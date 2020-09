TIL LITEN NYTTE: Helsepersonell sprayer gatene i Aden med desinfiserende middel før det første utbruddet i Aden i april. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Jemens doble katastrofe: Setter opp norsk coronasykehus i krigsherjet by

De var allerede før 2020 ofre for verdens største humanitære katastrofe. I år har coronasmitten herjet med Jemens utslitte befolkning. Norges utenriksminister håper et nytt feltsykehus kan bidra til å redde liv.

Det er nå fem år siden en koalisjon ledet av mektige og oljerike Saudi-Arabia gikk til angrep på Houti-oppprørerne i Jemen - Midtøstens fra før av fattigste land.

Som i så mange andre kriger, mente den angripende parten at offensiven ville ta kort tid, men som i så mange andre kriger, var det det motsatte som skjedde.

For hvert år med stillingskrig som har gått, har situasjonen for sivilbefolkningen bare blitt verre og verre. Ikke bare har over 100.000 mennesker mistet livet som følge av konflikten, men blokader og mangel på mat og medisiner har skapt en humanitær katastrofe ute av kontroll. FN anslår at 80 prosent av befolkningen trenger humanitær bistand og beskyttelse.

På grunn av krigen er det ingen enkle veier inn til Jemen. Ingen kommersielle flyplasser er åpne. Derfor, gjennom vinteren, da verden var i ferd med å stenge ned som følge av coronasmitten, tok det tid før viruset nådde fram til den allerede utsatte befolkningen.

Men, som i alle andre land, var det uungåelig at viruset også til slutt nådde fram dit. Med et allerede ødelagt helsevesen, og et stort antall mennesker som kjemper for å overleve fra dag til dag, var et dødelige viruset det siste Jemens befolkning trengte.

STØTTER SYKEHUS: Felsykehuset skal ta seg av de mildere tilfellene av smitte og hjelpe sykehuset som allerede behandler coronasyke i Aden. Foto: ICRC

Norsk-støttet sykehus prøver å stoppe nytt utbrudd

I mai ble havnebyen Aden rammet hardt av et smitteutbrudd som på kort tid kom ut av kontroll. Byens gravplasser ble raskt fylt opp.

Nå jobbes det for at et nytt utbrudd ikke skal ramme byen og dens befolkning like hardt igjen.

Norges Røde Kors har den siste tiden sendt et feltsykehus med norsk personell til Aden.

Feltsykehuset har ifølge Røde Kors 60 sengeplasser og er gjort i stand for å kunne gi behandling og pleie til koronasmittede pasienter, og består blant annet av akuttmottak, sengeposter, røntgenavdeling og laboratorium. I tillegg skal behandlingssenteret ha over 100 lokalt ansatte

– Jemen har allerede vært gjennom en første runde med koronavirus. Med dette behandlingssenteret håper vi å komme i forkant av eventuelt nye utbrudd. Erfaringen Røde Kors i Norge har med å drive feltsykehus i spesielt utsatte områder over hele verden vil komme til nytte her, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, til VG.

Et stort problem i Jemen er at mange syke ikke oppsøker sykehus når de blir smittet, noe som øker risikoen for at smitten sprer seg igjen. Derfor er informasjonsarbeid og forebyggende arbeid nå spesielt viktig.

– Det er helt avgjørende at folk som kan være smittet kommer til riktig behandling i riktig tid. Derfor er også arbeidet til de frivillige fra Jemen Røde Halvmåne viktig for å spre kunnskap om smittevern og symptomer blant befolkningen, sier Apeland.

KOLLAPSET HELSESYSTEM: Feltsykehuset i Aden skal ha 60 sengeplasser. Foto: ICRC

Tror smitten er borte

VG snakket søndag med Anne Signe Hørstad, som nå leder arbeidet med feltsykehuset i Jemen.

– Coronasituasjonen her er svært uoversiktlig. Det kommer inn nye smittede hver dag. Vi håper å kunne bidra til å behandle milde og moderate tilfeller, og sørge for at de får riktig informasjon og behandling. Hvis noen som kommer til oss trenger respiratorbehandling sender vi dem videre til sykehuset vi samarbeider med, sier hun.

Hørstad sier det nå er et stort problem i Aden at mange av innbyggerne tror at smitten er borte og at faren er over, og at informasjonsbehovet derfor er ekstra viktig.

Vil redde liv

Norske myndigheter har hittil i år har bidratt med 215 millioner kroner i humanitær bistand til Jemen. 34 mill av disse er kanalisert via Norges Røde Kors. En betydelig del av disse midlene har gått med til arbeidet med feltsykehuset som nå er satt opp i Aden.

Til VG sier utenriksminister Ine Søreide at det er krevende å håndtere coronapandemien i Jemen.

– Det meldes om økt smitte og mørketallene er trolig store. Jeg er derfor glad for at Norge, gjennom Norges Røde Kors, kan bidra ved å åpne et feltsykehus for behandling av coronapasienter i Aden, sør i Jemen. Dette senteret vil både redde liv nå og forebygge økt smitte på sikt, sier hun.

Søreide påpeker at krisen i Jemen er menneskeskapt og et resultat av krigen.

– Det er derfor viktig at det skapes framgang i innsatsen for å få i gang politiske samtaler og våpenhvile, sier hun.

