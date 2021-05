VEISPERRING: Fransk politi stopper kjøretøy på veiene rundt Le Lardin-Saint-Lazare mandag. Foto: THIBAUD MORITZ / AFP

Jakter tungt væpnet tidligere soldat

Politiet i Sørvest-Frankrike jakter fremdeles en tidligere soldat som har åpnet ild mot politiet og er mistenkt for drapsforsøk.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Politijakten på den 29-årige mannen har foregått i over 36 timer, ifølge Nice Matin.

Like før klokken 12 mandag går rikspolitiet ut med etterlysning av mannen med navn og bilde.

Terry Dupin blir beskrevet som farlig og ettersøkes for drapsforsøk.

Politiet ble tilkalt til landsbyen Lardin-Saint-Lazare rundt midnatt lørdag, etter at mannen som tjente som soldat fra 2011 til 2016 møtte opp hos sin tidligere kjæreste og oppførte seg truende mot hennes nye partner.

PRESSEKONFERANSE: Dordogne-prefekt Frederic Périssat møter pressen søndag.

Da politiet kom til stedet, skal han ha åpnet ild mot dem, skriver Guardian. Den mistenkte gikk med en elektronisk lenke på grunn av flere tidligere voldsdommer, ifølge Le Populaire du Centre.

Mannen er mandag morgen fremdeles på flukt i et ulendt skogsområde der 309 politifolk, flere hundepatruljer og syv helikoptre leter etter ham.

Ifølge France Bleu letes det i et fire kvadratkilometer stort område. Innbyggerne i Dordogne-distriktet blir bedt om å holde seg innendørs. Skolene er også stengt.

De skriver at mannen er bevæpnet med et grovkaliber gevær og at han søndag åpnet ild mot tre politibiler og et helikopter.

– Vi fortsetter med en langsiktig operasjon med kontinuerlig etterforskning for å oppnå best mulig resultat, sier prefekten i Dordogne Frédéric Périssat mandag morgen.

Prefekten opplyser også på Twitter at mange veier er stengt rundt Lardin St Lazare.

For ti dager siden jaktet politiet i Belgia en tidligere soldat som hadde fremsatt dødstrusler. Mandag morgen var også han fremdeles på frifot.