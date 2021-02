Se dokumentaren «Covid and War»

Borgerkrigrammede Jemen er allerede åsted for en humanitær katastrofe når coronaviruset begynner å spre seg. Et svakt helsevesen, desinformasjon og dårlig infrastruktur gjør at sykdom og død kan spre seg lydløst. Vi blir med BBC Arabic på innsiden av landet hvor pandemien har rammet de som allerede har det verst.

Publisert: Nå nettopp

VG har kun rettigheter til å vise «Covid and War» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.