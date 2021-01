TRUMP-ALLIERT: Republikaneren Rand Paul fra Kentucky prøvde tirsdag å stanse riksrettssaken mot Donald Trump. Her er han sammen med den avgåtte presidenten under et velgermøte i Phoenix i Arizona rett før valget, den 28. oktober. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Republikanere stemte mot riksrettssak: − Saken var død da den kom til oss

En avstemning i Senatet om hvorvidt riksrettssaken mot Donald Trump skal gjennomføres, endte med 45 mot 55 stemmer. Det var ikke nok til å stanse saken, men kan være et tegn på at republikanerne ikke vil felle sin tidligere president.

Flere republikanske senatorer har tatt til orde for at de mener selve riksrettssaken kan være grunnlovsstridig, fordi den skjer etter at Donald Trump har gått av som president.

Normalt sett anses det å avsette presidenten som selve hovedpoenget med en riksrettssak.

Tirsdag prøvde republikanerne gjennom en avstemning i Kongressen å stanse riksrettssaken. Forsøket lyktes ikke, og den starter som planlagt 9. februar.

Avstemningen, som ble satt i gang av Kentucky-senatoren Rand Paul, kan likevel gi en pekepinn på hvordan utfallet i saken blir. Hele 45 republikanske senatorer stemte mot at saken i det hele tatt skal gjennomføres. Det utgjør nesten hele partiets fløy på totalt 50 personer.

Donald Trump stilles for riksrett for oppvigleri til opprør, etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Mandag ble tiltalen fysisk levert i Senatet av en gruppe demokrater fra Representantenes hus:

Blant dem som stemte mot at saken skal gjennomføres, var republikanernes mektige mindretallsleder Mitch McConnell – som tidligere har sagt at han ikke har bestemt seg for hvordan han vil stemme i selve riksrettssaken.

Fem republikanere stemte for

Fordi det trengs to tredjedels flertall for å felle Trump, er demokratene avhengige av at minst 17 republikanere støtter dem og stemmer for dette.

– Dette viser at saken var død da den kom til oss. Om du stemte for at saken var grunnlovsstridig, hvordan i alle verden kan du ha håp om å dømme noen for dette? sa senatoren Rand Paul etter avstemningen, ifølge CNN.

– Dette er en stor seier for oss. Demokratene kan kjempe denne partiske kjepphesten sin så lenge de vil – denne avstemningen signaliserer av rettssaken er over, la han til.

55 senatorer stemte for at riksrettssaken bør gjennomføres. Blant dem var fem republikanere: Mitt Romney fra Utah, Ben Sasse fra Nebraska, Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska og Pat Toomey fra Pennsylvania.

– Regn selv. Jeg tror det er ekstraordinært usannsynlig at presidenten vil bli dømt, sier Maine-senatoren Collins til Politico.

Den republikanske Texas-senatoren John Cornyn, som har kritisert Trump kraftig etter stormingen av Kongressen, sier at han ikke tror demokratene forventer å lykkes med å få Trump felt.

– Jeg tror heller dette er et forsøk på å sette ikke bare en tidligere president i forlegenhet, men også medlemmer av det motstående partiet, sier han.

Åpne for å endre mening

Enkelte republikanske senatorer er fortsatt åpne for at de kan komme til å stemme for å felle Trump, til tross for at de tirsdag stemte mot gjennomføringen av saken. De påpeker at ting kan endre seg når saken legges frem.

– Dette handlet om hvorvidt dette er grunnlovsstridig eller ikke. Jeg tror ikke det er bindene for noen når rettssaken starter, sier den republikanske senatoren John Thune til CNN.

Republikaneren Rob Portman er heller ikke sikker på at senatorene nødvendigvis kommer til å stemme det samme i selve riksrettssaken.

– Jeg har ikke bestemt meg. Jeg er i juryen, sier han, og legger til at han ikke nødvendigvis tror at partiets leder i Senatet Mitch McConnell prøvde å signalisere noe med sin stemme.

MEKTIG REPUBLIKANER: Mitch McConnell har tidligere uttalt at han ikke har bestemt seg for hva han skal stemme i riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Susan Walsh / AP

Skal demokratene lykkes med å overbevise de republikanske senatorene som fortsatt er usikre, tyder likevel mye på at de vil måtte jobbe hardt.

– Dette gjør det tydelig at det er viktig å få lagt frem bevisene på en kraftfull måte, og teamet må også overveie om de skal kalle inn vitner for å få vist frem hva Trump ikke foretok seg da han ble vitne til angrepet, sier den demokratiske Connecticut-senatoren Richard Blumenthal.

Demokratene har blant annet kritisert Trump for ikke å gripe inn raskere da Kongressen ble stormet.