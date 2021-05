MINNESTUND: En mann tenner lys til minne om covid-19-ofre i Tsjekkia. Bare Montenegro og Bosnia har nå flere coronarelaterte dødsfall i forhold til folketallet. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Øst-Europa troner øverst på listen over coronadødelighet

Åtte av de ni landene med flest coronadødsfall i verden er alle å finne i Øst-Europa, sett i forhold til innbyggertall.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ungarn er aller hardest rammet og har registrert 308 coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere, ifølge VGs coronaspesial.

Deretter følger Bosnia med 282 og Tsjekkia med 280. Nummer fire på listen er derimot mikrostaten San Marino, som har 264 coronarelaterte dødsfall ifølge oversikten til VG.

De neste på listen er Nord-Makedonia med 258, Bulgaria med 256, Montenegro med 251, Slovakia med 226 og Slovenia med 224, som alle befinner seg i Øst-Europa.

Norge har til sammenligning 14. Nabolandet Sverige er i en særklasse i Norden med 142.

Gjennomsnittet i verden er 45 dødsfall per 100.000 innbyggere, ifølge Worldometer.

Montenegro har påvist nest flest smittede i forhold til folketallet i verden de siste to ukene, med 15.843 tilfeller per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Tsjekkia med 15.483. Norge har til sammenligning 2.307.

Flest i USA til sammen

USA har fortsatt klart flest coronasmittede og døde i verden totalt sett. Mer enn hver tiende amerikaner, over 33 millioner, har fått påvist smitte, og antallet coronarelaterte dødsfall nærmer seg 600.000. Dette utgjør 9890 smittede og 176 døde per 100.000 innbyggere.

Brasil følger på annenplass med nærmere 460.000 dødsfall, som utgjør 124 per 100.000 innbyggere i landet, etterfulgt av India og Mexico med henholdsvis rundt 322.000 og 223.000 dødsfall.

I Europa troner Storbritannia øverst på den dystre listen med nærmere 128.000 coronadødsfall, etterfulgt av Italia med 126.000, Russland med 118.000 og Frankrike med 109.000.

Europa er med rundt 1,14 millioner dødsfall det hardest rammede kontinentet, etterfulgt av Latin-Amerika med drøyt 1 million dødsfall og Nord-Amerika med nærmere 620.000 dødsfall, ifølge en oversikt fra AFP.

Mørketall

Over 170 millioner mennesker i verden har fått påvist coronasmitte, og lørdag var det registrert 3.538.764 coronarelaterte dødsfall.

Mørketallene antas imidlertid å være høye både i Asia og Afrika, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anslo nylig at det reelle antallet døde kan være to til tre ganger høyere, skriver NTB.

Pandemien har overbelastet helsevesenet i en rekke land, noe som ifølge WHO helt åpenbart har krevd liv blant mange som ikke har fått behandling for andre sykdommer og skader.

Hundrevis av millioner har også mistet levebrødet som følge av nedstengte samfunn, og for mange har det ført til fattigdom, sult og død.

Først når man på sikt får en oversikt over overdødeligheten, det vil si hvor mange flere som dør sammenlignet med samme periode før pandemien, vil man ifølge WHO få full oversikt over hvor mange liv coronaviruset har krevd.