjenester om at du har en bombe om bord og den kan aktiveres over Vilnius.

Vilnius er hovedstaden i Litauen, som flyet skulle til.

Foto: Faksimile Flightradar24.com

P: Standby.

P: Kan du gjenta meldingen?

L: Jeg sier igjen, vi har informasjon fra spesialtjenester om at du har bombe om bord. Den bomben kan aktiveres over Vilnius.

P: Roger, standby.

L: Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi deg å lande på UMMS.

Dette er ICAO-koden for Minsk flyplass.

P: Bomben... direkte melding, hvor kom den fra? Hvor hadde du informasjon om det fra?

L: Standby, vær så snill.

P: Kom igjen.

L: Flyplassens sikkerhetspersonell informerte om at de mottok en e-post.

P: Roger, sikkerhetspersonalet på flyplassen i Vilnius eller i Hellas?

L: Denne e-posten ble delt til flere flyplasser.

P: Roger, standby.

Deretter ber piloten om hjelp til å snakke med Ryan Airs bakketjeneste og stiller flere spørsmål ved hviterussernes anbefalinger:

09:34:49

P: Kan dere gi oss frekvens for (uforståelig) selskap slik at vi kan (uforståelig).

L: Si igjen, hva slags frekvens trenger dere?

P: Vi trenger å qwuak (skal trolig være «talk»/snakke, red anm.) med dem som styrer hos selskapet. Er det en frekvens for det.

L: Trenger dere RYR sin radionfrekvens?

P: Det er korrekt.

L: Standby, vær så snill.

I løpet av de neste fem minuttene oppgir ikke kontrollsentraalen i Minsk noen frekvens som Ryanair-piloten kan bruke for å kontakt med sine overordnede eller selskapet. Piloten stiller så nye spørsmål:

09:39:

P: Kan du si igjen IATA-koden til flyplassen som myndighetene anbefalte oss å omdirigere til?

L: Standby

L: IATA-kode er MSQ (Minsk, red anm.)

Foto: Faksimile Flightradar24.com

P: Igjen, denne anbefalingen om å omdirigere til Minsk – hvor kom den fra? Hvor kom den fra? Selskapet? Kom det fra myndigheter ved avgangsflyplassen eller ankomstflyplassen?

L: Dette er våre anbefalinger.

P: Kan du si det igjen?

L: Dette er våre anbefalinger.

P: Sa du det er din anbefaling?

L: Charlie, Charlie.

L: Vi har bakkemannskap frekvens i Vilnius 131.750.

P: 131.75 og vi har kontakt.

To minutter senere nærmer passasjerflyet seg grensen til Litauen og vil raskt forsvinne ut av hviterussisk luftrom. På dette tidspunktet er et hviterussisk jagerfly, en MIG-29, i luften, angivelig for å eskortere Ryanair-flyet ned til bakken.

Da ikke piloten gir en avklaring, tar lufttrafikktjenesten kontakt på nytt.

L: Gi beskjed om din beslutning.

P: Jeg trenger svar på spørsmålet: hva er koden til den (uforståelig) – grønn, gul eller rød?

Fargen angir alvorlighetsgraden i trusselen.

L: Standby, sier personen i andre enden.

Det går litt tid, før svaret kommer.

L: De sier koden er rød.

«MAYDAY, MAYDAY»

P: Roger, om det slik så ber vi om å få beholde vår nåværende posisjon.

L: Roger, hold posisjonen din, vedlikehold FL390 og sving etter eget skjønn.

(FL390 er høyden, angitt til 39.000 fot, red anm.)

To minutter senere kommer erklæringen om en nødssituasjon fra Ryan Air-flyet:

P: Vi erklærer en nødssituasjon MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY RYR 1TZ. Våre intensjoner vil være å styre til Minsk flyplass.

Deretter guides flyet mot Minsk flyplass.

SNUDDE: Etter en kraftig sving gikk Ryan Air-flyet inn for landing. Foto: Faksimile Flightradar24.com

– Ser planlagt ut

– For en utenforstående ser dette ganske planlagt ut. Luftfartskontrollen i Hviterussland venter jo åpenbart til rett etter at Ryanair-flyet kommer inn i hviterussisk luftrom med å fortelle om denne påståtte bomben, sier Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund til VG.

– De kunne jo heller kontaktet Ukraina og varslet. Gitt at de allerede hadde fått denne e-posten de henviser til, da.

I sin forklaring til dialogen med piloten har ikke hviterussiske luftfartsmyndigheter oppgitt når de fikk e-posten med bombetrusselen.

Avinor: Ingen e-post med trussel

VG har tatt kontakt med Avinor, som styrer norske flyplasser og deltar i det europeiske sikkerhetsarbeidet. De har ikke hørt om at flere flyplasser skal ha mottatt en slik bombetrussel som det hevdes i dialogen som nå er delt av hviterussiske myndigheter.

– Til VGs spørsmål om hvorvidt Avinor Flysikring har mottatt noen form for trusler knyttet til Ryanair-hendelsen i Hviterussland nylig, kan vi avkrefte dette, sier leder for strategi og samfunnskontakt Erik Lødding.

VG har søkt flere europeiske organer for luftfartssikkerhet om en kommentar til påstanden om at flere flyplasser mottok e-posten, men ikke fått kontakt.

– Presset gjør det vanskelig for crewet å operere flyet slik de ønsker, sier Skatval.

– Hvorfor det?

– Det er vanskelig å fly et sted når de får vite at flyet sprenger om du fortsetter i den planlagte retningen. Man har jo ansvar for både passasjerene om bord og folk på bakken, sier Skatval.

– Dette er åpenbart et sivilt fly som blir tvunget ned av hviterussiske myndigheter, sier Skatval.